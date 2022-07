"DIRECT. Tour de France 2022 : suivez la 2e étape entre Roskilde et Nyborg, Yves Lampaert a le maillot jaune"

Le peloton a laissé partir les 4 hommes. Ils comptent déjà plus d'une minute d'avance, et pensent au maillot à pois.

La route du Tour de France est garnie de monde ! Le Danemark rend hommage à la plus grande course du monde. C'est beau à voir !

Best seat in the house ???? Aux premières loges ???? #TDF2022 pic.twitter.com/0XCfLZWZAD

12:15 - Marc Madiot veut que son équipe "reste en entier"

Le manager de la Groupama FDJ a analysé la 2e étape du Tour de France : "Tous les dangers pour cette étape ? Oui ou non. J’espère que le vent en face va calmer les ardeurs des coureurs. On veut rester en entier. Le Tour de France est la course la plus dangereuse. Je n’ai pas trop envie d’aller à l’hôpital ce soir, je ne connais pas la langue. J’ai envie de garder un bon souvenir du Danemark."