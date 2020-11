Vuelta : le profil de la 16e étape, le rappel du classement général

VUELTA 2020. Avant la dernière explication en montagne samedi, l'étape du jour, sur un parcours escarpé, pourrait sourire aux baroudeurs, ce vendredi. Aucun bouleversement au classement général, dominé par Primoz Roglic, n'est a priori à prévoir.

[Mis à jour le 6 novembre 2020 à 11h17] La 16e étape de la Vuelta 2020 emmène le peloton de Salamanque à Ciudad Rodrigo (162 km), ce vendredi 6 novembre. Le profil du parcours, avec deux difficultés exigeantes mais pas insurmontables, le Puerto el Portillo (2e catégorie, 13,8 km à 4,4 % de pente moyenne) et le Puerto el Robledo (1ère catégorie, 11,7 km à 3,8 % de pente moyenne) dot le sommet est placé à 36 kilomètres de l'arrivée, semble propice à la formation d'une échappée rapide qui pourrait aller au bout. Les favoris pour le classement général devront bien sûr rester attentifs mais chercheront surtout à économiser leurs forces en vue de la dernière grand étape de montagne, demain, entre Sequeros et Sierra de Bejar - la Cotavilla, théâtre de la dernière arrivée au sommet de ce Tour d'Espagne. Le profil de l'étape du jour :

Au classement général de cette Vuelta, le Slovène Primoz Roglic devance l'Equatorien Richard Carapaz de 39 secondes et le Britannique Hugh Carthy de 47 secondes :

En France, la diffusion TV de cette Vuelta 2020 est proposée uniquement sur Eurosport, qui propose chaque jour l'étape en direct sur sa chaîne n°1 et de nombreux replay de la course et de son émission "Les Rois de la Pédale", sur ses autres canaux. Aux commentaires, on retrouve le journaliste Guillaume Di Grazia, accompagné des consultants Jacky Durand et David Moncoutié. Pour suivre la course en streaming sur Internet, il vous faut disposer d'un abonnement au service Eurosport Player.

La Vuelta est traditionnellement le troisième grand Tour de l'année dans le calendrier du cyclisme mondial, après le Giro au printemps et le Tour de France au mois de juillet. Toutes ces épreuves ont été décalées en raison de la crise du coronavirus et la 75e édition de du Tour d'Espagne a finalement été donné le mardi 20 octobre 2020 depuis la ville d'Irun, et l'arrivée sera jugée le dimanche 8 novembre à Madrid.

C'est en décembre dernier que le parcours de cette Vuelta a été dévoilé officiellement par les organisateurs, avant d'être finalement remanié en juin en raison de la crise sanitaire. Exit le départ prévu aux Pays-Bas, c'est finalement du Pays Basque que s'est élancé la course, qui comprend 18 étapes au lieu des 21 étapes programmées dans un premier temps. Le parcours du Tour d'Espagne 2020 :