DIRECT. Giro 2022 : victoire d'Hindley, le classement en direct

GIRO D'ITALIA. Le Blockhaus a réalisé un premier écrémage au niveau des favoris. Sur ces terribles lacets, Jay Hindley a remporté une étape de prestige juste devant Romain Bardet et Richard Carapaz. Au courage, Juan Pedro Lopez parvient à conserver son Maillot Rose pour quelques secondes.

17:35 - Bardet troisième au général FIN DU DIRECT.Passé tout proche de la victoire d'étape, Romain Bardet pointe à 14" du Maillot Rose tandis que Guillaume Martin conserve sa place dans le Top 10 du général. Le nouveau classement général à l'issue de cette neuvième étape du Tour d'Italie, avec Romain Bardet qui monte sur le podium provisoire. Guillaume Martin, après sa belle opération de la veille, est sixième. Les Français peuvent avoir le sourire après cette première semaine. #Giro pic.twitter.com/DsdhwM02QH — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 15, 2022 17:32 - Le Top 10 de l'étape Solide tout au long de l'étape, Romain Bardet a pris la deuxième place de l'étape du jour juste devant Richard Carapaz. À noter la belle prestation du vétéran Pozzovivo, sixième au Blockhaus. Le classement de cette neuvième étape du Tour d'Italie. Guillaume Martin a bien géré son effort pour terminer en 11e position. Romain Bardet est passé tout près d'une première victoire étape sur le #Giro. pic.twitter.com/p7OFhyzkDc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 15, 2022 17:24 - Lopez conserve son Maillot Rose Superbe ascension de Juan Pedro Lopez qui a sauvé sa place de leader du classement général de ce Giro 2022. 17:18 - Victoire de Hindley ! L'Australien réalise un véritable hold-up dans cette étape du Blockhaus et devance Carapaz et Bardet. 17:16 - Flamme rouge Bardet, Carapaz et Landa ont quelques mètres d'avance dans ce dernier kilomètre... 17:15 - Attaque de Bardet Le Français tente sa chance à 1,7 km de l'arrivée. Seulement Landa et Carapaz peuvent suivre la roue du Français. 17:14 - Jonction en tête de la course On retrouve désormais six hommes de tête puisque les poursuivants sont revenus sur le trio de tête tandis que Nibali a perdu quelques mètres. 17:11 - Yates à 4' ! Terrible désillusion pour le Britannique qui est pointé à 4 minutes désormais du groupe de tête. 17:10 - Les poursuivants à 10" Derrière le trio de tête, quatre hommes sont pointés à 12". On retrouve Almeida, Nibali, Pozzovivo et Hindley. 17:06 - Carapaz fait le forcing Le leader de la formation Ineos-Grenadier ne faiblit pas et emmène le trio de tête toujours composé de Landa et Bardet. 17:02 - Attaque de Carapaz Le grand favori de ce Giro se découvre ! Il est immédiatement suivi par Bardet et Landa. 17:01 - Yates en perdition Le Britannique est pointé à quasiment 2' de retard sur les hommes de tête. 16:56 - La composition du groupe de tête Richie Porte mène un gros rythme dans cette ascension du Blockhaus dans cette 9e étape du Giro. Ils ne sont plus que 8 à tenir la roue de Richie Porte : Richard Carapaz, Romain Bardet, Mikel Landa, Kai Hindley, Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo, Alejandro Valverde et Thymen Arensman. #Giro pic.twitter.com/WNKB8jr4M6 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 15, 2022 16:54 - Guillaume Martin distancé Le coureur de la Cofidis est en queue du groupe des favoris, quelques mètres devant le Maillot Rose Lopez. 16:51 - Le Maillot Rose s'accroche Pour le moment, Lopez réalise une superbe ascension puisqu'il fait encore partie du peloton des favoris. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 8e étape de ce Giro 2022 et à la veille d'une étape, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 38 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

© Giro

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

