Liège-Bastogne-Liège 2021 : horaires, diffusion TV, parcours, favoris… Tout savoir

LIEGE-BASTOGNE-LIEGE. La saison 2021 de cyclisme se poursuit ce dimanche 25 avril avec "la Doyenne", dernière et la plus prestigieuse des classiques ardennaises. A quelle heure et sur quelle chaîne voir la course en direct ? Qui sont les principaux engagés ? Sur quel tracé ? Voici ce qu'il faut savoir avant la course.

Liège-Bastogne-Liège, dernière épisode ardennais du mois d'avril, clôturera dimanche la première partie de cette saison de cyclisme consacrées aux classiques, et promet une belle empoignade entre les principaux puncheurs et grimpeurs du peloton. Trois jours après son succès sur la Flèche Wallonne, Julian Alaphilippe figurera à nouveau parmi les principaux favoris à la victoire, qu'il avait maladroitement laissé échapper l'an passé (le Français avait levé les bras avant d'être finalement passé sur la ligne par Roglic, puis déclassé à la cinquième place du classement en raison d'un sprint irrégulier). Sera-t-il cette fois en mesure d'inscrire son nom au palmarès, 41 ans après Bernard Hinault, dernier vainqueur français de la "Doyenne" ? La tâche ne s'annonce pas aisée pour le leader de la Deceuninck - Quick-Step, qui ne manquera pas de concurrents, à commencer par Primoz Roglic, vainqueur l'an passé et deuxième de la Flèche mercredi. Il faudra également compter avec l'autre star slovène, Tadej Pogacar, le dernier vainqueur du Tour de France, Alejandro Valverde toujours au plus haut niveau à bientôt 41 ans (il les fêtera dimanche) et qui connaît ces routes ardennaises par cœur, ou encore avec le Suisse Marc Hirschi, le Canadien Michael Woods, le Danois Jakob Fugslang, et les Français Warren Barguil et David Gaudu, respectivement 5e et 7e au sommet du mur de Huy mercredi.

Le départ de cette 106e édition de Liège-Bastogne-Liège sera donné à 10h15 ce dimanche 25 avril 2021. L'horaire d'arrivée dépendra bien sûr du tempo imprimé par les coureurs durant la course mais l'horaire d'arrivée est estimé aux alentours de 17h30. sur le quai des Ardennes de Liège (Belgique).

Les organisateurs de Liège-Bastogne-Liège n'ont apporté qu'un changement notable sur le parcours de cette édition 2021 (259,5 km), en remplaçant la côte du Maquisard par la côte de Desnié. Pour le reste, le tracé sera relativement habituel, avec les montées traditionnellement décisives de la Redoute et de la Roche-aux-Faucons dans le final. Le profil :

Contrairement à Milan - San Remo, qui n'avait pas bénéficié d'une diffusion à la TV française, ce Liège-Bastogne-Liège sera proposée en direct dimanche, à partir de 15h35 sur France 3, et dès 13h25 sur Eurosport 2. Une retransmission en streaming sera également accessible, sur le site Internet de France Télévisions (accès gratuit) à partir de 13h35, et sur Eurosport Player (payant) à partir de 13h25.