"DIRECT. Tour de France 2022 : pas de test positif au Covid, le profil de la 10e étape et le classement"

TOUR DE FRANCE. La journée de repos du Tour de France a été rassurante pour les coureurs avec aucun test positif au coronavirus. Place de nouveau au sport ce mardi 12 juillet avec la 10e étape dans les Alpes. Le classement de la course.

En direct

Recevoir nos alertes live !

18:30 - Description de la montée finale vers Megève L’ascension finale de la Montée de l’altiport,19,2km à 4,1% est en deux parties. L’ascension débutera à Le Fayet pour deux premiers kilomètre autour des 5 % avant d’attaquer une première portion difficile sur 3 kilomètres à plus de 6 %. Par la suite, la route deviendra moins dure sur 9 kilomètres avec des parties roulantes voire même plate. Après le rond-point du Palais des Sports, les rampes deviendront plus fortes sur deux kilomètres avec des rampes à 6,8 %. Après deux kilomètres plus roulants, la route va à nouveau s’élever à 6,2 % pour atteindre le sommet de cette ascension. Mais, pour rejoindre la ligne d’arrivée, il va falloir utiliser des routes à 4 % pendant près d’un kilomètre et demi avant une dernière rampe à plus de 7 % pour rejoindre la ligne d’arrivée et enfin lever les bras pour le vainqueur.

18:10 - Wout van Aert, maillot vert déjà acquis ? Déjà vainqueur de deux étapes sur ce Tour de France, vainqueur des sprints intermédiaires, le Belge Wout van Aert possède déjà 135 points d'avance sur le sprinteur de la Quick Step, le Néerlandais Fabio Jakobsen. De quoi voir verni...

17:50 - Le profil de la 10e étape Deuxième journée dans les Alpes pour les coureurs du Tour de France 2022 avec une arrivée en altitude du côte de Megève. Si jusqu'à la montée finale le profil est plutôt favorable à une échappée, les derniers kilomètres pourraient offrir une bataille entre les favoris.

17:30 - Felipe Martinez pas au rendez-vous Considéré comme l'un des leaders d'Ineos sur ce Tour de France, Felipe Martinez a expliqué que son corps l'a lâché. "J’étais aux prises avec une mauvaise santé depuis trois jours et mon corps m'a abandonné. Nous allons regarder tranquillement la suite". À l'heure actuelle, le coureur se retrouve à 17 minutes de Pogacar.

17:10 - Cort Nielsen en tête des baroudeurs En tête du classement des barouders qui correspond au classement des coureurs ayant couru le plus de kilomètres en échappée, le Danois Magnus Cort Nielsen est largement en tête après la 9e étape du Tour de France 2022 avec 551 kilomètres. Le Français Cyril Barthe est deuxième avec 217 kilomètres à son actif alors que Simon Geschke complète le podium.

16:50 - Zéro top 10 pour Astana Après neuf étapes du Tour de France 2022, Astana est la seule formation engagée à ne compter aucun top 10. Le meilleur résultat de l'équipe kazakhe est une 16e place (Alexey Lutsenko lors de la 9e étape - NDR).

16:30 - Quick-Step - Alpha Vinyl devient Soudal - Quick-Step ! Invité de l'émission Vive Le Vélo, le PDG de Soudal a annoncé la collaboration de son entreprise avec l'équipe Quick-Step à partir de la saison 2023 : "Nous prenons les devants. Nous aurions aimé avoir cela dans l’équipe précédente (Lotto Soudal). Nous pensons que nous devons investir davantage, pour vraiment créer cette notoriété de marque. Nous investirons plus. Nous voulons tirer pleinement parti de la visibilité pour forger une alliance de cinq ans avec nos partenaires, espérons-le, plus longtemps." Le futur budget serait d'environ 20 millions d'euros. Dirk Coorevits and Ruben Desmet confirm collaboration in Vive le Vélo: "From next year Soudal-Quick Step" https://t.co/aapshpe6nM — Then24 (@_Then24) July 10, 2022

16:22 - Abandon de Ben O'Connor Quatrième du Tour de France 2021, l'Australien Ben O'Connor a vécu une semaine de calvaire en raison d'une blessure aux fessiers et ne prendra pas le départ de la 10e étape ce mardi 11 juillet.

16:10 - Martin : "Je ne veux pas sembler aigri" Testé positif au Covid-19, Guillaume Martin a été contraint de déclarer forfait pour la suite du Tour de France 2022 ce dimanche 10 juillet avant la 9e étape. Chez nos confrères de L'Equipe, le leader de la formation Cofidis n'a pas caché sa frustration, revenant sur le protocole sanitaire de l'UCI : "J'essaye de relativiser mais ce n'est pas évident. Après avoir appris que je devais quitter le Tour, je suis vite rentré chez moi. Là, je viens de mettre deux minutes le direct de la course, mais je n'ai pas tenu, j'ai direct arrêté. Je ne peux pas, c'est trop difficile. Si je n'avais rien dit samedi soir (à propos de ses symptômes, des maux de gorge et de ses tests antigéniques positifs - NDR), je serais reparti le lendemain et ça n'aurait posé aucun souci. Et je pense que c'est ce que certains coureurs ont fait. Je ne veux pas sembler aigri et je ne peux accuser personne, ce ne sont que des suspicions, des rumeurs, mais il me semblerait illogique d'être le seul dans cette situation."

15:50 - Vuillermoz donne de ses nouvelles Victime d'une grosse fatigue à l'arrivée de la 9e étape du Tour de France 2022 ce dimanche 10 juillet où il a été pris en charge par le personnel médical, Alexis Vuillermoz a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Rassuré de pouvoir quitter l'hôpital après une batterie d'examens. Merci aux équipes médicales pour la prise en charge. On fera le point demain sur mon état avec l'équipe.



Pour l'heure je vais essayer de récupérer après cette journée plus que compliquée... ???? https://t.co/BbVRbbr3F1 — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) July 10, 2022

15:30 - Quintana : "Une autre course va commencer" Assez discret depuis le début du Tour de France 2022, Nairo Quintana est dixième du classement général, à 2'13'' de Tadej Pogacar, maillot jaune. Le Colombien attend les prochaines étapes de montagne avec impatience : "Nous avons effectué une bonne préparation pour arriver sur ce Tour. Aujourd’hui, on est avec les meilleurs. Je suis en bonne forme. Avec l’arrivée de la montagne, c’est désormais une autre course qui va commencer."

15:10 - Geschke : "C'est un petit rêve" Porteur du maillot à pois au terme de la 9e étape du Tour de France 2022 ce dimanche 10 juillet, Simon Geschke est revenu après la course sur la journée riche en rebondissements pour la formation Cofidis entre la perte du leader Guillaume Martin (testé positif au Covid) et l'obtention de la tunique à pois : "Evidemment c'était une journée difficile avec la perte de Guillaume (Martin). C'était une mauvaise nouvelle pour l'ambiance dans l'équipe, il était notre leader. Mon objectif aujourd'hui (dimanche - NDR) était d'aller dans l'échappée, car j'avais déjà engrangé 4 points au classement de la montagne il y a deux jours. Je voulais tenter de prendre le maillot à pois, j'étais concentré seulement là-dessus. C'était bien d'être devant avec Ion (Izagirre), ça nous donnait plusieurs cartes à jouer, moi pour les points, et lui pour la victoire d'étape. Je lui ai dit de rouler à bonne allure dans la montée, pour résister au peloton Maillot jaune. J'ai pu passer au sommet 20" avant les favoris, et ainsi avoir les derniers points qui me manquaient pour prendre le maillot, donc je suis super content. C'est un petit rêve qui s'accomplit pour moi, de pouvoir porter un maillot distinctif sur le Tour. Je me fiche de combien de temps j'arriverai à le défendre, j'essaierai de tout mon possible, et on verra bien ce qui se passe. C'est déjà énorme."

14:50 - Gaudu et Bardet proches du podium Après la première semaine de course, place aux premiers enseignements. Au classement général, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard semblent intouchables. Mais les Français David Gaudu (à 1'38'' du maillot jaune) et Romain Bardet (à 1'39'') ne sont qu'à 21 et 22 secondes de Geraint Thomas, troisième du classement général pour le moment.

14:30 - Le point sur les classements Après la neuvième étape du Tour de France 2022 ce dimanche 10 juillet, jour de repos pour le peloton aujourd'hui. Petit point sur les classements avant la 10e étape entre Morzine et Megève ce mardi 12 juillet.

14:10 - Vingegaard : "On va continuer le combat" Deuxième du classement général à 39 secondes de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard n'a pas dit son dernier mot. Après la 9e étape du Tour de France 2022 où il a terminé dans le même temps que le maillot jaune, le coureur de la formation Jumbo-Visma affichait ses ambitions pour les deux dernières semaines de la Grande Boucle : "J'attends avec impatience la journée de repos. Je suis un peu mitigé après une première semaine difficile. On va continuer le combat, il reste 2 semaines sur ce Tour. On a toujours un plan, mais on sait que les choses peuvent mal se passer. On fera de notre mieux. Je ne suis qu'à 39" de Pogacar, ce n'est pas beaucoup. Il suffit d'un mauvais jour. Mais j'imagine que Tadej ne connaît pas de mauvais jours. Il est très fort. Mais je n'oublie pas les autres coureurs, ce ne sera pas du un contre un. Le Covid ? Certaines équipes ont été touchées, mais nous n'avons encore eu aucun cas, donc ça va de notre côté. Mais il y a toujours une chance de l'attraper, donc je croise les doigts"

13:50 - Le communiqué de l'UCI Bonne nouvelle sur le Tour de France 2022 : selon l'Union Cycliste Internationale, aucun coureur n'a été testé positif au Covid-19 durant la journée de repos ce lundi 11 juillet sur les 165 coureurs encore en lice. A.S.O. - UCI announcement on the results of the 10 July Covid-19 testing campaign https://t.co/gY8Gogk3qr pic.twitter.com/FCSWv2XUri — UCI_media (@UCI_media) July 11, 2022

13:30 - Geschke maillot à pois du Tour de France Au terme de la neuvième étape du Tour de France 2022 dimanche 10 juillet, Simon Geschke est devenu le leader du classement de la montagne : Geschke : 19pts Jungels : 18 pts Pinot : 14 pts Cort Nielsen : 11 pts Pogacar : 10 pts

13:10 - Mauduit : "Il faut rester humble et éviter de s'enflammer" "On peut être déçu d'être passé proche de la victoire, mais d'un autre côté on peut aussi se satisfaire du groupe, du collectif et de tout le travail effectué par la Groupama-FDJ depuis le début de ce Tour de France. On aurait pu mettre la cerise sur le gâteau. On ne passe pas très loin... nous devons être patients." a expliqué Philippe Mauduit qui en a également profité pour faire un premier bilan de cette 109e Grande Boucle : "Il faut rester humble, éviter de s'enflammer... Sur le Tour, il se passe toujours des choses. Il faut continuer à travailler et d'avancer nos pions du mieux possible."

12:50 - Vlasov espère récupérer "Je suis très content que demain (lundi) soit la journée de repos. Je pourrai récupérer de mes blessures demain (lundi). C'était compliqué pour moi, je souffre toujours de ma chute, mais j'espère bien récupérer demain (lundi)", a déclaré le leader de la formation BORA-hansgrohe pour ce Tour de France.

12:30 - Vuillermoz a donné des nouvelles rassurantes Evacué par une ambulance après l'arrivée de la 9e étape du Tour de France, le Français a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. "pas de malaise à l'arrivée je me suis effondré de fatigue. Journée sans aujourd'hui, fatigué et vomi sur le vélo. Test Covid négatif : réalisé en descendant avec l'ambulance au point prévu par ASO. Rassuré de pouvoir quitter l'hôpital après une batterie d'examens. Merci aux équipes médicales pour la prise en charge. On fera le point demain sur mon état avec l'équipe. Pour l'heure je vais essayer de récupérer après cette journée plus que compliquée..."

12:15 - Quel bilan pour les Français ? Après une semaine de Tour de France, le bilan des Français est un peu mitigé avec aucune victoire d'étape. Si Alexis Vuillermoz ou encore Thibaut Pinot ne sont pas passés loin, les Français sont pour le moment malchanceux. En revanche, le classement général laisse envisager quelques belles perspectives avec un David Gaudu constant qui est à la 5e place du général à 1'38 de Pogacar et un Romain Bardet 6e à 1'39.

11:55 - Gaudu inquiet pour le Covid "Ça fait peur. On n'est pas à l'abri d'être testé positif et d'avoir des symptômes dans deux heures donc il faut essayer de passer outre. Dans tous les cas, on fait attention au maximum mais on n'est à l'abri de rien. L'avoir ce serait les règles du jeu malheureusement. Faut vivre avec dans tous les cas !" a expliqué la meilleure chance française sur ce Tour de France.

11:35 - Pogacar : "Nous avons l'équipe la plus forte" "Je ne sais pas si on peut continuer à dire que nous sommes moins forts. Nous avons roulé devant toute la journée malgré un coureur en moins (Vegard Laengen testé positif au Covid). Je pense plutôt que nous avons l'équipe la plus forte sur ce Tour de France" a expliqué le double vainqueur sortant du Tour de France.

11:10 - Quel est le protocole Covid pour le Tour de France ? Les tests sont obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l'épreuve, coureurs et personnel d'équipes compris. L'ensemble du peloton est donc testé dimanche soir par l'organisation, avant la journée de repos et les étapes dans les Alpes. Les éventuels cas positifs seront communiqués mardi matin avant le départ. De leur côté, les équipes pratiquent en interne des tests, chaque jour pour certaines...