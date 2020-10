Tour des Flandres 2020 : chaîne TV, parcours, favoris... Les infos

TOUR DES FLANDRES. La saison des classiques flandriennes se poursuit aujourd'hui avec le Tour de des Flandres. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne voir la course en direct ? Découvrez aussi le parcours et les favoris de cette édition 2020.

[Mis à jour le 18 octobre 2020 à 12h01] L'un des derniers grands rendez-vous de cyclisme de cette année 2020 a lieu ce dimanche 18 octobre, en Belgique. Le départ de cette 104e édition du Tour des Flandres sera donné d'Anvers tandis que l'arrivée sera jugée à Audenarde aux alentours de 17 heures. Une quinzaine de monts, pour la majorité d'entre eux recouverts de pavés, sont au programme, dont le Vieux-Quaremont, le Paterberg ou encore le Taaienberg. Pour suivre la course en direct à la TV, en France, deux solutions s'offrent à vous puisque France 3 (gratuit) et la chaîne Eurosport 1 (payant) assurent toutes les deux la retransmission de l'évènement en live, respectivement à partir de 13h35 et à partir de 16 heures. Si vous êtes adepte de la diffusion en streaming, il faut vous diriger vers le site Internet de France TV ou la plateforme Eurosport Player.

La victoire s'annonce une nouvelle fois très disputée sur ce Tour des Flandres 2020 mais deux favoris semblent se dégager : le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu Van der Poel. Il faudra sans doute compter également avec Julian Alaphilippe. Le coureur français a certes déclaré qu'il courrait sans pression pour sa première participation à la course, mais au vu de sa forme, il paraît difficile de l'écarter de la liste des outsiders, dans laquelle figurent également Mads Pedersen, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Alberto Bettiol, Stefan Küng, Kasper Asgreen, Sep Vanmarcke ou encore Jasper Stuyven. Rappelons que le dernier vainqueur français en date du Tour des Flandres est Jacky Durand, sacré en 1992.

Le parcours du Tour des Flandres 2020