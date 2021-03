Tour des Flandres 2021 : date, diffusion TV, principaux engagés… Tout savoir

TOUR DES FLANDRES. L'une des classiques les plus attendues de la saison de cyclisme est au programme dimanche prochain. Sur quelle chaîne voir le "Ronde" en France ? Qui seront les favoris ? Que peut espérer Julian Alaphilippe ? Les infos.

[Mis à jour le 29 mars 2021 à 16h51] La 105e édition du Tour des Flandres est programmée ce dimanche 4 avril 2021 et s'annonce comme les des temps forts de cette campagne des classiques de cyclisme. Après avoir raté le coche sur Milan - San Remo, Mathieu Van der Poel, vainqueur l'an passé, Wout Van Aert, qui a parfaitement préparé "De Ronde" en s'adjugeant Gand - Wevelgem, et Julian Alaphilippe, qui voudra faire oublier sa mésaventure de l'an passé (il avait chuté alors qu'il était justement échappé avec le Néerlandais et le Belge), seront une nouvelle fois attendus au tournant et figureront parmi les principaux favoris à la victoire, aux côtés notamment de Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet ou encore Kasper Asgreen, lauréat du GP E3 le 26 mars. Dans le camp français, en dehors d'Alaphilippe, qui sera présent sur la course pour la deuxième fois de sa carrière, Anthony Turgis et Florian Sénéchal, très à l'aise sur les pavés flandriens, seront également à surveiller.

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs français fans de cyclisme : le Tour des Flandres bénéficiera cette année encore d'une diffusion en clair à la TV, sur France 3, qui prendra l'antenne dès 13h55 dimanche. La course sera également à vivre sur la chaîne Eurosport 1, qui assurera la retransmission dès 10 heures du matin. Pour les adeptes du streaming, il faudra se diriger vers la plateforme de France TV (accès gratuit après création de profil) ou vers Eurosport Player (accès payant, sur abonnement).