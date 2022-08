Vuelta 2022 : heure, chaîne TV de la 6e étape, Molard en rouge, le classement

VUELTA. Sixième étape du Tour d'Espagne ce jeudi 25 août avec une étape longue de 180 kilomètres entre Bilbao et Ascensión al Pico Jano.

[Mis à jour le 25 août 2022 à 10h18] Les favoris de la Vuelta seront attendus ce jeudi 25 août avec la première arrivée au sommet au Pico Jano, ascension longue de 13 kilomètres qui suivra le Col de Brenes, également classée en 1ère catégorie. L'étape sera une nouvelle fois à suivre sur Eurosport à partir de 14h30. Nouveau maillot rouge de ce Tour d'Espagne, Rudy Molard a savouré une fois la ligne franchie ce mercredi 25 août. "C'est un grand jour pour moi ! J'y pensais depuis hier. Je n'étais pas très loin au général. J'ai dit à mes équipiers qu'il était possible de prendre le maillot rouge aujourd'hui et je l'ai fait, c'est une sensation formidable. Jake [Stewart] était tellement fort aujourd'hui. Il a roulé pour moi et à la fin il a eu une ouverture pour attaquer. Dans le final, je l'attendais parce que je savais qu'il pouvait gagner l'étape au sprint. Avec Soler qui prenait la victoire, c'était bon pour moi, pour le maillot, il prenait les bonifications. J'étais en parfaite position et on a le rouge… C'est formidable ! Je devais juste suivre [Fred Wright]. Il était très fort et je savais qu'il est très rapide au sprint. Quand Nikias Arndt et Daryl Impey sont revenus, c'était aussi une bonne chose parce qu'ils sont rapides. J'ai stressé jusqu'au bout. Ça représente beaucoup. L'année dernière, j'avais quitté la course avec un grave accident. Je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir à mon meilleur niveau. Un an après, je suis le leader. J'ai vraiment galéré cet hiver avec plusieurs semaines sans sport. Il faut toujours y croire !"

En revanche, si le sourire est bien présent sur Rudy Molard, ce n'est pas totalement le cas sur Julian Alaphilippe, distancé depuis le début de cette Vuelta. "C'est logique que cela prenne un certain temps avant qu'il ne revienne à son niveau. Il a passé une semaine chez lui à cause du Covid après le Tour de Wallonie et ça lui a coûté de l'énergie. C'est vrai qu'il n'était pas à 100% hier (mardi), mais je ne tirerai pas trop de conclusions de l'étape du jour car il n'y avait plus rien à gagner. S'il va pouvoir gagner une étape ? Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour lui. Hier (mardi), ça en était une et nous lui avons donner sa chance. Et dans les prochaines semaines, le classement général avec Evenepoel sera la priorité", a expliqué Wilfried Peeters.

Quel est le classement de la Vuelta 2022 ?

Découvrez avec nous, tous les jours, le classement du Tour d'Espagne 2022 avec le classement général à chaque fin d'étape et les écarts entre les différents coureurs.

1. Rudy Molard (Groupama-FDJ), en 16h07'22''

2. Fred Wright (Bahrain Victorious) à 02''

3. Nikias Arndt (Team DSM) à 01'09''

4. Lawson Craddock (BikeExchange – Jayco) à 02'27''

5. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 04'09''

6. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) à 04'22''

7. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) à 04'35''

8. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) à 04'35''

9. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) à 04'36''

10. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) à 04'42''

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 77e édition, le Tour d'Espagne a débuté le vendredi 19 août avec un contre-la-montre par équipe à Utrecht, dans les Pays-Bas où se sont déroulés les trois premières étapes du Tour. Après trois semaines de course, la dernière étape est prévue le dimanche 11 septembre dans la capitale espagnole à Madrid.

Quels sont les principaux participants de la Vuelta 2022 ?

Forfait au Tour de France après une terrible blessure lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril 2022, Julian Alaphilippe participera à son deuxième Tour d'Espagne après 2017. Le double champion du monde en titre reprendra la compétition après une longue séquence d'entraînement sur le Tour de Wallonie (23-27 juillet), puis enchaînera avec la Clasica San Sebastian (30 juillet) et le Tour de l'Ain (9-11 août). Tenant du titre de la Vuelta, Primoz Roglic sera également présent à Utrecht le 19 août pour défendre ses trois sacres d'affilée.

Vainqueur du Giro cette année, Jai Hindley s'est bien reposé avant une fin de saison chargée. Avant de disputer les championnats du monde (18-25 septembre), l'Australien de la formation Bora-Hansgrohe va disputer le Tour d'Espagne pour la deuxième fois de sa carrière après 2018. Alors qu'il devait prendre le départ de la Vuelta, le leader de la formation UAE Emirates Tadej Pogacar est finalement absent alors que son coéquipier João Almeida devrait mener l'équipe. Certains coureurs viseront également le général comme Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Pello Bilbao et Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ou Enric Mas et Alejandro Valverde (Movistar).

Sur quelle chaîne TV suivre la Vuelta 2022 ?

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport diffuse l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2022 sur ses chaînes.

Vingt-et-une étapes sont au programme de cette Vuelta 2022, du vendredi 19 août 2022 au dimanche 11 septembre 2022. Après avoir disputé trois étapes aux Pays-Bas dont un contre-la-montre par équipe, le peloton aura un jour de repos avant d'arriver en Espagne où les coureurs se verront proposer 6 étapes de plaine (dont 2 arrivées au sommet), 7 étapes de montagnes, 4 étapes accidentées et 1 contre-la-montre individuel et un autre par équipe.

