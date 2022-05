DIRECT. Giro 2022 : nouvelle victoire de Démare sur la 6e étape ! Le classement

GIRO D'ITALIA. Au terme d'une 6e étape du Giro très longue et monotone avec un seul homme en tête, c'est Arnaud Démare qui a une nouvelle fois réglé le sprint massif. Le classement

18:33 - Juan Pedro Lopez toujours en rose Avant une 7e étape délicate pour les coureurs du Giro, le classement général n'a pas changé avec toujours Juan Pedro Lopez maillot rose de ce Tour d'Italie. 18:25 - La photo-finish Incroyable photo-finish à la fin de cette 6e étape avec la belle victoire donc d'Arnaud Démare. Incroyable Photo-Finish sur cette 6e étape, quel sprint du français ! #Giro pic.twitter.com/UHoHYndaiL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 12, 2022 18:08 - Démare : "Une super victoire collective" Mal placé au début du sprint, Arnaud Démare a finalement remporté la 6e étape du Giro 2022. Il a fallu la photo-finish pour départager le sprinteur de la formation Groupama-FDJ et Caleb Ewan : "Ça s'est joué à rien, encore une super victoire collective. Quand les Quick-Step ont lancé moi j'ai senti qu'il m'en restait encore. Au jeté de vélo, c'est passé." 18:05 - Le Top 10 de l'étape Deuxième victoire consécutive pour Arnaud Démare qui remporte la 6e étape du Giro devant Caleb Ewan et Mark Cavendish. Voici le top 10 de l'étape : Le top 10 de cette étape. Arnaud Demare accentue son avance au maillot cyclamen. #Giro pic.twitter.com/PcwvY8I1gj — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 12, 2022 18:03 - Démare devant Hinault et Anquetil Après sa deuxième victoire sur le Giro 2022, Arnaud Démare porte son nombre de succès sur le Tour d'Italie à 7 dans sa carrière. Le sprinteur de la formation Groupama-FDJ dépasse Jacques Anquetil et Bernard Hinault. 18:01 - Démare conforte son maillot Grâce à sa deuxième victoire d'affilée, Arnaud Démare conforte son maillot cyclamen (classement par points). 18:00 - Biniam Girmay 4e Pas de victoire aujourd'hui pour Biniam Girmay. Le coureur de la formation Intermarché-Wanty Gobert a terminé 4e de la sixième étape du Giro 2022 remportée par le Français Arnaud Démare devant Caleb Ewan et Mark Cavendish. 17:57 - 2e victoire d'affilée pour Arnaud Démare ! Quelle victoire d'Arnaud Démare ! Mal placé dans le sprint final, le Français l'a finalement emporté devant Caleb Ewan grâce à la photo-finish qui a départagé les deux coureurs. Mark Cavendish complète le podium. 17:54 - La photo-finish pour la victoire ! Qui de Caleb Ewan ou Arnaud Démare remportera la 6e étape du Giro 2022 ? Les deux sprinteurs ont besoin de la photo-finish pour être départagé. 17:53 - La Flamme Rouge ! Plus qu'un kilomètre ! 17:52 - 2 kilomètres ! Arnaud Démare est idéalement placé à 2 kilomètres de la ligne d'arrivée. Le sprinteur de la Groupama-FDJ se trouve à gauche du peloton dans la roue de ses coéquipiers. 17:51 - 3 kilomètres ! Il ne reste que 3 kilomètres à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée. Les derniers efforts vont bientôt être lancés dans le sprint final. 17:50 - À 5 kilomètres de l'arrivée Le peloton arrive sur Scalea où il ne reste que 5 kilomètres à parcourir ! Caleb Ewan, Arnaud Démare et Mark Cavendish sont aux avant-postes. 17:41 - Proche des 10 kilomètres Depuis quelques kilomètres, les équipes se mettent en place à l'avant du peloton alors qu'on approche des 10 derniers kilomètres. 17:33 - Il reste 20 kilomètres Toujours les mêmes coureurs en tête de peloton : Thomas de Gendt (Lotto Soudal), Clément Davy (Groupama-FDJ) et Pieter Serry (Quick Step Alpha Vinyl). Il reste un peu moins de 20 kilomètres avant la ligne d'arrivée à Scalea. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 6e étape de ce Giro 2022 et à la veille d'une grosse étape, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 39 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

