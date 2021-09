Vuelta 2021 : l'étape pour Lopez, Roglic reste en tête du classement général

VUELTA. Le Colombien Miguel Angel Lopez a remporté en solitaire la 18e étape, ce jeudi 2 septembre 2021, sur ce Tour d'Espagne de cyclisme. Au classement général, Primoz Roglic conserve une belle avance sur ses poursuivants.

[Mis à jour le 2 septembre 2021 à 17h46] Déjà vainqueur de la 7e et de la 10e étape, Michael Storer (Team DSM) a crû récidiver aujourd'hui sur la 18e étape avant de finalement rendre les armes à 7 km du but. D'abord membre d'un gros groupe d'échappés, l'Australien s'est isolé à l'avant à 70 kilomètres de l'arrivée mais n'a finalement pu résister au retour des principaux favoris dans la dernière ascension de la journée, l'Altu d'El Gamoniteiru (14,6 km à 9,8%). C'est ensuite l'Espagnol David de la Cruz qui a tenté sa chance en solitaire avant de céder à son tour et de laisser libre cours à une explication finale entre leaders. A ce petit jeu, c'est le Colombien Miguel Angel Lopez qui s'est montré le plus tranchant et le plus opportuniste et qui a remporté en solitaire l'étape du jour. Le coureur de la Movistar a franchi la ligne d'arrivée avec une quinzaine de secondes d'avance sur Primoz Roglic, Enric Mas et Egan Bernal mais reste troisième d'un classement général toujours dominé par Roglic (Jumbo-Visma) devant Mas (Movistar). Le classement de la 18e étape de la Vuelta :

Le top 10 de cette 18e étape de #LaVuelta21 avec un 4e bouquet cette saison pour Miguel Angel Lopez. Les deux Movistar prennent une option sur le podium final derrière Primoz Roglic. pic.twitter.com/rv8nv5kYhj — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 2, 2021

Le Slovène Primoz Roglic reste bien installée en tête du classement général de ce Tour d'Espagne 2021, avec plus de deux minutes d'avance sur Enric Mas et Miguel Angel Lopez.

Le nouveau classement général à l'issue de cette 18e étape de #LaVuelta21. Le podium se dessine. Guillaume Martin recule à la 9e place. Il y aura encore une étape compliquée ce samedi et un chrono de 31km ce dimanche. pic.twitter.com/jDARw5h1UR — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 2, 2021

Vingt-et-une étapes sont au programme de cette Vuelta 2021, du samedi 14 août 2021 au dimanche 5 septembre 2021, pour une distance totale de 3.417 km. Les coureurs se voient proposer 8 étapes de plaine (dont 2 arrivées au sommet), 7 étapes de montagnes, 4 étapes accidentées et 2 contre-la-montre individuels.

