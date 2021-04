Flèche Wallonne : le triplé pour Alaphilippe ? La course en direct

FLECHE WALLONNE 2021. Vainqueur à deux reprises au sommet du Mur de Huy, Julian Alaphilippe fait partie des favoris à la victoire finale. Aidé par sa formation Deceuninck-Quick Step, le champion du monde devra surveiller Primoz Roglic ou encore le maître des lieux Alejandro Valverde. Vivez la course en live commenté.

15:42 - Bruno Armirail mène le peloton Le coéquipier de David Gaudu mène grand train le peloton à désormais 19km de l'arrivée. Pour la première fois de cette Flèche Wallonne, l'écart passe sous les 30 secondes.

15:40 - 40" d'avance pour l'échappée À 20 km de l'arrivée, les rescapés de l'échappée matinale ne compte plus que 40 secondes d'avance sur un peloton lancé à grande vitesse.

15:36 - Madouas ralenti Le jeune coureur de la Groupama-FDJ, impliqué dans la chute, tente de revenir sur le peloton. Ce serait un soutien de moins pour Gaudu.

15:34 - Chute de Pidcock Deuxième de l'Amstel Gold Race, l'Anglais fait figure de favori pour la victoire. À 25 km, le coureurs d'Ineos a chuté, emmenant dans sa chute notamment Philippe Gilbert. Pour le moment, un de ses coéquipiers l'attend.

15:32 - Alaphilippe bien au chaud Le champion du monde a profité de la deuxième ascension du Mur de Huy pour retrouver les premiers rangs du peloton. Double vainqueur de la Flèche Wallonne, le Français a une belle occasion de remporter une troisième fois la Classique belge.

15:30 - Cosnefroy : "J'aime ce type de course où tout se joue en deux minutes" Malgré les incertitudes pesant sur sa condition physique, Benoît Cosnefroy a d'ailleurs fait part de ses ambitions sur cette édition 2021. "La Flèche Wallonne est l'une des courses où je me sens vraiment bien, a-t-il rappelé cette semaine. J'aime ce type de course où tout se joue en deux minutes. On sait quasiment comment ça va se passer, avec ce combat dans le mur final. J'aime aussi l'effort lactique de ce Mur de Huy. Ça reste donc un objectif, même si l'approche est différente cette année pour moi puisque je n'ai aucune certitude sur mon début de saison (...) Cependant, je suis au départ de ces Ardennaises avec de l'ambition et de l'envie, comme je l'ai montré sur la Flèche Brabançonne (8e). Je vais rester dans cette même dynamique pour les deux courses qui arrivent. J'espère que l'envie va compenser ces petits pépins physiques".

15:29 - Simon Geschke lance les hostilités Le coureur allemand de la Cofidis est sorti du peloton, accompagné d'un petit groupe de coureur au sommet du Mur de Huy.

15:26 - Le groupe de tête explose Au sommet du Mur de Huy, l'échappée matinale vole en éclat tandis que dans le peloton, ce sont désormais les coéquipiers de Pidcock qui roulent.

15:22 - Deuxième ascension du Mur de Huy Avec toujours moins de 2 minutes d'avance sur le peloton, les hommes de tête ont démarré l'avant dernier passage du Mur de Huy. Les coéquipiers de Benoit Cosnefroy ont sensiblement haussé le rythme de course.

15:18 - Pidcock pour sa première Classique ? Battu d’un souffle par Van Aert lors de l’Amstel Gold Race, le jeune britannique a bien l’intention de prendre sa revanche sur les pentes du Mur de Huy. Petit garabrit et explosif, Pidcock fait partie des grands favoris du jour et pourra compter sur le soutien de sa formation Ineos et notamment avec ses coéquipiers Geoghegan Hart, Adam Yates ou Kwiatkowski.

15:10 - Moins de deux minutes d'avance pour l'échappée À 41 km de l'arrivée, le peloton' emmené par les coéquipiers de Bauke Mollema, est revenu à 1"51 de l'échappée matinale. On ne se fait guère d'illusion concernant les chances de victoires des hommes de tête.

15:08 - Le bilan d’Alaphilippe lors de la Flèche Wallonne Terrain de ces premiers exploits sur le vélo, Julian Alaphilippe est à la recherche de son premier succès sur une Classique en 2021. Après un stage en Espagne au sortir du Tour des Flandres, le champion du monde compte bien remporter pour la troisième fois de sa carrière l’Amstel Gold Race. Pour rappel, il était absent l’année dernière.

15:03 - Barguil livre les clés de l'ascension du Mur de Huy Warren Barguil, qui espère donc se mêler à la course pour le podium tout à l'heure, s'est exprimé cette semaine sur les particularités de l'ascension finale de cette Flèche Wallonne : "Le placement commence en bord de Meuse lorsqu’on tourne à droite. C’est déjà un endroit crucial de la course. Il convient alors d’être dans les bonnes positions au sein du peloton, car ensuite nous enchaînons sur un virage à gauche en léger faux-plat montant. Si à ce moment-là, on se trouve derrière, et que l’on commence à vouloir remonter, on doit alors 'mettre un peu la jambe' comme on dit, afin de pouvoir bien aborder la petite redescente qui est en enfilade. Le Mur de Huy commence à cet endroit pour moi, bien avant d’attaquer la partie raide de cette difficulté. Il faut vraiment être bien placé car chaque effort est compté. Le tout petit moment de relâche, c’est au pied : cela ralentit un peu, pour ensuite s’accélérer de nouveau dans les deux virages en 'S'. À partir de là, c’est le sprint jusqu’à l’arrivée".

14:54 - Fin des Ardennaises pour Jungels Tombé lors de l’Amstel Gold Race, le coéquipier de Cosnefroy ne prendra pas part à la suite des courses de cette semaine. Souffrant d’un léger traumatisme crânien, Le Luxembourgeois est remplacé par le Belge Lawrence Naesen.

14:50 - Le point sur la course On retrouve toujours à l'avant Alex Howes (EF Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Qhubeka Assos), Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty Gobert), Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise), Diego Rosa (Arkea-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) et Simone Velasco (Gazprom-RusVelo). Ces hommes comptent 3 minutes d'avance alors qu'il reste 60 km avant l'arrivée de la Flèche Wallonne.

14:35 - Au bon souvenir de Cosnefroy Deuxième l’an dernier, battu par Hirschi, le puncheur d’AG2R-Citroën sort d’un début de saison discret, la faute notamment à une blessure au genou. Avec seulement 6 jours de course, difficile pour le Français de se projeter dans le Mur de Huy. Cependant, lors de la Flèche Barbançonne, il a étonnamment décroché une belle 8e place. ‘’ Je suis là mais je n’ai pas la facilité dont j’ai besoin pour gagner la course’’

14:25 - David Gaudu enchaîne Après sa belle victoire sur les hauteurs d’Arrate et une belle cinquième place au classement général du Tour du Pays Basque, le jeune grimpeur français a l’ambition de réaliser une belle semaine ardennaise. ‘’J'ai toujours dit que La Flèche Wallonne c'est la plus belle arrivée de l'année, et Liège-Bastogne-Liège, la plus belle classique de l'année. J'espère être en forme pour aider le collectif Le but est de jouer le haut du tableau sur les Ardennaises. Je ne pense pas particulièrement au podium sur les Ardennaises"

14:14 - Première Flèche Wallonne pour Aru À la recherche d’un second souffle après un début de carrière étincelant, le grimpeur Italien va s’aligner pour la première fois de sa carrière sur la Flèche Wallonne. ‘’Je suis assez excité à l'idée de disputer cette épreuve. C'est la première fois de ma carrière que je vais y courir. La course a une belle tradition et il y a beaucoup de super histoires sur le Mur de Huy. J'ai hâte d'expérimenter cette course. ‘’

14:03 - Éternel Valverde Très en vue lors de l’Amstel Gold Race, le puncheur espagnol sera à surveiller du côté du Mur de Huy. Coureur le plus titré avec cinq victoires dont quatre consécutives, Alejandro Valverde rêve de remporter une dernière fois ‘’sa’’ Classique. Absent l’année dernière, son dernier podium remonte à 2018, lorsqu’il avais prit la deuxième place derrière Alaphilippe.