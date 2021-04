Flèche Wallonne 2021 : horaires, diffusion TV, parcours, favoris… Tout savoir

FLECHE WALLONNE. La saison 2021 de cyclisme se poursuit ce mercredi 21 avril avec la deuxième classique ardennaise et son arrivée au sommet du célèbre mur de Huy. A quelle heure et sur quelle chaîne voir la course en direct ? Qui sont les principaux engagés ? Sur quel tracé ? Voici ce qu'il faut savoir avant le départ.

La Flèche Wallonne, souvent assimilée au championnat du monde des puncheurs, va-t-elle une nouvelle fois se résumer à une course de côte dans le mur de Huy pour ce crû 2021 ? Les meilleurs spécialistes de cet effort si particulier, aussi bref qu'intense (1,8 km à près de 10 % de pente moyenne), se sont quoi qu'il en soit donné rendez-vous pour cette deuxième étape du triptyque des classiques ardennaises de cyclisme (après l'Amstel Gold Race il y a trois jours et avant Liège-Bastogne-Liège dimanche). Marc Hirschi, le tenant du titre, sera bien présent mais devra notamment composer avec la concurrence de Julian Alaphilippe, deux fois vainqueur (2018 et 2019) et qui revient sur l'épreuve après avoir fait l'impasse l'année dernière, d'Alejandro Valverde, qui détient le record de victoires sur la course (cinq, en 2006, 2014, 2015, 2016 et 2017) mais aussi avec les derniers lauréats des trois grand Tours (Tadej Pogacar, Tao Geoghegan Hart et Primoz Roglic), ou encore Tom Pidcock, Maximilian Schachmann, Dylan Teuns, Michaël Woods, Jakob Fuglsang, ainsi qu'avec les Français David Gaudu, Warren Barguil et Benoît Cosnefroy, deuxième l'an passé.

Après avoir été exceptionnellement décalé à la fin du mois de septembre l'an passé en raison de la crise sanitaire, la Flèche Wallonne retrouve en 2021 une date plus traditionnelle puisque la course aura lieu ce mercredi 21 avril. L'horaire de départ a également été fixé : le peloton s'élancera de Charleroi (Belgique) à 11h35 du matin. L'arrivée devrait être jugée, sans spectateurs, à Huy vers 16h30.

Le tracé de la Flèche Wallonne 2021 a été dessiné sur 192 kilomètres, avec cinq côtes à franchir avant l'incontournable Mur de Huy, juge de paix de la course, qui sera escaladé trois fois au total. L'arrivée sera jugée comme d'habitude au sommet de cette dernière difficulté à la pente terrible (9, 8 % en moyenne avec un passage à 26 %). Le profil du parcours :

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs français fans de cyclisme : la Flèche Wallonne bénéficiera à nouveau d'une diffusion en clair à la TV cette année, sur France 3, qui prendra l'antenne à 14h45 ce mercredi. La course sera également à vivre sur la chaîne Eurosport 2, qui assurera la retransmission dès 14h15. Pour les adeptes du streaming, il faudra se diriger vers la plateforme de France TV (accès gratuit après création de profil) ou vers Eurosport Player (accès payant, sur abonnement).