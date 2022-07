"DIRECT. Tour de France 2022 : la 1ère étape et le maillot jaune pour Lampaert, le classement"

19:40 - Les favoris ont répondu présents

Avec seulement 13,6 km de distance, ce premier contre-la-montre du Tour de France 2022 ne risquait pas de créer de grands écarts parmi les favoris, qui ont répondu présents à Copenhague. Double vainqueur du Tour, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est passé proche de la victoire mais termine finalement troisième. Les deux leaders de la Jumbo-Visma, le Danois Jonas Vingegaard et le Slovène Primoz Roglic, finissent eux à 15"et 16" d'Yves Lampaert. Adam Yates et Gareth Thomas (Ineos Grenadiers) terminent respectivement à 23 et 25 secondes, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) à 31 secondes. Seul Ben O'Connor (AG2R Citroën) a concédé plus de temps, avec une minute et une seconde de retard.