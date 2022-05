"DIRECT. Giro 2022 : le triplé pour Démare, Bardet abandonne, le classement"

GIRO. Vainqueur de deux étapes sur le Tour d'Italie, Arnaud Démare a montré une nouvelle fois qu'il était le meilleur sprinteur sur ce Giro. Quatrième du classement général, Romain Bardet a abandonné au cours de cette 13e étape.

17:07 - Fin du live ! Merci à tous d'avoir suivi la 12e étape du Giro 2022. Pour rappel, Arnaud Démare a signé sa troisième victoire d'étape tandis que Romain Bardet a quitté les routes du Tour d'Italie. Rendez-vous demain pour la 14e étape entre Santena et Turin. 17:04 - Les images du sprint de Démare Pour la troisième fois depuis le début du Giro, le Français s'est montré le plus rapide dans les rues de Cuneo. ARNAUD DÉMARE, ENCORE LUI !! ???? Au sprint, le Français ???????? remporte sa 3e étape sur le #Giro et devance Bauhaus et Cavendish ! #LesRP pic.twitter.com/rFKUiyLGbS — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 20, 2022 17:02 - Le Top 10 de l'étape du jour Encore une déception pour Fernando Gaviria qui finit au pied du podium dans cette 13e étape du Giro. À noter la nouvelle place d'honneur pour Consonni de la Cofidis. Le top 10 de cette 13e étape du Tour d'Italie avec Mark Cavendish qui complète le podium. Arnaud Démare s'offre par conséquent le troisième bouquet de sa saison. #Giro pic.twitter.com/sSk1Kyc6xn — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 20, 2022 17:00 - Arnaud Démare recordman français des succès sur le Giro Avec ce succès dans la 13e étape du Tour d'Italie, le sprinteur français a remporté 8 victoires sur les routes du Giro. Arnaud Démare est devenu le coureur français avec le plus grand nombre de victoires sur l’épreuve (devant Jacques Anquetil et Bernard Hinault). 16:56 - Le podium de l'étape Derrière l'intouchable Arnaud Démare, Phil Bauhaus a effectué une formidable remontée dans les derniers mètres et prend la 2e place, juste devant Mark Cavendish. 16:53 - Victoire de Démare ! Troisième victoire d'étape pour le Français qui a profité du magnifique travail de ses coéquipiers ! 16:52 - Flamme rouge Les hommes de tête se regardent et l'écart descend à 10" dans le dernier km ! 16:51 - Deux derniers km Toujours 20" d'avance pour le quatuor de tête alors que la route s'élève... 16:48 - L'écart descend à 25" Sous la bannière des trois derniers km, les hommes de tête conserve 25" d'avance. 16:45 - Les 5 derniers km L'échappée compte plus que 38" d'avance sur le peloton qui se rapproche toujours plus dans ce final de la 13e étape. 16:43 - 50" d'avance pour les hommes de tête Le quatuor de tête garde encore ses 50" d'avance à 7 km de l'arrivée désormais ! 16:41 - 10 km avant l'arrivée Le suspense est toujours présent dans cette 13e étape du Giro. Les hommes de tête disposent d'une minute d'avance sur le peloton ! 16:36 - L'écart diminue.. un peu Sous l'impulsion des Groupama-FDJ, Israel Premier Tech et Quick-Step Alpha Vinyl, l'écart est tombé sous la minute trente d'avance à 13 km de l'arrivée ! 16:30 - Le peloton n'arrive pas à revenir À 18 km de l'arrivée, le peloton emmené par la Groupama-FDJ bute sur les hommes de tête, qui comptent toujours 2'23" d'avance. 16:27 - L'échappée résiste toujours ! À 20 km de l'arrivée, les hommes de tête disposent encore d'une avance conséquente de plus de 2 minutes. Ils peuvent espérer un succès dans les rues de Cuneo. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 11e étape de ce Giro 2022, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 12 secondes d'avance sur Richard Carapaz et Joao Almeida. Romain Bardet est désormais 4e.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.