Giro : le coronavirus menace la course, le classement avant la 10e étape

GIRO 2020 - Simon Yates et Steven Kruijswijk, contrôlés positifs au Covid-19, ainsi que l'ensemble de leurs équipes, Mitchelton-Scott et Jumbo-Visma, ont quitté le Tour d'Italie cycliste. La course ira-t-elle à son terme ? En attendant, la 10e étape est au programme du jour.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 12h49] Prévu d'habitude au printemps mais décalé à l'automne en raison de la crise du coronavirus, le Giro 2020 de cyclisme, qui s'est élancé de Sicile le 3 octobre dernier, est aujourd'hui rattrapé par le Covid-19. Les résultats des test effectués lundi, lors de la journée de repos, ont en effet apporté plusieurs mauvaises nouvelles. Plusieurs coureurs, dont Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), 11e du classement général, Michael Matthews (Sunweb) ont été testés positifs, tout comme Simon Yates (Mitchelton-Scott), qui avait quitté la course dès samedi après avoir été lui aussi testé positif au Covid-19. En conséquence, les équipes Mitchelton-Scott, qui comptait également des contaminations dans son staff, et Jumbo-Visma ont décidé de quitter ce Tour d'Italie, mais pas la formation Sunweb de Matthews, ni AG2R-La Mondiale et Ineos Grenadiers, qui recensent également un cas de coronavirus dans leur staff. Faut-il craindre une propagation du virus dans le peloton ? Ce Giro 2020 peut-il raisonnablement aller à son terme ? "L'objectif reste d'arriver à Milan et nous mettons tout en œuvre pour poursuivre l'organisation de ce Tour d'Italie, et le diriger avec dignité et régularité", a tenté de rassurer ce matin, Mauro Vegni, le directeur de course, en rappelant qu'une nouvelle vague de test serait menée auprès des coureurs dès mercredi.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sur le plan sportif, ce Giro 2020 se poursuit néanmoins ce mardi 13 octobre avec la 10e étape au menu, sur un parcours au profil vallonné, qui ne devrait pas chambouler le classement général mais qui devrait faire le bonheur des baroudeurs. Le Portugais Joao Almeida porte actuellement le maillot rose de leader et devance Kelderman, Bilbao, Pozzovivo et Nibali. Le top 10 :