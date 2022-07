"DIRECT. Tour de France 2022 : journée de repos et aucun test positif au Covid, le classement"

TOUR DE FRANCE. Repos ce lundi 11 juillet sur le Tour de France 2022 où aucun coureur n'a été testé positif au Covid avant la 10e étape ce mardi 12 juillet entre Morzine et Megève. Le classement de la course.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:50 - Le communiqué de l'UCI Bonne nouvelle sur le Tour de France 2022 : selon l'Union Cycliste Internationale, aucun coureur n'a été testé positif au Covid-19 durant la journée de repos ce lundi 11 juillet sur les 165 coureurs encore en lice. A.S.O. - UCI announcement on the results of the 10 July Covid-19 testing campaign https://t.co/gY8Gogk3qr pic.twitter.com/FCSWv2XUri — UCI_media (@UCI_media) July 11, 2022

13:30 - Geschke maillot à pois du Tour de France Au terme de la neuvième étape du Tour de France 2022 dimanche 10 juillet, Simon Geschke est devenu le leader du classement de la montagne : Geschke : 19pts Jungels : 18 pts Pinot : 14 pts Cort Nielsen : 11 pts Pogacar : 10 pts

13:10 - Mauduit : "Il faut rester humble et éviter de s'enflammer" "On peut être déçu d'être passé proche de la victoire, mais d'un autre côté on peut aussi se satisfaire du groupe, du collectif et de tout le travail effectué par la Groupama-FDJ depuis le début de ce Tour de France. On aurait pu mettre la cerise sur le gâteau. On ne passe pas très loin... nous devons être patients." a expliqué Philippe Mauduit qui en a également profité pour faire un premier bilan de cette 109e Grande Boucle : "Il faut rester humble, éviter de s'enflammer... Sur le Tour, il se passe toujours des choses. Il faut continuer à travailler et d'avancer nos pions du mieux possible."

12:50 - Vlasov espère récupérer "Je suis très content que demain (lundi) soit la journée de repos. Je pourrai récupérer de mes blessures demain (lundi). C'était compliqué pour moi, je souffre toujours de ma chute, mais j'espère bien récupérer demain (lundi)", a déclaré le leader de la formation BORA-hansgrohe pour ce Tour de France.

12:30 - Vuillermoz a donné des nouvelles rassurantes Evacué par une ambulance après l'arrivée de la 9e étape du Tour de France, le Français a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "pas de malaise à l'arrivée je me suis effondré de fatigue. Journée sans aujourd'hui, fatigué et vomi sur le vélo. Test Covid négatif : réalisé en descendant avec l'ambulance au point prévu par ASO. Rassuré de pouvoir quitter l'hôpital après une batterie d'examens. Merci aux équipes médicales pour la prise en charge. On fera le point demain sur mon état avec l'équipe. Pour l'heure je vais essayer de récupérer après cette journée plus que compliquée..."

12:15 - Quel bilan pour les Français ? Après une semaine de Tour de France, le bilan des Français est un peu mitigé avec aucune victoire d'étape. Si Alexis Vuillermoz ou encore Thibaut Pinot ne sont pas passés loin, les Français sont pour le moment malchanceux. En revanche, le classement général laisse envisager quelques belles perspectives avec un David Gaudu constant qui est à la 5e place du général à 1'38 de Pogacar et un Romain Bardet 6e à 1'39.

11:55 - Gaudu inquiet pour le Covid "Ça fait peur. On n'est pas à l'abri d'être testé positif et d'avoir des symptômes dans deux heures donc il faut essayer de passer outre. Dans tous les cas, on fait attention au maximum mais on n'est à l'abri de rien. L'avoir ce serait les règles du jeu malheureusement. Faut vivre avec dans tous les cas !" a expliqué la meilleure chance française sur ce Tour de France.

11:35 - Pogacar : "Nous avons l'équipe la plus forte" "Je ne sais pas si on peut continuer à dire que nous sommes moins forts. Nous avons roulé devant toute la journée malgré un coureur en moins (Vegard Laengen testé positif au Covid). Je pense plutôt que nous avons l'équipe la plus forte sur ce Tour de France" a expliqué le double vainqueur sortant du Tour de France.

11:10 - Quel est le protocole Covid pour le Tour de France ? Les tests sont obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l'épreuve, coureurs et personnel d'équipes compris. L'ensemble du peloton est donc testé dimanche soir par l'organisation, avant la journée de repos et les étapes dans les Alpes. Les éventuels cas positifs seront communiqués mardi matin avant le départ. De leur côté, les équipes pratiquent en interne des tests, chaque jour pour certaines...

10:50 - Aucun coureur positif au Covid Après les abandons de trois coureurs dont Guillaume Martin, le leader français de la formation Cofidis après un test positif au Covid-19, aucun autre coureur n'a été testé positif durant cette journée de repos avant la 10e étape du Tour de France 2022 ce mardi 12 juillet entre Morzine et Megève.

10:40 - Le Covid menace le Tour de France Après Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et un coéquipier de Tadej Pogacar, Vegard Stake Laengen (UAE-Emirates), le Français Guillaume Martin (Cofidis) a été déclaré positif au coronavirus ce dimanche 10 juillet et a du quitter le Tour de France. Lors de cette 2e journée de repos, plusieurs tests vont être pratiqués et une hécatombe pourrait avoir lieu si un cluster est présent dans le peloton.

10:20 - Pogacar a déjà assommé le Tour de France En s'imposant notamment à deux reprises en deux jours, le Slovène Tadej Pogacar semble une nouvelle fois au-dessus du lot et possède déjà le maillot jaune de leader. Avant une deuxième semaine compliquée avec notamment l'Alpe d'Huez au programme ce 14 juillet, le double vainqueur du Tour de France semble déjà avoir assommé la concurrence même si Jonas Vingegaard n'est qu'à 39 secondes.