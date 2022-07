"Contenu sans titre"

En direct

Recevoir nos alertes live !

14:54 - Laengen de retour dans le peloton Ils ne sont plus que dix dans l'échappée : Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) s'est relevé pour revenir dans le peloton.

14:50 - L'écart diminue L'échappée a perdu une quinzaine de secondes sur le peloton en cinq kilomètres. Les hommes de tête ont désormais 1'46'' d'avance sur le reste des coureurs.

14:45 - 100 kilomètres avant l'arrivée Il reste 100 kilomètres à parcourir avant l'arrivée de la 7e étape du Tour de France 2022 à la Super Planche des Belles Filles. Dans 25 bornes, les coureurs vont disputer le sprint intermédiaire de Gérardmer.

14:37 - Un geste d'humeur pour Pogacar Alors qu'il s'est arrêté pour une "pause-pipi", Tadej Pogacar a dû faire un petit effort pour rejoindre le peloton. Normalement, le peloton ralentit lorsque le maillot jaune s'arrête quelques instants. À son retour, le leader de la formation UAE Emirates n'a pas tardé à s'énerver auprès de ses coéquipiers.

14:35 - L'écart se creuse 2 minutes et 35 secondes d'avance sur le peloton pour les onze coureurs de tête qui se passent le relais depuis plusieurs kilomètres.

14:28 - Deux minutes d'avance L'échappée a été validée par le peloton. Les hommes de tête ont désormais environ deux minutes d'avance sur le reste des coureurs.

14:21 - 49,53 km/h de moyenne Les coureurs ont pris le départ de la 7e étape du Tour de France 2022 depuis plus d'une heure avec une vitesse moyenne de 49,53 km/h.

14:20 - Onze coureurs en tête Après avoir repris Simon Geschke, onze coureurs composent désormais le groupe de tête : M. Schachmann (Bora-Hansgrohe), L. Kamna (Bora-Hansgrohe), D. Teuns (Bahrain Victorious), L. Durbridge (BikeExchange - Jayco), M. Pedersen (Trek-Segafredo), C. Barthe (B&B Hotels), I. Erviti (Movistar), S. Geschke (Cofidis), G. Ciccone (Trek-Segafredo), K. Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl) et V. Laengen (UAE Team Emirates).

14:14 - Geschke repris Simon Geschke vient d'être repris par un petit groupe de coureurs. Une échappée est en train de se créer avec Dylan Teuns notamment. Maillot à pois, Magnus Cort Nielsen tente de rejoindre les hommes de tête qui ont 40 secondes d'avance.

14:08 - Ganna coupe son effort Filippo Ganna vient de faire signe à Simon Geschke : il va couper son effort et revenir tranquillement dans le peloton. L'Italien va tenter d'assister ses leaders dans la Super Planche des Belles Fillles.

14:04 - Ganna rejoint Geschke Champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna a rejoint Simon Geschke en tête. Les deux hommes ont 19 secondes d'avance sur le peloton.

14:00 - Geschke sort du peloton Simon Geschke vient de sortir du peloton. Le coureur de la formation Cofidis a dix secondes d'avance sur le reste des cyclistes.

13:48 - Pinot à l'avant Local de l'étape, Thibaut Pinot se retrouve à l'avant du peloton où il est à l'affût concernant une future échappée.

13:47 - Les attaques se multiplient Quelques coureurs cherchent à sortir du peloton pour créer une échappée. Mais le peloton continue de rouler à vive allure.

13:41 - Pas encore d'échappé Si Mikkel Honoré s'est échappé, le coureur de la formation Quick Step a vite été repris par le peloton. Dans la foulée, de nouveaux coureurs ont tenté de sortir, en vain.

13:35 - La version "Super" de la Planche au programme La Planche des Belles Filles peut être abordée par deux versants, mais c'est le plus compliqué pour les coureurs qui a été choisi dans le tracé de ce Tour de France. C'est donc en mode "Super" que les coureurs vont aller à l'assaut du col avec ce fameux kilomètre supplémentaire de montée, en grande partie non bitumé, avec 20% de dénivelé.

13:30 - Des problèmes mécaniques chez la formation UAE Emirates Depuis le départ de la 7e étape, de nombreux coureurs de la formation UAE Emirates dont Tadej Pogacar sont passés à leur voiture pour faire des réglages sur les vélos.

13:27 - Une vraie révélation à chaque fois (ou presque) sur la Planche des Belles Filles La Planche des Belles Filles, c'est aussi le révélateur quasi assuré du vainqueur final du Tour de France. En 2012, c'est Bradley Wiggins qui avait hérité du maillot jaune à l’issue de l’ascension inaugurale. Il le gardera jusqu'à Paris. Vincenzo Nibali, vainqueur de l'étape passé premier au classement général deux ans plus tard, restera lui aussi en jaune jusqu'à l'arrivée du Tour. En 2017, c'est Christopher Froome qui reproduira ce scénario et en 2020, c'est Tadej Pogacar qui écrasera ses adversaires (et Primoz Roglic) sur la Planche des Belles Filles. Le seul coureur ayant pris le maillot jaune sur ce col sans finir en tête dans la dernière étape est Giulio Ciccone en 2019. Ce dernier avec subtilisé la première place au classement général à Julian Alaphilippe. Mais cette année là, c'est Egan Bernal, pourtant distancé sur la Planche des Belles Filles, qui avait remporté le Tour de France.

13:16 - La Planche des Belles Filles, une des nouvelles étapes mythiques du Tour On a l'impression que c'est un passage obligé depuis des lustres, pourtant, la Planche des Belles Filles est une étape assez récente dans le Tour de France. Le premier passage du peloton dans ce col des Vosges remonte à il y a dix ans tout juste, avec la victoire d'un certain Chris Froome le 7 juillet 2012. Le cadre, son histoire (la montagne était selon la légende un refuge pour les jeunes filles de la Planche, menacées pendant la Guerre de Trente ans, elle sera aussi une cachette pour les maquisards pendant la Seconde Guerre mondiale) et l'aspect spectaculaire du col, court mais exigeant, vont immédiatement séduire les organisateurs. En 2022, c'est la sixième fois que le peloton va le gravir en dix éditions du Tour de France.

13:13 - Départ réel de la 7e étape Départ officiel de cette 7e étape du Tour de France 2022 ! 176,3 kilomètres attendent les 172 coureurs encore en lice jusqu'à la Super Planche des Belles Filles.

13:09 - Une réaction de Primoz Roglic ce vendredi ? La chute de Primoz Roglic lors de la 5e étape du Tour de France mardi et sa blessure à l'épaule (il l'a remise en place lui-même un peu plus tard sur la chaise d'un spectateur) ont fait du leader de la Jumbo Visma une des victimes des premières étapes piège de cette Grand Boucle. S'il veut rester dans la course au maillot jaune, c'est ce vendredi qu'il lui faudra réagir puisqu'il est désormais relégué à plus de 2 minutes de Pogacar au classement général...

13:00 - Et pourquoi pas Romain Bardet ? Romain Bardet est aussi un des prétendants à la victoire de cette 7e étape du Tour de France. Le Français a des ambitions sur ce Tour et a terminé dixième de l'étape d'hier, malgré une journée compliquée. Le manque de compétition du coureur de la Team DSM depuis le Giro a sans doute joué dans ce début de Grande boucle en demi-teinte, mais Romain Bardet a pris soin de rester dans la course. "On verra si je peux jouer les premiers rôles. La fatigue commence à s'installer pour tout le monde après les pavés hier (mercredi) et une étape qui était tout sauf de transition aujourd'hui (jeudi)", a-t-il lâché à l'Equipe, attendant cette première arrivée au sommet comme un moment "intéressant".

12:53 - David Gaudu a rassuré hier Le leader de Groupama-FDJ David Gaudu a terminé à la 3e place de l'exigeante étape d'hier. De quoi montrer qu'il en a sous la pédale avant d'entrer dans la montagne aujourd'hui, un terrain qu'il affectionne. Le grimpeur breton ne le cache pas, c'est bien ce vendredi que "ça va se jouer" : "La semaine s’est bien déroulée jusqu’ici. L’équipe a fait un gros boulot. On est conscients de ce qu’il y a à faire, on est concentrés, tout le monde bosse", a-t-il détaillé hier aux journalistes présents sur la ligne d'arrivée. Pour lui, "c’est un nouveau Tour de France qui débute".

12:49 - Thibaut Pinot va-t-il s'illustrer dans cette 7e étape ? Le retour de Thibaut Pinot (en forme) sur le Tour de France est une des très bonnes nouvelles de cette édition. Le coureur de Groupama FDJ sera sur ses terres entre Meurthe-et-Moselle et les Vosges et pourrait tenter un cou. Mais il ne faut pas oublier que Pinot court désormais pour un leader, un autre Français vise le maillot jaune, peut être dès ce soir : David Gaudu. Il pourrait se mettre à son service dans les trois montées de la journée.