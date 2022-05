DIRECT. Giro 2022 : nouvelle chance pour les sprinteurs ? Profil de la 6e étape et classement

GIRO D'ITALIA. Avant que le dénivelé ne soit un peu plus compliqué pour ces derniers, les sprinteurs ont une nouvelle fois l'occasion lors de la 6e étape du Giro de briller.

13:05 - Toujours pas d'attaque La 6e étape du Giro s'annonce longue... Très, très longue. Après plusieurs kilomètres, pas une seule attaque en tête du peloton. 13:00 - Guillaume Martin a toujours espoir de faire de belles choses "Après l'étape difficile d'hier [mardi], j'avais à cœur de repartir de l'avant, a raconté le coureur français. C'est une journée qui s'est bien terminée au sprint. Il y avait cette bosse en milieu de course où on se doutait que ç'a allait accélérer. J'avais de bonnes jambes sur cette bosse même si le rythme n'était pas infernal. C'est dur de jauger. J'ai passé une journée plutôt tranquille, j'ai pu récuperer. Dans le final, je n'ai pas pris de risque. Pierre-Luc Périchon m'a bien protégé à la fin. Il y a une deuxième journée qui doit se jouer au sprint et ensuite le week-end montagneux. J'espère retrouver de bonnes sensations et réaliser de bonnes performances." 12:53 - C'est parti pour la 6e étape ! Le départ réel de la 6e étape du Tour d'Italie a été donné, avec, aucune attaque au kilomètre zéro ! 12:41 - Biniam Girmay y a cru "On avait la meilleure équipe pour gagner la course, nous avons fait du bon travail, mais j'ai perdu la roue de Loïc Vliegen dans le final et c'est pourquoi je n'étais pas dans une bonne position. J'avais les jambes pour faire autre chose aujourd'hui (mercredi), mais on a évité les chutes, donc c'est plutôt bien. J'ai heurté deux fois les barrières dans les 100 derniers mètres, donc ce n'était pas simple. J'ai pris un risque la première fois, mais la seconde... je ne voulais pas tomber", a raconté Biniam Girmay à l'arrivée de la 5e étape du Giro. 12:38 - Départ fictif C'est parti pour le départ fictif de cette 6e étape du Giro 2022. Une petite balade dans les rues de Palmi avant le départ réel dans quelques minutes. 12:25 - Nibali partira à la retraite à la fin de la saison Chez lui à Messine, Vincenzo Nibali a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de cycliste professionnel à la fin de la saison 2022. "Je veux annoncer que ce sera mon dernier Tour d'Italie et que j'arrêterai ma carrière à la fin de l'année", a déclaré le Requin de Messine à la télévision italienne. Je pense que mon heure est venue. J'attendais cette étape pour l'annoncer car c'est dans cette ville que j'ai commencé à pédaler. J'ai quitté la maison à 15 ans pour le cyclisme et je pense avoir beaucoup donné à ce sport, mais le moment est venu de consacrer du temps à ma famille. Dans le futur, J'espère pouvoir faire quelque chose pour le cyclisme, mais d'une manière différente." 12:15 - Du plat au programme de la 6e étape du Giro Une étape notée 2/5. Avec une seule cote de 4e catégorie au programme de cette 6e étape du Giro, le profil est idéal pour la formation d'une échappée de baroudeur avant que les sprinteurs ne se jouent la victoire. 12:00 - Arnaud Démare nouveau maillot cyclamen En s'imposant hier pour la 6e fois de sa carrière sur le Giro, Arnaud Démare en a profité pour endosser le maillot cyclamen de meilleur sprinteur du Tour d'Italie. 11:45 - Juan Pedro Lopez toujours en rose Le maillot rose de ce Tour d'Italie a passé une étape plutôt tranquille dans le peloton et est toujours le leader du Giro avec 39 secondes d'avance sur Kamna. 11:30 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité la 6e étape du Giro entre Palmi et Scalea, une étape longue de 192 kilomètres.

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 5e étape de ce Giro 2022, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 39 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae. Notons que Romain Bardet, premier français au général, est désormais 10e du classement.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

© Giro

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

