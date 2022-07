"DIRECT. Tour de France 2022 : Pogacar s'impose à la Super Planche des Belles Filles, le classement général"

TOUR DE FRANCE. Lors de la 7e étape du Tour de France 2022, au terme d'une attaque fulgurante, Tadej Pogacar s'est imposé devant Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, ce vendredi 8 juillet. Le Slovène conserve son maillot jaune et accroit son avance au classement général.

20:40 - Pour Gaudu, "le plus dur" arrive sur le Tour de France À la fin de la 7e étape, le leader de la Groupama FDJ s'est confié à la presse : "«C'est une bonne journée. À l'arrivée, on est dans les clous de l'objectif, à une vingtaine de secondes du podium. J'avais des sensations bonnes, pas forcément les meilleures qui soient, mais correctes. L'équipe a fait un super travail dès le début d'étape, Kevin (Geniets) et Michael (Storer) ont fait un super boulot dans la dernière montée. Le public nous a encouragés, on entendait des "allez Thibaut (Pinot), allez David". Maintenant, il faut rester concentré. Ce n'était que le premier test. On se réjouit du début de Tour mais le plus dur arrive."

20:20 - Le Tour de France fait vivre "un enfer" à Geraint Thomas Cinquième de l'étape, le coureur d'Ineos conservera un très mauvais souvenir de la montée vers la Super Planche des Belles Filles : "Je ne savais pas à quoi m'attendre aujourd'hui. Ces dernières minutes étaient un enfer. Tu as de l'acide lactique dans les jambes et tu te demandes combien de temps tu vas mettre à finir les 200 derniers mètres.'

20:00 - Pour Van Aert et la Jumbo Visma, le Tour de France est loin d'être fini Face à la supériorité du maillot jaune Tadej Pogacar, plusieurs observateurs craignent un Tour de France sans intérêt. Le porteur du maillot vert a mis un bémol : "J’ai lu je ne sais plus où que Pogacar va gagner et que c’est déjà fini, a-t-il déclaré au micro de France TV. Mais Jonas a montré aujourd’hui qu’il était là, et je suis confiant sur le fait que lui et Primoz vont montrer qu’ils sont encore là dans la montagne."

19:50 - Pour Pogacar, le plus dur commence sur le Tour de France En conférence de presse, le Slovène a réfuté le scénario comme quoi il avait déjà une 3e Grand Boucle dans le dossard : "J'ai gagné deux étapes mais le Tour est loin d'être fini. Il y a encore beaucoup de gars très forts. La semaine prochaine va être dure quand on va arriver sur de la grosse montagne. Aujourd'hui, c'était juste une seule montée, de plus ou moins 20 minutes, et il n'y a pas encore de gros écarts. Tout est encore ouvert. Mais je suis en confiance et on va tout faire pour défendre ce maillot."

19:40 - Un cycliste du Tour de France a fini la Super Planche des Belles Filles à pied Des images insolites sur la route de la Grande Boucle. Le Sud-Africain, Louis Meintjes, exténué, a dû descendre de son vélo pour franchir la ligne d'arrivée au sommet de la terrible dernière ascension. ????‍♂️ Quelle image ! Louis Meintjes termine la difficile ascension de la Super Planche des Belles Filles à pied. #TDF2022



???? Le DIRECT : https://t.co/xmuxcqaSzA pic.twitter.com/jz6CEHrDHQ — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2022

19:30 - La Super Planche des Belles Filles a mis les coureurs du Tour de France au rupteur Avec ses portions à plus de 20%, la côte a mis le peloton dans le rouge ! Il faudra bien récupérer, samedi 9 juillet, vers Lausanne. L'étape est encore vallonnée. C'est donc ça, le bout de l'effort ? pic.twitter.com/W4n0tvZtk4 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 8, 2022

19:20 - Pogacar lance un message aux autres coureurs du Tour de France Après sa victoire d'étape, ce vendredi 8 juillet, le Slovène a balayé une question concernant la concurrence sur cette Grande Boucle : "C'est sûr qu'on a pas mal d'adversaires. Après, que tout le monde roule contre moi ou pas, c'est pareil. Je fais toujours ce que je peux pour pousser le plus fort possible sur les pédales."

19:15 - Roglic souffre sur la route du Tour de France Victime d'une épaule luxée mercredi, Le Slovène Primoz Roglic,a fait preuve de combativité ce vendredi 8 juillet pour décrocher la 3e place à la Planche des Belles Filles. De bon augure pour la suite ? "C'était une belle lutte. Je suis très heureux d'en avoir été un protagoniste. L'arrivée était très raide. Jonas (Vingegaard) en a fait l'expérience, il a eu du mal pour rejoindre la ligne au sommet. Moi, j'avais l'impression de recevoir un coup de couteau dans le dos à chaque coup de pédale. Mon objectif principal est d'enchaîner les étapes et d'essayer de bien récupérer. Quand on est blessé, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Je vois ça jour après jour. J'ai mal au bas du dos mais je ne suis pas là pour pleurer, je suis là pour me battre. J'essaie de continuer."

18:45 - Pinot : "Je regarde la suite" 31e de la 7e étape du Tour de France 2022 à 2'26'' de Tadej Pogacar, Thibaut Pinot accusait le coup après la course. Le coureur de la formation Groupama-FDJ préfère se focaliser sur les prochaines étapes : "Quand tu es malade une semaine avant le Tour, c'est compliqué mais je suis confiant pour la suite. Pour jouer devant, il faut être à 100%, pas à 95%. Gaudu est dans le coup, c'est le principal. Moi, je regarde la suite."

18:35 - Bardet : "C'était mieux cette année" Huitième de la 7e étape du Tour de France 2022, Romain Bardet était satisfait après la course de son ascension finale. Pour le coureur de la formation DSM, il y a des choses à retenir : "Je n'ai jamais prétendu jouer dans la cour de Pogacar. C'était dur, ça allait bien jusqu'au km et on a pris la portion gravel, j'ai voulu me mettre en danseuse et j'ai pas réussi à tenir Thomas. En 2019, j'ai fini en rampant, c'était mieux cette année."

18:25 - Pogacar : "Vingegaard était très fort" Vainqueur de la 7e étape du Tour de France 2022 à la Super Planche des Belles Filles, Tadej Pogacar a été attaqué par Jonas Vingegaard avant de finalement, arracher la victoire. Après la course, le Slovène est revenu sur cette ascension mythique, tout en saluant la performance du Danois : "C'était vraiment très difficile dans la dernière partie, Jonas était très fort, je devais pousser jusqu'à la ligne d'arrivée, je voulais absolument gagner pour remercier mes équipiers, il y avait ma famille en haut également..."

18:15 - Au bout de l'effort ! Dans l'ascension finale de la Super Planche des Belles Filles, tous les coureurs sont allés au bout de l'effort. Un temps de récupération était nécessaire après l'arrivée. ????There is no doubt on the effort!



???? Au bout de l'effort !#TDF2022 pic.twitter.com/mCgSHSaCeH — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2022

18:05 - L'histoire se répète pour Pogacar Après son coup de force à la Planche des Belles Filles en 2020 où il avait pris le maillot jaune lors du dernier contre-la-montre, Tadej Pogacar a récidivé ce vendredi 8 juillet en arrachant la victoire à Jonas Vingegaard dans les derniers mètres de la 7e étape du Tour de France 2022.

17:55 - Vingegaard : "Je suis content du résultat" Deuxième de la 7e étape du Tour de France 2022 derrière Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard a montré qu'il avait de bonnes jambes sur la Grande Boucle. Après la course, le coureur de la formation Jumbo-Visma était satisfait de sa performance : "C'était un effort très dur, je suis content du résultat, j'ai fait l'effort dans le final, je me suis fait dépasser et je n'ai pas pu répondre. J'avais de bonnes jambes, j'espère que je serai meilleur dans les longues montées."

17:45 - Pogacar conserve son maillot jaune Vainqueur de la 7e étape du Tour de France 2022, Tadej Pogacar en a profité pour accroitre son avance au classement général. Et le top 10 du classement général après ce final de fou !



Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard semblent au-dessus du lot mais derrière tout reste jouable pour le podium, à commencer par Gaudu et Bardet qui se replacent 5e et 6e. #TDF2022 pic.twitter.com/NVVB6BMgeb — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 8, 2022

17:35 - Le top 10 de la 7e étape du Tour de France Tadej Pogacar s'est imposé lors de la 7e étape du Tour de France 2022. Le Slovène a devancé Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Voici le top 10 de l'étape : Le Top 10 de cette 7ème étape du Tour de France !



Avec une belle course de côte comme on les aime pour créer de premiers écarts entre grimpeurs. Belle prestation encore une fois de David Gaudu et de Romain Bardet qui ne cèdent que 19" et 21" à Tadej Pogacar. #TDF2022 pic.twitter.com/D1vkLHRsNV — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 8, 2022

17:25 - Kamna finalement 4e Alors qu'il avait près de cinquante secondes d'avance sur le peloton à deux kilomètres d'arrivée, Lennard Kamna s'est fait devancer par Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic dans l'ascension finale à la Super Planche des Belles Filles.

17:24 - Gaudu termine 6e Belle performance de David Gaudu qui termine 6e de la 7e étape du Tour de France 2022. Le coureur de la formation Groupama-FDJ fait son entrée dans le top 5 du classement général.

17:20 - Vingegaard 2e, Roglic 3e Derrière l'intouchable Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ont complété le podium de la 7e étape du Tour de France 2022 à la Super Planche des Belles Filles.

17:11 - Victoire de Pogacar ! Tadej Pogacar vainqueur de la 7e étape du Tour de France 2022 à la Super Planche des Belles Filles. Le Slovène devance Jonas Vingegaard.

17:08 - 800 mètres avant l'arrivée Il va le faire ! Lennard Kamna va créer l'exploit et remporter la 7e étape du tour de France 2022.

17:06 - Deux kilomètres avant l'arrivée ! Il reste encore deux kilomètres à parcourir pour Lennard Kamna pour créer l'exploit dans cette 7e étape du Tour de France 2022.

17:03 - 50 secondes d'avance pour Kamna Lennard Kamna ne lâche pas son effort. Le coureur de la formation Bora-Hansgrohe a 50 secondes secondes d'avance sur le peloton à moins de 3 kilomètres de l'arrivée de la 7e étape du Tour de France 2022.

17:00 - Pinot lâché ! Dans l'ascension finale de la Super Planche des Belles Filles, Thibaut Pinot a perdu contact avec le peloton. Le coureur de la Groupama-FDJ tente de revenir sur les coureurs pour épauler David Gaudu.