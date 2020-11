Vuelta : Roglic remporte la 13e étape et prend la tête du classement

VUELTA 2020. L'étape du jour, annoncée décisive, a tenu ses promesses, aujourd'hui, sur les routes du Tour d'Espagne de cyclisme. Le Slovène Primoz Roglic a remporté le contre-la-montre et endosse le maillot rouge de leader du classement général.

[Mis à jour le 3 novembre 2020 à 17h45] La 13e étape de la Vuelta 2020 était très attendue ce mardi puisque le contre-la-montre du jour, entre Muros - Mirador de Ezaro (33,7 kilomètres, avec un pente finale de 2 km à 14,8 %), devait dessiner une nouvelle hiérarchie entre les principaux favoris, à quelques jours de l'arrivée, prévue dimanche à Madrid. Cela a bien été le cas et c'est Primoz Roglic, deuxième du classement général ce matin à 10 secondes de Richard Carapaz, qui s'est montré le plus véloce. Le Slovène a non seulement remporté ce chrono (avec une petite seconde d'avance sur l'Américain William Barta) mais a aussi retrouvé la première place du classement général, qu'il avait cédée dimanche au sommet de l'Angliru. L'autre grand gagnant du jour est le Britannique Hugh Carthy, surprenant quatrième de l'étape et qui s'empare de la 3e place du général. Leader ce matin, Carapaz a bien limité les dégâts et termine à la 7e place du jour, à 49 secondes de Roglic. Un temps en tête du classement provisoire de l'étape, le Français Rémy Cavagna a d'abord été dépassé par le Portugais Nelson Oliveira, puis par Bruno Armirail, William Barta, et enfin par les principaux favoris (Carthy, Roglic, Carapaz...), pour finalement terminer à la 8e place de ce contre-la-montre. Le classement de l'étape du jour :

Au classement général de cette Vuelta, le Slovène Primoz Roglic devance désormais l'Equatorien Richard Carapaz de 39 secondes et le Britannique Hugh Carthy de 47 secondes :

En France, la diffusion TV de cette Vuelta 2020 est proposée uniquement sur Eurosport, qui propose chaque jour l'étape en direct sur sa chaîne n°1 et de nombreux replay de la course et de son émission "Les Rois de la Pédale", sur ses autres canaux. Aux commentaires, on retrouve le journaliste Guillaume Di Grazia, accompagné des consultants Jacky Durand et David Moncoutié. Pour suivre la course en streaming sur Internet, il vous faut disposer d'un abonnement au service Eurosport Player.