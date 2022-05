"DIRECT. Giro 2022 : la victoire pour Hirt, le classement"

GIRO. Après la deuxième journée de repos, la 16e étape du Tour d'Italie a souri à l'expérimenté Jan Hirt, dernier rescapé de l'échappée matinale. Richard Carapaz a bien répondu présent et conserve son Maillot Rose de leader du Giro.

17:26 - Fin du live ! Merci à tous d'avoir suivi la 16e étape du Giro 2022. Pour rappel, Jan Hirt a remporté cette étape d'anthologie tandis que Richard Carapaz conserve son Maillot Rose. Rendez-vous demain pour la 17e étape entre Ponte di Legno et Lavarone. 17:22 - Le nouveau classement général Cette 16e étape du Giro a conforté Jai Hindley dans la peau du danger numéro 1 pour Richard Carapaz, tandis que Jan Hirt fait son apparition dans le Top 10. Le classement général avec un quatuor qui se dégage en vue de la victoire finale. Richard Carapaz reste en rose mais n'a plus que 3 secondes d'avance sur Jai Hindley. Joao Almeida et Mikel Landa peuvent encore espérer. Vincenzo Nibali intègre le top 5. #Giro pic.twitter.com/ZniQkiJheu — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 24, 2022 17:17 - Le classement de cette 16e étape Déception pour Arensman qui échoue à 7'' du vainqueur du jour tandis qu'Almeida perd un peu de temps dans ce final de la 16e étape. Le classement de cette 16e étape, qui aura tenu ses promesses avec une belle bagarre pour la victoire et entre les leaders. Troisième succès cette saison pour Jan Hirt, déjà vainqueur en février du Tour d'Oman avec en prime l'étape reine.#Giro pic.twitter.com/l4EOTREJ5Z — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 24, 2022 17:14 - Carapaz conserve son Maillot Rose Malgré avoir concédé 4" de bonifications à Jai Hindley, Richard Carapaz a gardé sa place de leader au lendemain de cette journée de repos. 17:11 - Hindley règle le groupe Maillot Rose L'Australien en termine avec la troisième place de cette 16e étape juste devant Carapaz. 17:10 - Victoire de Jan Hirt Le Tchèque remporte cette 16e étape du Giro devant Arensman. 17:03 - 15" de retard pour Almeida Le Maillot Blanc passe au sommet avec un léger retard sur le groupe Maillot Rose dans lequel Valverde a réussi à s'accrocher. 17:03 - Il pleut dans la descente Jan Hirt a failli partir à la faute dans un virage ! Arensman revient à 10" à 3 km de l'arrivée. 16:59 - 13" de retard pour Arensman Le grimpeur de 22 ans donne tout pour revenir dans les derniers mètres de cette ascension tandis que le groupe Maillot Rose est à 1'22". 16:55 - Jan Hirt s'envole À l'avant de la course, le Tchèque a distancé Arensman dans le dernier kilomètre de cette ascension ! 16:53 - Almeida s'accroche toujours ! À une dizaine de secondes du groupe Maillot Rose, le Portugais ne lâche rien dans cette ascension ! 16:52 - Attaque d'Arensman À peine revenu sur Kamna, le jeune coureur de la DSM place une violente accélération en tête de course. 16:50 - Jonction à l'avant En tête depuis quelques kilomètres, Lennard Kamna vient de se faire reprendre par Arensman et Hirt. 16:47 - Attaque de Landa Profitant du travail de ses coéquipiers, l'Espagnol est sorti en compagnie de Carapaz et Hindley. 16:46 - Jan Hirt revient sur Arensman Le coureur de la Wanty a fait son effort et recolle avec le grimpeur de la DSM. Le duo compte plus que 16" de retard. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 15e étape de ce Giro 2022, c'est Richard Carapaz qui mène ce Tour d'Italie avec sept secondes d'avance sur Hindley et 30 secondes sur le Portugais Almeida. Le classement du Giro :

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

© Giro

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.