Liège-Bastogne-Liège : Victoire de Pogacar, Alaphilippe 2eme ! Découvrez le classement final

17:30 - Le résumé de la course

On a vécu un grand après-midi de vélo ! Après un scénario classique de début de course et une échappée matinale qui a compté jusqu'à 9 minutes d'avance, la Doyenne s'est emballée avec le coup de force des Ineos. Dernier échelon de la fusée britannique, Richard Carapaz a compté 20 secondes d'avance jusqu'au pied de la côte de la Roche-aux-Faucons. Au sommet de la dernière difficulté, un groupe de cinq coureurs, composé d'Alaphilippe, Pogacar, Gaudu, Woods et Valverde, a pris le large, pour ne plus être revu.

Au sprint, le Slovène Pogacar a surpris Alaphilippe et remporte ainsi son premier Monument de sa carrière. Derrière les deux hommes, David Gaudu prend la troisième place et confirme son nouveau statut. C'est la première fois au 21e siècle, que deux français montent ensemble sur un podium d'une Classique.