"DIRECT. Tour de France 2022 : la 6e étape en live et le classement général"

TOUR DE FRANCE 2022. Après une 5e étape dantesque sur les pavés, les coureurs du Tour de France se frottent à une 6e étape très longue de plus de 200km entre Binche en Belgique et Longwy. Suivez la course en direct.

11:40 - Van Aert toujours en jaune Après un scénario chaotique sur les pavés, Wout van Aert a finalement conservé son maillot jaune de leader pour quelques secondes devant l'Américain Powless grâce notamment à son énorme travail pour ramener Jonas Vingegaard à l'avant de la course. 11:35 - Le profil de la 6e étape Après une étape dantesque sur la route du Tour de France, la 6e étape du Tour de France, entre Binche et Longwy, sera longue de 219,9 kilomètres avec trois difficultés au programme et une arrivée au sommet de la Côte des Religieuses (1,6 kilomètre à 5,8%). Mais les candidats à la victoire devront avant passer le mur de Pulventeux situé à six kilomètres de la ligne (800m à 12%) 11:30 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité l'étape la plus longue depuis le début de ce Tour de France avec 220 kilomètres entre Binche et Longwy.

Jusqu'à la 21e et toute dernière étape du Tour de France prévue sur les Champs Elysées à Paris, retrouvez l'ensemble du classement général de la Grande Boucle après chaque étape, avec les coureurs et tous les écarts :

Chaque jour à la fin de l'étape, retrouvez le classement du jour avec les temps de chaque coureur du Tour de France.

Le parcours du Tour de France 2022 avait été dévoilé le jeudi 14 octobre 2021, par Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. Après le Grand Départ au Danemark, le peloton fait son entrée sur le territoire national par le département du Nord, avec notamment une étape comportant des secteurs pavés (6e), avant de mettre le cap sur l'Est du pays (La Planche des Belles Filles), puis les Alpes (avec une arrivée à l'Alpe d'Huez), un passage par la Lozère (Mende), les Pyrénées, et un contre-la-montre à Rocamadour la veille de l'arrivée à Paris.

Voici la carte de cette 109e édition du Tour de France cycliste, qui fait donc la part belle au Nord et à l'Est du pays, ainsi qu'aux Pyrénées :

Le Tour de France se déroule traditionnellement dans les trois premières semaines du mois de juillet. Seule l'édition 2020 a dérogé à la règle, l'épidémie de coronavirus ayant obligé les organisateurs à décaler la course en septembre. Pour l'édition 2022, départ à l'étranger oblige, le départ n'aura pas lieu un samedi mais un vendredi, le 1er juillet 2022. L'arrivée sera jugée le dimanche 24 juillet 2022.

Voici la liste des étapes de ce Tour de France 2022 de cyclisme, qui reliera Copenhague à Paris :

1er juillet : 1re étape Copenhague - Copenhague, 13 km (contre-la-montre individuel)

2 juillet : 2e étape Roskilde (Danemark) - Nyborg (Danemark), 199 km

3 juillet : 3e étape Vejle (Danemark) - Sönderborg (Danemark), 182 km

4 juillet : transfert

5 juillet : 4e étape Dunkerque - Calais, 172 km

6 juillet : 5e étape Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut, 155 km

7 juillet : 6e étape Binche (Belgique) - Longwy, 220 km

8 juillet : 7e étape Tomblaine - La super Planche des Belles Filles, 176 km

9 juillet : 8e étape Dole - Lausanne (Suisse), 184 km

10 juillet : 9e étape Aigle (Suisse) - Châtel, 183 km

11 juillet : repos à Morzine

12 juillet : 10e étape Morzine - Megève, 148 km

13 juillet : 11e étape Albertville - col du Granon, 149 km

14 juillet : 12e étape Briançon - Alpe d'Huez, 166 km

15 juillet : 13e étape Bourg d'Oisans - Saint-Etienne, 193 km

16 juillet : 14e étape Saint-Etienne - Mende, 195 km

17 juillet : 15e étape Rodez - Carcassonne, 200 km

18 juillet : repos à Carcassonne

19 juillet : 16e étape Carcassonne - Foix, 179 km

20 juillet : 17e étape Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 km

21 juillet : 18e étape Lourdes - Hautacam, 143 km

22 juillet : 19e étape Castelnau-Magnoac - Cahors, 189 km

23 juillet : 20e étape Lacapelle-Marival - Rocamadour, 40 km (contre-la-montre individuel)

24 juillet : 21e étape Paris La Défense Arena - Paris Champs-Elysées, 112 km

Voici tous les coureurs engagés dans ce Tour de France 2022. Pour rappel, huit coureurs composent les différentes équipes UCI et celles qui sont invitées pour cette Grande Boucle :