Vuelta 2020 : Carapaz reprend le pouvoir, le classement se resserre

VUELTA. Richard Carapaz a repris le maillot rouge de leader du classement général à Primoz Roglic, à l'issue de la 12e étape du Tour d'Espagne 2020, remportée hier par Hugh Carthy. Le peloton est au repos aujourd'hui.

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 10h30] L'ascension de l'Angliru, juge de paix de la 12e étape de la Vuelta, dimanche, a permis à Richard Carapaz de reprendre la tête du classement général. L'Equatorien, qui a repris quelques secondes précieuses au Slovène Primoz Roglic, n'est pas le seul grand bénéficiaire de la journée puisque le Britannique Hugh Carthy, vainqueur de l'étape, et l'Irlandais Dan Martin restent eux aussi très bien placés. Le résumé de la 12e étape en vidéo :

Étape 12 | #LaVuelta20



Hugh Carthy a profité des terribles pentes de LAngliru pour remporter l'étape. Rogli a lâché 10 de plus, permettant à @RichardCarapazM de reprendre La Roja à la veille du deuxième jour de repos.



Profitez du meilleur de l'étape avec ce résumé pic.twitter.com/dfxsub9rjX — La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020

Au classement général de cette Vuelta 2020, l'Equatorien Richard Carapaz devance le Slovène Primoz Roglic et le Britannique Hugh Carthy :

Le nouveau top 10 au classement général à l'issue de la 12e étape et de son arrivée à l'Angliru. Richard Carapaz récupère le maillot rouge de leader. Les 4 premiers se tiennent en 35 secondes. Prochain rendez-vous mardi avec le chrono. #LaVuelta20 pic.twitter.com/WRqVOHJUtP — Le Gruppetto (@LeGruppetto) November 1, 2020

La Vuelta est traditionnellement le troisième grand Tour de l'année dans le calendrier du cyclisme mondial, après le Giro au printemps et le Tour de France au mois de juillet. Toutes ces épreuves ont été décalées en raison de la crise du coronavirus et la 75e édition de du Tour d'Espagne a finalement été donné le mardi 20 octobre 2020 depuis la ville d'Irun, et l'arrivée sera jugée le dimanche 8 novembre à Madrid.

C'est en décembre dernier que le parcours de cette Vuelta a été dévoilé officiellement par les organisateurs, avant d'être finalement remanié en juin en raison de la crise sanitaire. Exit le départ prévu aux Pays-Bas, c'est finalement du Pays Basque que s'est élancé la course, qui comprend 18 étapes au lieu de 21 étapes programmées dans un premier temps. Le parcours du Tour d'Espagne 2020 :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En France, la diffusion TV de cette Vuelta 2020 est proposée uniquement sur Eurosport, qui proposera chaque jour l'étape en direct sur sa chaîne n°1 et de nombreux replay de la course et de son émission "Les Rois de la Pédale", sur ses autres canaux. Aux commentaires, on retrouve le journaliste Guillaume Di Grazia, accompagné des consultants Jacky Durand et David Moncoutié. Pour suivre la course en streaming sur Internet, il vous faut disposer d'un abonnement au service Eurosport Player.