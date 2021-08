Vuelta 2021 : Roglic solide leader, le classement général

VUELTA. Le troisième et dernier grand tour de la saison a démarré à Burgos le 14 août et se terminera à Saint-Jacques-de-Compostelle le 5 septembre. Le Slovène Primoz Roglic tentera de remporter son troisième tour d'Espagne de suite après ceux remportés en 2019 et 2020. Le classement et le parcours.

La 76e édition du Tour d'Espagne (La Vuelta) est le troisième et dernier tour de la saison. La course a été lancée à Burgos le 14 août et prendra fin à Saint-Jacques-de-Compostelle le 5 septembre. Le Tour de France oublié, le Slovène Primoz Roglic, déjà vainqueur de la Vuelta en 2019 et 2020, aura pour objectif de remporter son troisième tour de suite. Après une première achevée, le Slovène a été en démonstration aussi bien en montagne que lors du contre-la-montre. C'est lui qui a remporté la première étape, lors du contre-la-montre à Burgos, et qui s'est donc emparé du maillot rouge, celui de leader. Il le portera à 6 reprises en 9 étapes, l'Estonien Rein Taaramäe (2 fois) et le Français Kenny Elissonde (1 fois) ont eu l'opportunité de revêtir le maillot de leader. A noté les deux victoires d'étapes du sprinteur belge Jasper Philipsen. Primoz Roglic semble tout de même être en grande forme depuis le début de ce tour d' Espagne et détient toujours le maillot rouge.

Le Slovène Primoz Roglic est bien installé à la place de leader après la 9e étape de la Vuelta. Le coureur de Jumbo-Visma n'est pas inquiété en montagne depuis le début du tour d'Espagne. Il devance de +28 secondes le coureur Espagnol de Movistar Enric Mas et de +1'21" le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar).

Clasificación tras la etapa 9 | GC after stage 9 #LaVuelta21



Top 10



+ info https://t.co/7s84I3FjHm pic.twitter.com/ZY9puVGFRE — La Vuelta (@lavuelta) August 22, 2021

Du Samedi 14 août 2021 au Dimanche 5 septembre 2021, La Vuelta 2021 sera composée de 21 étapes et couvrira une distance totale de 3.417 km. Les coureurs devront défier 8 étapes de plaine (dont 2 arrivées au sommet), 7 étapes de montagnes, 4 étapes accidentées et 2 contre-la-montre individuel.

© Vuelta.fr