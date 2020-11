Vuelta 2020 : le classement final, Primoz Roglic double la mise

VUELTA. Après avoir tenu bon sur les pentes de la Cotavilla samedi, le Slovène Primoz Roglic a remporté hier son deuxième Tour d'Espagne d'affilée et conclut en beauté cette drôle année 2020 de cyclisme.

[Mis à jour le 9 novembre 2020 à 10h35] Oubliée la cruelle désillusion du Tour de France : moins de deux mois après cédé sa place de leader en toute fin de Grande Boucle, le Slovène Primoz Roglic a cette fois su conserver la tête du classement général jusqu'au terme de cette Vuelta 2020. Tout s'est joué samedi sur les pentes de la Covatilla, la dernière grosse difficulté de cette édition 2020 sur lesquelles Roglic a certes perdu du temps sur Carapaz et Carthy, ses principaux adversaires dans la quête du maillot rouge, mais en réussissant à gérer son effort et à conserver une marge suffisante sur la ligne d'arrivée. La dernière étape, dimanche, remportée au sprint par l'Allemand Pascal Ackermann n'aura été qu'une formalité pour le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, qui remporte le Tour d'Espagne pour la deuxième année d'affilée. Le classement de la 18e et dernière étape :

Le top 10 de la dernière étape de #LaVuelta20, qui sonne aussi la fin de la saison cycliste sur route 2020. pic.twitter.com/kbA5JDeISq — Le Gruppetto (@LeGruppetto) November 8, 2020

Le classement général final de la Vuelta 2020

Au classement final de cette Vuelta, le Slovène Primoz Roglic l'emporte avec 24 secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz et 1'15 sur le Britannique Hugh Carthy :