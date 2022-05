DIRECT. Giro 2022 : le Blockhaus comme juge de paix, la 9e étape en direct

GIRO D'ITALIA. C'est l'étape reine de ce Tour d'Italie. Longue de 191 kilomètres, la 9e étape amènera les coureurs au sommet du Blockhaus, col de 13 km avec 9% de pente moyenne et réputé col le plus difficile du Giro. En embuscade au classement général, Romain Bardet a une belle occasion de se rapprocher du podium.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:41 - Tesfazion ne collabore pas Le jeune grimpeur ne vient pas en aide à Diego Rosa en tête de course. 15:39 - Attaque de Rosa À peine revenu sur les trois hommes de tête, l'Italien place une belle attaque où seulement Tesfazion arrive à le suivre. 15:39 - Incident technique pour Landa Mikel Landa est à l'arrière du peloton. Le Basque a un problème mécanique et va devoir changer de vélo dans ce Passo Lanciano. 15:37 - Jonction de Rosa Le coureur italien a réalisé une véritable démonstration de force, bouchant un écart de 40" sur les 3 hommes de tête. 15:31 - 30" d'avance sur les poursuivants Sepulveda, Peters et Tesfazion disposent d'une demi-minute d'avance sur ses anciens compagnons de fugue. 15:29 - Retour de Sepulveda Au train, le grimpeur parvient à revenir sur les deux hommes de tête dans cette 9e étape du Giro. 15:26 - Peters en remet une couche Le Français est survolté dans le Passo Lanciano ! Il parvient à décrocher Sepulveda tandis que Tesfazion s'accroche comme il peut. 15:21 - Jonction de Sepulveda L'Argentin a réussi à faire le jump sur Peters et son leader Tesfazion. 15:19 - Tesfazion refuse de collaborer Le jeune coureur a fait signe à Nans Peters qu'il ne comptait pas prendre de relais. Tactique étrange au regard des 60 derniers kilomètres de cette 9e étape du Giro. 15:15 - Attaque de Nans Peters Le coureur français est le premier à allumer la mèche dans le Passo Lanciano. Zana est le plus prompt à réagir, suivi par Caicedo, Dombrowski, Rosa, Hanninen et Knox. 15:15 - Un duo Peters-Tesfazion en tête Les deux coureurs ont réussi à prendre une dizaine de secondes d'avance sur les autres coureurs de l'échappée. 15:13 - Les choses sérieuses vont commencer Dans ce final de la 9e étape du Giro, on aperçoit les leaders se placer à l'avant du peloton, à l'approche du Passo Lanciano. 15:06 - Rappel du groupe de tête Le groupe de tête a démarré les premiers lacets du Passo Lanciano. Felix Gall, Nans Peters (AG2R Citroën), Filippo Zana (Bardiani CSF Faizanè), Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) et Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) reprennent Joe Dombrowski (Astana-Qazaqstan), Natnael Tesfazion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) et Diego Rosa (Eolo Kometa) disposent d'une avance de 3 minutes. 15:00 - La vitesse moyenne après 3h de course : 37,4km/h Après avoir compté près de 6 minutes d’avance dans cette 9e étape du Giro, les échappés ont vu le peloton se rapprocher à 3’30”. 14:53 - Le peloton se rapproche Les neuf hommes de tête ressentent la pression du peloton, qui s’est rapproché à 3’20” sous l’impulsion de Castroviejo, qui roule pour son leader Carapaz. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 8e étape de ce Giro 2022 et à la veille d'une étape, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 38 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

© Giro

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.