Giro : Kelderman au pouvoir, le classement chamboulé après la 18e étape

GIRO 2020. Attendue comme le juge de paix de ce Tour d'Italie, la montée du Stelvio a tenu toutes ses promesses, aujourd'hui. Bousculé lors de l'étape du jour remportée par son coéquipier Jai Hindley, l'Allemand Wilco Kelderman ravit tout de même la place du leader du classement général à Joao Almeida, rapidement distancé.

[Mis à jour le 22 octobre 2020 à 17h30] La 18e étape du Giro a tenu toutes ses promesses, ce jeudi, entre Pinzolo et Laghi du Cancano. Comme attendu et espéré, la montée du Stelvio (2 758 mètres d'altitude), le toit de cette édition 2020 du Tour d'Italie, a donné lieu à une grande bagarre entre les principaux prétendants au classement général. Dans cette ascension longue de 24,7 km à 7,5 % de pente moyenne, l'Italien Domenico Pozzovivo, 8e ce matin, a été l'un des premiers à lâcher prise, avant que le maillot rose Joao Almeida ne craque à son tour (le Portugais a finalement terminé à plus de 4 minutes du vainqueur du jour). Le rythme infernal de l'équipe Ineos-Grenadiers (Ganna puis Dennis au service de Geoghegan Hart) a ensuite été fatal à Majka (6e), Konrad (9e), Nibali (7e), Fuglsang (12e) et même Kelderman (2e), qui ont alors laissé trois coureurs en tête de course, les hommes forts du jour : le Britannique Tao Geoghegan Hart (4e ce matin à 2'59 d'Almeida), soutenu par son équipier Rohan Dennis (Ineos) et Jai Hindley (3e à 2'58), le coureur australien de la formation Sunweb. Dans la montée finale de Torri di Fraele, Dennis a rapidement lâché prise et laissé la place à un duel entre Hindley et Geoghegan Hart. Le premier nommé s'est ensuite montré le plus rapide dans les derniers hectomètres pour remporter cette 18e étape et s'emparer de la deuxième place du classement général avec seulement une poignée de secondes de retard sur son leader Wilco Kelderman, nouveau maillot rose. Le classement de la 18e étape :

A l'issue de cette 18e étape du Giro, le classement général et les écarts sont complètement chamboulés. Wilco Kelderman est donc le nouveau leader, avec seulement 12 secondes d'avance sur son coéquipier Jai Hindley et 15 secondes d'avances sur Tao Geoghegan Hart, à trois jours de l'arrivée à Milan. Le nouveau top 10 :

Le Giro bénéficie, en France, d'une diffusion en clair à la TV depuis 2017, sur la chaîne L'Equipe, qui propose à nouveau la retransmission de toutes les étapes sur cette édition 2020, avec Patrick Chassé, Cyrille Guimard, Cédric Pineau et Christophe Riblon aux commentaires. Il est également possible de voir ce Tour d'Italie en direct sur Internet, sur le site Internet du diffuseur (accès gratuit).