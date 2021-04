Liège-Bastogne-Liège : live commenté, TV… Suivez la course en direct !

????????@LLEONSANCHEZ attaque avec ???????? @OmarFraile à 500 mètres du sommet de la côte de Wanne. Mais le peloton ne les laisse pas partir.



????????@LLEONSANCHEZ attacks with ???????? @OmarFraile 500 meters before the top of the côte de Wanne. But the peloton does not let them go.#LBL pic.twitter.com/HFfGHlV1pm