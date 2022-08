Vuelta 2022 : pas d'étape, Evenepoel assomme le Tour d'Espagne, le classement

VUELTA. Après une première semaine rondement menée, le Belge Remco Evenepoel est plus que jamais le leader de cette Vuelta.

[Mis à jour le 29 août 2022 à 09h27] Dimanche 28 août 2022, les coureurs cyclistes ont parcouru 171,4 kilomètres avec cinq cols entre Villaviciosa et les Praeres, pour le compte de la 9e étape du Tour d'Espagne. Comme les jours précédents, la course a été passionnante et enlevée. Si le Sud-Africain Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) l'a emporté devant Samuele Battistella (Astana) et Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), respectivement 2e et 3e de l'étape du jour, c'est bien la prestation de Remco Evenepoel (Quic-Step Alpha Vinyl) qui a impressionné les observateur. Leader du classement général, le Belge a assumé son statut de leader en conservant son maillot rouge et en accentuant son avance au général. Il devance Enric Mas, le coureur de la Movistar, (1 minute et 12 secondes) et Primoz Roglic, celui de la Jumbo-Visma (1 minute et 58 secondes).

"Je ne m'attendais vraiment pas à arriver au contre-la-montre avec cette avance mais La Vuelta est loin d'être terminée. Comme je l'ai dit, je suis vraiment ému dans le bon sens. Je n'ai plus de mots pour les gars, ils méritent vraiment quelques jours de repos. C'est vraiment la meilleure équipe du monde" a expliqué le Belge.

Lundi 29 août 2022, les coureurs ont droit à une journée de repos avant le contre-la-montre individuel de mardi. Remco Evenepoel pourrait une nouvelle fois augmenter son avance au classement général avec les 30,9 kilomètres à parcourir entre Elche et Alicante. En effet, les passionnés de vélo ont encore en tête la débâcle de Primoz Roglic sur le contre-la-montre individuel du Tour de France 2020. Durant cette épreuve, il avait abandonné le maillot jaune de leader au profit d'un certain Tadej Pogacar. Le Slovène, favori avant le début de la Vuelta et triple champion en titre, va donc devoir s'accrocher mardi s'il ne veut pas définitivement être détaché au classement général par le jeune Belge.

Quel est le classement de la Vuelta 2022 ?

Découvrez avec nous, tous les jours, le classement du Tour d'Espagne 2022 avec le classement général à chaque fin d'étape et les écarts entre les différents coureurs.

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) 34h02'32''

2. Enric Mas (Movistar Team) à 01'12''

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 01'53''

4. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) à 02'33''

5. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) à 02'36''

6. Simon Yates (BikeExchange - Jayco) à 03'08''

7. João Almeida (UAE Team Emirates) à 04'32''

8. Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan) à 05'03''

9. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) à 05'36''

10. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) à 05'39''

11. Thymen Arensman (Team DSM) à 05'45''

12. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) à 05'51''

13. Ben O'Connor (AG2R Citroën Team) à 05'53''

14. Alejandro Valverde (Movistar Team) à 05'53''

15. Hugh Carthy (EF Education - Easy Post) à 05'58''

La Vuelta se déroule traditionnellement après le Tour de France. Pour sa 77e édition, le Tour d'Espagne a débuté le vendredi 19 août avec un contre-la-montre par équipe à Utrecht, dans les Pays-Bas où se sont déroulés les trois premières étapes du Tour. Après trois semaines de course, la dernière étape est prévue le dimanche 11 septembre dans la capitale espagnole à Madrid.

Quels sont les principaux participants de la Vuelta 2022 ?

Forfait au Tour de France après une terrible blessure lors de Liège-Bastogne-Liège le 24 avril 2022, Julian Alaphilippe participera à son deuxième Tour d'Espagne après 2017. Le double champion du monde en titre reprendra la compétition après une longue séquence d'entraînement sur le Tour de Wallonie (23-27 juillet), puis enchaînera avec la Clasica San Sebastian (30 juillet) et le Tour de l'Ain (9-11 août). Tenant du titre de la Vuelta, Primoz Roglic sera également présent à Utrecht le 19 août pour défendre ses trois sacres d'affilée.

Vainqueur du Giro cette année, Jai Hindley s'est bien reposé avant une fin de saison chargée. Avant de disputer les championnats du monde (18-25 septembre), l'Australien de la formation Bora-Hansgrohe va disputer le Tour d'Espagne pour la deuxième fois de sa carrière après 2018. Alors qu'il devait prendre le départ de la Vuelta, le leader de la formation UAE Emirates Tadej Pogacar est finalement absent alors que son coéquipier João Almeida devrait mener l'équipe. Certains coureurs viseront également le général comme Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Pello Bilbao et Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ou Enric Mas et Alejandro Valverde (Movistar).

Sur quelle chaîne TV suivre la Vuelta 2022 ?

Détenteur des droits TV des classiques françaises et italiennes mais aussi des trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta), le groupe Eurosport diffuse l'intégralité des étapes du Tour d'Espagne 2022 sur ses chaînes.

Vingt-et-une étapes sont au programme de cette Vuelta 2022, du vendredi 19 août 2022 au dimanche 11 septembre 2022. Après avoir disputé trois étapes aux Pays-Bas dont un contre-la-montre par équipe, le peloton aura un jour de repos avant d'arriver en Espagne où les coureurs se verront proposer 6 étapes de plaine (dont 2 arrivées au sommet), 7 étapes de montagnes, 4 étapes accidentées et 1 contre-la-montre individuel et un autre par équipe.

