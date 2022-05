"Giro 2022 : le profil de la 19e étape et le classement"

GIRO. Le Tour d'Italie approche de la fin et la 19e étape de ce Giro ce vendredi 27 mai pourrait sceller ou chambouler le classement général avec une arrivée au sommet.

Après une 18e étape qui aurait pu être propice aux sprinteurs, mais qui a laissé Arnaud Démare sur sa fin, le retour de la haute montagne ce vendredi 27 mai entre Marano Lagunare et le Sanctuaire de Castelmonte avec 178 kilomètres au programme. Durant l'étape, les coureurs du Giro feront une entorse en passant par la Slovénie, pays bien évidemment de Tadej Pogacar ou encore Primoz Roglic avec l'ascension du Monte Kolovrat et ses 10 km à près de 10 % de moyenne. L'arrivée au Santuario di Castelmonte pourrait également convenir à un puncheur si les favoris ont décidé de reste au chaud.

© Giro

À deux jours de la fin de ce Giro, le classement reste totalement indécis avec seulement trois secondes d'écart entre Hindley de la Bora et Carapaz de l'équipe Ineos. "Il nous reste maintenant trois jours d'ici l'arrivée finale, je me sens bien et nous sommes tous concentrés. Je veux défendre la Maglia Rosa jusqu'au bout, j'ai confiance en mes moyens" a expliqué le champion olympique sur route.

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 18e étape de ce Giro 2022, Richard Carapaz mène toujours ce Tour d'Italie avec 3 petites secondes d'avance sur Hindley. Le classement du Giro :

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

© Giro

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.