Vuelta 2021 : Roglic triomphe, le classement général final

VUELTA. Primoz Roglic a terminé hier la course comme il l'avait commencée, par une victoire d'étape sur un chrono. Un nouveau succès qui lui permet de remporter son troisième Tour d'Espagne d'affilée. Découvrez le classement général à l'arrivée.

[Mis à jour le 6 septembre 2021 à 09h47] Déjà quasiment assuré de la victoire finale dans ce Tour d'Espagne de cyclisme avant le départ de la dernière étape, Primoz Roglic a conclu la course en beauté, en remportant le contre-la-montre final, hier, à Saint-Jacques-de-Compostelle, en devançant le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling, à 14 secondes) et le Néerlandais Thyman Arensman (DSM, à 52 secondes) et en augmentant donc son avance sur ses rivaux au classement général. Le classement de la 21e et dernière étape de la Vuelta :

Le top 10 de la dernière étape de #LaVuelta21. Déjà vainqueur du chrono le premier jour, Primoz Roglic conclut le Tour d'Espagne de la même manière devant Magnus Cort Nielsen et Thymen Arensman. pic.twitter.com/fR59ILdNH1 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 5, 2021

Le Slovène Primoz Roglic remporte cette Vuelta 2021 avec une belle marge au classement général sur ses premiers poursuivants, Enric Mas et Jack Haig :

Le top 10 final du Tour d'Espagne 2021 ! 3e sacre de rang pour Primoz Roglic, accompagné sur le podium par Enric Mas et Jack Haig. Guillaume Martin, comme lors du dernier Tour de France, est le premier tricolore, 9e. #LaVuelta21 pic.twitter.com/f5ZGOIIMhZ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 5, 2021

Vingt-et-une étapes étaient au programme de cette Vuelta 2021, du samedi 14 août 2021 au dimanche 5 septembre 2021, pour une distance totale de 3.417 km. Les coureurs se voyaient proposer 8 étapes de plaine (dont 2 arrivées au sommet), 7 étapes de montagnes, 4 étapes accidentées et 2 contre-la-montre individuels.

