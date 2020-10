Giro : quatrième victoire d'étape pour Démare, le classement du jour

GIRO 2020. Arnaud Démare s'est une nouvelle fois imposé au sprint, aujourd'hui, à Rimini, lors de la 11e étape du Tour d'Italie. Le classement général, dominé par Joao Almeida, ne subit pas de changement. Découvrez l'arrivée en vidéo.

[Mis à jour le 14 octobre 2020 à 16h34] Arnaud Démare est décidément imbattable au sprint dans ce Giro 2020. Après avoir remporté la 4e, la 6e et la 10e étape, le coureur français de l'équipe Groupama-FDJ s'est offert une quatrième victoire, ce mercredi, à l'issue de la 10e étape, en devançant Peter Sagan et Davide Ballerini sur la ligne d'arrivée, à Rimini. "On a été un peu débordé à l'entrée de Rimini, puis on a fait un travail extraordinaire pour remonter, a réagi le vainqueur du jour, à chaud, au micro de la chaîne L'Equipe. J'ai eu la grosse force quand j'ai démarré. Chapeau à toute l'équipe, à tous mes coéquipiers qui y croient à fond, le travail porte ses fruits". L'étape du jour avait auparavant été animée par une échappée de cinq coureurs dans laquelle figurait Francesco Romano, Fabio Mazzucco (Bardiani), Marco Frapporti (Vini Zabu) , Mattia Bais (Androni) Sander Armée (Lotto Soudal). Le dernier nommé s'est ensuite ensuite isolé en tête de course avant d'être avalé par le peloton à 6 kilomètres de l'arrivée de l'étape du jour. L'arrivée de la 11e étape en vidéo :

Mais oui Arnaud Démare s'impose sur cette 11e étape du Giro ! #lequipeGIRO pic.twitter.com/2WTILpQs7C — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 14, 2020

Après cette 11e étape du Tour d'Italie, le Portugais Joao Almeida porte toujours le maillot rose de leader du classement général :

Prévu d'habitude au printemps mais décalé à l'automne en raison de la crise du coronavirus, le Giro 2020 de cyclisme, qui s'est élancé de Sicile le 3 octobre dernier, est aujourd'hui rattrapé par le Covid-19. Les résultats des tests effectués le dimanche 11 octobre ont en effet apporté plusieurs mauvaises nouvelles. Plusieurs coureurs, dont Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), 11e du classement général, Michael Matthews (Sunweb) ont été testés positifs, tout comme Simon Yates (Mitchelton-Scott), qui avait quitté la course dès samedi après avoir été lui aussi testé positif au Covid-19. En conséquence, les équipes Mitchelton-Scott, qui comptait également des personnes contaminées dans son staff, et Jumbo-Visma, ont décidé de quitter ce Tour d'Italie, mais pas la formation Sunweb de Matthews, ni AG2R-La Mondiale et Ineos Grenadiers, qui recensent également un cas de coronavirus dans leur staff. Faut-il craindre une propagation du virus dans le peloton ? Ce Giro 2020 peut-il raisonnablement aller à son terme ? "L'objectif reste d'arriver à Milan et nous mettons tout en œuvre pour poursuivre l'organisation de ce Tour d'Italie, et le diriger avec dignité et régularité", a tenté de rassurer mardi matin, Mauro Vegni, le directeur de course, en rappelant qu'une nouvelle vague de tests serait menée auprès des coureurs dès ce mercredi.