Tour des Flandres 2021 : la revanche d'Alaphilippe ? Favoris, diffusion TV, parcours... Tout savoir

TOUR DES FLANDRES. Contraint à l'abandon sur chute l'an passé, Julian Alaphilippe est de retour sur le Tour des Flandres, ce dimanche 4 avril 2021, avec l'espoir de concurrencer Van der Poel et Van Aert. A quelle heure et sur quelle chaîne voir la course en direct ? Découvrez aussi le profil du parcours.

[Mis à jour le 3 avril 2021 à 18h02] La saison de cyclisme se poursuit ce dimanche avec le très attendu Tour des Flandres, considéré comme la classique flandrienne la plus prestigieuse et qui ne manquera à nouveau pas de prétendants à l'occasion de cette 105e édition. Parmi eux, on retrouvera notamment un certain Julian Alaphilippe, malheureux l'an passé pour sa première participation (il avait heurté une moto et été contraint à l'abandon alors qu'il était encore en course pour la gagne) et qui rêve sans doute de lever les bras avec le maillot de champion du monde sur le dos. Apparu en retrait cette semaine sur la course A travers La Flandre, le coureur français ne semble toutefois pas dans la forme de sa vie. "Quand j'ai repris l'entraînement, les sensations n'étaient pas incroyables, confiait-il mercredi. C'est pour ça que j'étais là sans stress, sans pression. Mais ça allait, je me suis fait plaisir, même s'il n'y a pas eu le résultat au bout. J'espère avoir de meilleures sensations dimanche". Bluff ou accès de sincérité ? Toujours est-il que les vrais favoris de ce Tour des Flandres sont effectivement à chercher ailleurs : Mathieu Van der Poel, vainqueur en 2020, et Wout Van Aert, qui a récemment remporté Gand - Wevelgem, seront en effet les hommes à battre, une nouvelle fois.

Si Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel semblent donc être les deux principaux prétendants à la victoire finale sur ce Tour des Flandres, d'autres coureurs seront ambitieux ce dimanche et le déroulement de la course pourrait réserver des surprises, en particulier si le Belge et le Hollandais se marquent entre eux.

Les favoris : Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert

: Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert Les outsiders : Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Alexander Kristoff, Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven, FLorian Sénéchal, Mads Pedersen...

: Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Alexander Kristoff, Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven, FLorian Sénéchal, Mads Pedersen... La liste des engagés

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs français fans de cyclisme : le Tour des Flandres bénéficiera cette année encore d'une diffusion en clair à la TV, sur France 3, qui prendra l'antenne dès 13h55 dimanche. La course sera également à vivre sur la chaîne Eurosport 1, qui assurera la retransmission dès 10 heures du matin. Pour les adeptes du streaming, il faudra se diriger vers la plateforme de France TV (accès gratuit après création de profil) ou vers Eurosport Player (accès payant, sur abonnement).

Après avoir été exceptionnellement décalé au mois d'octobre l'an passé en raison de la crise sanitaire, le Tour des Flandres retrouve en 2021 une date plus traditionnelle puisque la course a lieu ce dimanche 4 avril 2021. L'horaire de départ a également été fixé : le peloton s'élancera à 10h du matin. L'arrivée devrait être jugée vers 16h30.

Le tracé de cette édition 2021 du Tour des Flandres est plutôt classique. Le départ sera donné à Anvers et l'arrivée sera jugée au bout de la ligne droite de la Nationale 60 à Audenarde. Les traditionnels secteurs pavés qui font l'originalité et la grandeur de la course seront également au menu, notamment le Katteberg, le Vieux Quaremont (qui sera escaladé trois fois), le Molenberg, le Wolvenberg, le Paterberg et le Koppenberg. Le profil du parcours :

© Tour des Flandres

