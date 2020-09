Flèche Wallonne 2020 : parcours, diffusion TV, favoris... Tout savoir

FLECHE WALLONNE. Qui succèdera au palmarès à Julian Alaphilippe, vainqueur l'an passé au sommet du mur de Huy mais absent cette année ? Le point sur les principaux prétendants et le profil du parcours.

[Mis à jour le 30 septembre 2020 à 11h59] Le cyclisme est à l'honneur en ce mois de septembre : après le Tour de France et les championnats du monde, l'heure des classiques, habituellement prévues au printemps mais programmées cette année à l'automne, a sonné, et c'est la Flèche Wallonne qui lance la série, aujourd'hui, en Belgique. Vainqueur des deux dernières éditions, Julian Alaphilippe n'étrennera pas son maillot arc-en-ciel sur ces routes qu'il affectionne. Le Français a décidé de faire l'impasse sur ce crû 2020 pour privilégier la récupération en vue de Liège-Bastogne-Liège, qui aura lieu dimanche. En l'absence du coureur tricolore lais aussi d'Alejandro Valverde, cette 54e édition de la Flèche Wallonne s'annonce particulièrement ouverte. Les favoris sont à chercher parmi les puncheurs et les grimpeurs les plus en vue du moment, à savoir Tadej Pogacar, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski ou encore Diego Ulissi.

Notez que cette Flèche Wallonne bénéficie d'une double diffusion en direct à la TV ce mercredi, sur France 3 à partir de 14h35, et sur la chaîne Eurosport 2, à partir de 15h. Comme d'habitude, le parcours de cette Flèche Wallonne, bien que légèrement modifié par rapport à l'an passé, devrait certainement se résumer à une course de côte, avec le franchissement final du fameux mur de Huy (1,3 km à 9,6 % de pente moyenne et un passage à 25 %), traditionnel juge de paix de la course. Le profil du parcours :