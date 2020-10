Giro 2020 : le point sur le classement général avant la 5e étape

GIRO - Après la victoire au sprint d'Arnaud Démare mardi, place à la 5e étape du Tour d'Italie, aujourd'hui, sur un parcours qui ne devrait pas générer de bouleversement au classement général toujours mené par le Portugais Joao Almeida.

[Mis à jour le 7 octobre 2020 à 11h59] Après une journée qui a fait le bonheur des sprinteurs, hier, et en particulier du Français Arnaud Démare, vainqueur au sprint à Villafranca Tirrena, la 5e étape du Giro 2020, ce mercredi 7 octobre, entre Miletto et Camigliatello Silano, devrait plutôt favoriser les desseins des baroudeurs, sur un tracé plus bosselé, avec notamment l'ascension du Valico di Montescuro (24,2km à 5.6 % de pente moyenne) en fin de parcours. Le profil de l'étape du jour :

Au classement général, le Portugais Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step) occupe toujours la position de leader, devant l'Equatorien Jonathan Caicedo et l'Espagnol Pello Bilbao :