"DIRECT. Tour de France 2022 : la 1ère étape en direct et le classement"

TOUR DE FRANCE 2022. C'est parti pour le Tour de France avec un contre la montre de 13 kilomètres au menu de cette 1ère étape dans les rue de Copenhague. La course en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:40 - Benjamin Thomas, la meilleure chance française pour la 1ère étape ? Avec l'absence de Bruno Amirail, champion de France du contre la montre, ou encore Rémi Cavagna, les chances françaises pour la 1ère étape du Tour de France 2022 sont faibles voire inexistantes. Seul Benjamin Thomas, coureur de la Cofidis et double champion de France de la discipline, pourrait viser un top 10.

15:35 - Les horaires de départ des "favoris" pour cette 1ère étape du Tour de France Alors que la 1ère étape du Tour de France va débuter dans moins de 30 minutes avec le départ du tout premier coureur, voici les horaires des favoris du jour et du Tour de France de manière générale : 16:07 - BISSEGGER Stefan EFE

16:11 - VAN DER POEL Mathieu ADC

16:12 - GAUDU David GFC

16:14 - THOMAS Benjamin COF

16:15 - MAS Enric MOV

16:19 - MARTINEZ Daniel IGD

16:20 - ROGLIC Primoz TJV

16:28 - QUINTANA Nairo ARK

16:32 - BARDET Romain DSM

16:34 - KÜNG Stefan GFC

16:36 - MARTIN Guillaume COF

16:39 - VLASOV Aleksandr BOH

16:40 - O'CONNOR Ben ACT

16:41 - THOMAS Geraint IGD

16:42 - VINGEGAARD Jonas TJV

16:51 - GUERREIRO Ruben EFE

16:56 - PINOT Thibaut GFC

17:03 - GANNA Filippo IGD

17:04 - VAN AERT Wout TJV

17:05 - POGACAR Tadej UAD

17:22 - ASGREEN Kasper QST

17:35 - URAN Rigoberto EFE

18:14 - FROOME Chris IPT

18:36 - FUGLSANG Jakob IPT

15:30 - Tadej Pogacar veut marquer les esprits Si on parle des spécialistes du contre la montre, il ne faut surtout pas omettre les favoris de ce Tour de France 2022, à commencer par le grand favori et double vainqueur sortant, Tadej Pogacar. Toujours très à l'aise dans l'exercice du contre la montre, le coureur de UAE Emirates est un outsider plus que crédible pour la victoire aujourd'hui.

15:25 - Wout van Aert la surprise ? Il vise le maillot vert et espère être le plus compétitif possible au service de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, mais Wout van Aert peut également être le premier maillot jaune de ce Tour de France 2022. Très bon rouleur, le Belge est considéré comme un spécialiste de l'effort solitaire. Avec un profil plat et rapide, sa puissance pourrait faire la différence. Le coureur de la Jumbo vise un bon classement pour pourquoi pas viser un maillot jaune ce week-end...

15:20 - Stefan Kung espère être compétitif Stefan Kung, coureur de la Groupama FDJ, est également considéré comme un prétendant au maillot jaune ce soir à l'issue de la 1ère étape du Tour de France. Mais positif au Covid il y a quelques jours et également papa entre temps, le coureur a avoué avoir eu une préparation compliquée. "Malheureusement les plans ont été changés… Je pars sans pression pour vendredi. Mon objectif est de faire le maximum. Aujourd’hui (mercredi NDLR), ça n’allait pas si mal, alors je pense que ça va aller de mieux en mieux. Je serai quand même compétitif vendredi. Cependant, vu la concurrence, ça ne sera pas facile…"

15:19 - De la pluie sur le Tour Elle était attendue en fin de journée, probablement vers 17h, la pluie s'est violement abattue une heure avant le départ et change les plans des leaders qui avaient décidé de partit assez tôt pour éviter cet orage. Loupé.

15:15 - Bissegger pour contrer Ganna ? Si l'Italien est le favori numéro 1 de cette première étape du Tour de France 2022, un Suisse pourraient lui voler la vedette, Stefan Bissegger. Coureur de l'équipe Education First, il est le seul à avoir battu l'Italien cette année lors de l'exercice du contre la montre, c'était en début de saison lors de l'UAE Tour.

15:10 - Filippo Ganna en jaune ce soir ? Qui sera le premier maillot jaune de ce Tour de France 2022 ? Parmi les favoris, un nom revient avec insistance, l'Italien Filippo Ganna. Double champion du monde de la spécialité, le coureur d'Ineos Grenadier est clairement le grand favori de cette première étape. Battu une seule fois cette année sur un contre la montre, l'Italien reste notamment sur deux victoires lors du Critérium du Dauphiné et sur son championnat national.

15:05 - Un contre la montre au menu de la 1ère étape du Tour de France Pour cette toute première étape de la 109e édition du Tour de France, pas de prologue, mais une vraie étape avec un contre la montre individuel de 13 kilomètres dans les rues de Copenhague. Le parcours, complétement plat, devrait favoriser les meilleurs rouleurs de ce Tour de France 2022.