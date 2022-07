"DIRECT. Tour de France 2022 : les pavés au menu, la 5e étape et le classement"

TOUR DE FRANCE 2022. Le premier grand rendez-vous du Tour de France c'est pour aujourd'hui avec une 5e étape délicate aux airs de Paris - Roubaix. Suivez la course en live.

14:44 - Jakobsen devant Van Aert Dans le peloton, c'est le porteur du maillot Fabio Jakobsen qui a terminé devant le maillot jaune Wout Van Aert au sprint intermédiaire de Mérignies. Christophe Laporte a complété le podium.

14:43 - Van der Hoorn en tête Taco van der Hoorn a passé le sprint intermédiaire de Mérignies en tête.

14:38 - L'écart se creuse Près de trois minutes d'avance (2'49'') pour l'échappée sur le peloton.

14:32 - Moins de 10 kilomètres avant le sprint À 119 kilomètres de l'arrivée, les coureurs ont rendez-vous avec le sprint intermédiaire de Mérignies. Il reste environ sept kilomètres à parcourir pour l'échappée avant d'arriver au sprint.

14:25 - La jonction est faite Les trois poursuivants (Clarke, Gougeard et Powless) viennent de reprendre les trois hommes de tête (van der Hoorn, Boasson Hagen, Cort Nielsen). Il y a désormais six coureurs dans l'échappée.

14:23 - L'écart au-delà de la minute Depuis quelques kilomètres, le peloton a ralenti son allure et l'écart avec l'échappée ne cesse de se creuser. Une minute et quinze secondes entre les deux groupes.

14:16 - Chute de Walscheild Chute de Max Walscheild (formation Cofidis) juste avant un rond point. Si le coureur n'est pas blessé, le vélo a des dégâts avec un morceau de carbone qui est resté au sol.

14:15 - Plus de 30 secondes d'avance Magnus Cort Nielsen, Edvald Boassen Hagen et Taco van der Hoorn ont 41 secondes d'avance sur le peloton et le maillot jaune alors que certains poursuivants sont partis chasser le groupe de tête.

14:12 - Une contre attaque en vain Quelques coureurs avaient lancé une contre attaque pour rattraper les trois hommes de tête. En vain, ils ont été repris par le peloton.

14:09 - Plusieurs attaques en tête de peloton Il y a une vraie bataille aujourd'hui pour l'échappée du jour avec plusieurs attaques en tête du peloton pour tenter de rejoindre les trois hommes à l'avant.

14:04 - Trois hommes partent à l'avant En plus de Boasson Hagen et Cort Nielsen, le coureur de la Wanty Gobert Taco van der Horn est parti à l'avant. Seulement 6 secondes d'écart avec le peloton du Tour de France.

14:02 - Boasson Hagen tente de sortir Pas vraiment d'attaque dans ce début d'étape, plus des petites accélérations avec notamment Boasson Hagen et le maillot à pois de meilleur grimpeur Magnus Cort Nielsen.

13:59 - Départ officiel de la 5e étape du Tour de France Christian Prudhomme vient d'abaisser le drapeau et c'est parti pour cette 5e étape du Tour de France 2022 entre Lille et Arenberg ! On ressent déjà de la nervosité dans le peloton avec quelques incidents.

13:50 - Van der Poel va pouvoir jouer sa carte Interrogé avant cette 5e étape du Tour de France, Mathieu van der Poel a indiqué qu'il pourrait jouer sa carte à fond sur cette 5e étape du Tour de France 2022. "Ce mercredi, c’est vraiment la journée où je pourrai jouer mon propre truc. Ça va être une guerre, tout est possible sur cette journée. Concernant Van Aert, j’aurais bien aimé qu’il soit seulement à gérer Roglic et Vingegaard, mais honnêtement, je pense qu’il sera là pour défendre son maillot jaune. Ils ont suffisamment de coureurs encore derrière pour gérer leurs deux leaders."

13:40 - Cédric Vasseur : "L'étape qui fait peur à tout le monde" "C'est l'étape qui fait peur à tout le monde, on est un peu stressés car il y aura beaucoup de pavés. On n'est pas avec un peloton de Paris-Roubaix, ça veut dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne savent pas passer les pavés. Il y aura donc beaucoup de péripéties donc on n'espère ne pas être gêné par les ennuis mécaniques" a analysé Cedric Vasseur, manager de l'équipe Cofidis pour ce Tour de France 2022.

13:37 - Départ fictif ! Le départ fictif de la 5e étape du Tour de France a été donné depuis Lille ! Une "balade" de 13 kilomètres avant le départ officiel.

13:30 - Gaudu : "Une journée qui fait peur" "C'est une journée qui fait peur, je pense qu'elle fait peur à tout le monde, on sait que même pour les spécialistes des pavés, les pavés sur le Tour c'est encore différent d'un Paris - Roubaix. On a peur, mais on a envie d'y aller", a expliqué David Gaudu avant cette 5e étape du Tour de France. "Je pense que les deux grosses armadas, ça reste Jumbo (Visma) et INEOS (Grenadiers), avec leurs spécialistes. Je pense qu'on n'est pas loin, on a quand même le 3e du Ronde, le 3e de Paris-Roubaix. On est l'une des équipes qui a fait la meilleure campagne de classiques, on a quand même quatre ou cinq coureurs qui passent bien les pavés, ça va être une course d'écrémage par l'arrière donc il faudra être bien placé. J'ai confiance en mes coéquipiers et demain il ne faudra pas avoir peur d'aller au charbon"

13:20 - Van Aert au service de Vingegaard et Roglic Maillot jaune du Tour de France et impressionnant sur la 4e étape, le Belge Wout van Aert sera surtout au service de ses leaders ce mercredi. "Il est difficile de prédire comment une étape aussi particulière va se passer. Le principal va être de se mettre hors de danger et que Jonas (Vingegaard) et Primoz (Roglic) n'aient pas de problèmes. On va aborder cette étape avec une grande confiance et pourquoi pas tenter quelque chose. La moitié de notre équipe est composée de coureurs de Classiques et ce ne sont pas les pavés qui vont nous faire peur. Personnellement, j'adore ce genre d'étape et j'ai hâte d'être à demain (ce mercredi).

13:10 - Lefevere : "Ce sera super nerveux" "Ce sera super nerveux, ce sera le même danger que celui qu'on voit depuis le premier jour, comme sur ce fameux pont. Le peloton est divisé entre les trains pour les hommes du général et ceux pour les sprinteurs. Et parfois, il y en a qui prennent des risques un petit peu irresponsables, mais bon ça fait partie du jeu. Sur les pavés, tu ne peux peut-être pas gagner le Tour, mais le perdre oui. Nous on a la chance de ne pas faire le classement général" a expliqué le manager de la Quick Step avant cette 5e étape du Tour de France 2022.

13:00 - Présentation de l'étape par Adrien Petit Le local de l'étape, c'est Adrien Petit ! Le coureur de la Wanty Gobert aura même un secteur pavé à son nom et analyse cette 5e étape du Tour de France pour Vélo Magazine. "Ce qui m'effraie le plus, c'est la brièveté. Là, ce sera beaucoup plus explosif qu'un Paris-Roubaix. En réalité, le parcours n'est pas si dur que ça. Les organisateurs auraient pu ajouter de la difficulté : à Bersée et Mons-en-Pévèle, avec des pavés ! Mais on ne peut pas se permettre de mettre un vrai « chantier » sur le Tour. Cette journée ne va pas chambouler le classement, même si elle peut éliminer un ou deux prétendants à la victoire. Je vois bien un groupe important, jusqu'à 50 coureurs, se disputer la gagne."

12:50 - Pogacar : "Je pense qu'on va bien s'amuser" "Ce sera une étape difficile. Je m’attends à une grosse journée et j’espère qu’il n’y aura pas de chutes chez nous. Je pense qu’on va bien s’amuser... mais ceux qui seront dans leur canapé encore plus" a lancé le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, interrogé sur cette 5e étape.

12:45 - Une chance pour Sénéchal ? Champion de France, Florian Sénéchal est l'un des "favoris" de l'étape du jour et espère que les jambes répondront bien. "Vu comment c'était nerveux aujourd'hui (mardi), je pense que ça va être encore plus nerveux et chaotique. J'ai hâte d'y être, mais je pense qu'il y a des coureurs qui vont mal dormir cette nuit... Je connais le parcours de l'étape de mercredi, et il n'y a pas que les pavés, il y aussi pas mal de droite-gauche. Ça va être quelque chose. Est-ce que j'ai une idée derrière la tête ? On verra la tactique de l'équipe. On va voir avec Lampaert et Asgreen, mais ce sont les directeurs sportifs qui décident. Aujourd'hui (mardi), je me sentais bien dans les bosses, je n'étais pas à fond dans le Cap Blanc-Nez, donc j'espère que j'aurai les mêmes jambes demain (mercredi).. Après, il faudra aussi de la chance et courir devant".

12:40 - Yates : "J'ai craqué" Seul à pouvoir suivre Wout van Aert et Jonas Vingegaard, Adam Yates a tout fait pour résister, face à la puissance du Belge. "On pensait les Jumbo-Visma susceptible de faire quelques chose de similaire à ce qu'ils avaient fait lors de la 1ère étape de Paris-Nice. Sur un final comme celui-là, ils se mettent à sprinter et soit vous vous accrochez, soit vous ne le faites pas. J'ai tenu aussi longtemps que j'ai pu, puis j'ai craqué à 150 mètres du sommet. Ça allait si vite. Au sommet, je me suis retrouvé avec Jonas Vingegaard, mais il n'allait pas rouler derrière son coéquipier; donc c'était terminé"

12:35 - "Mi homme mi moteur", les compliments de Roglic Lâché Wout van Aert, Primoz Roglic a rendu hommage à son coéquipier après la 4e étape du Tour de France. ""Oui, Wout Van Aert est fou, complètement fou ! Il est moitié homme, moitié moteur ! On ne pouvait pas espérer mieux, c'est juste incroyable, je suis vraiment très fier de faire partie de cette équipe. On était là, en embuscade, la situation était propice, les gars étaient super forts et il fallait tenter. Quand il est parti, personne ne pouvait y aller avec lui",