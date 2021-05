Giro 2021 : le classement général avant les dernières étapes, Bernal sans rival ?

GIRO. Le classement du Tour d'Italie va-t-il être modifié à l'occasion des deux dernières étapes de montagne et du chrono final et son arrivée à Milan. Le maillot rose Egan Bernal semble disposer d'une marge suffisante mais devra rester prudent sur cette fin de parcours.

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 10h12] A trois jours de l'arrivée du Giro 2021, Egan Bernal paraît idéalement placé pour remporter son premier Tour d'Italie. Le coureur colombien de de l'équipe Ineos s'est en effet montré dominateur lors des deux premières semaines et sa seule petite "défaillance", mercredi, sur les pentes de Sega di Ala, ne lui a coûté que quelques secondes sur ses principaux adversaires. Simon Yates lui a certes repris près d'une minute mais le Britannique part de loin après le temps perdu en première semaine Avant la 19e étape, aujourd'hui, entre Abbiategrasso et Alpe DiMera, Bernal compte ainsi 2 minutes et 21 secondes d'avance sur l'Italien Damiano Caruso, 3 minutes et 23 secondes sur Simon Yates et 6 minutes et 3 secondes sur le Russe Aleksandr Vlasov, des coureurs qui ne paraissent pas en mesure d'inquiéter le Colombien sur l'étape contre-la-montre de dimanche (33 kilomètres sur un parcours plat) et qui devront donc tout tenter, aujourd'hui et demain, lors des arrivées au sommet de l'Alpe di Mera et de l'Alpe Motta. Le classement général du Giro 2021 :