Tour des Flandres 2021 : La sensation Asgreen, Van der Poel battu !

17:00 - Le résumé de la course

Après une échappée matinale qui a compté jusqu'à 12 minutes d'avance, les hommes de la Deceuninck-Quick Step ont lancé les hostilité par l'intermédiaire de Lampaert à moins de 50 km de l'arrivée. Un groupe de 4 coureurs a pris les devants avec la présence de Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe et Asgreen. Alors que quelques coureurs revenaient sur la tête de la course, Kasper Asgreen a placé une attaque franche, seulement accompagné par VDP et Van Aert. Une fois le Belge distancé, le duo de tête s'est présenté pour la victoire au sprint.

Le Danois a profité de la défaillance inattendue du tenant du titre à quelques mètres de l'arrivée pour remporter son premier Monument de sa jeune carrière. Premier français, Anthony Turgis prend une très belle 8e place juste devant Florian Sénéchal.