"DIRECT. Tour de France 2022 : Pogacar remporte la 6e étape et prend le maillot jaune, le classement"

17:55 - Pogacar : "Le but n'était pas de prendre le maillot jaune"

"Plus je gagne, plus j'y prends du plaisir", a jubilé le double vainqueur sortant. "Cette étape était tellement dure ! Dès le départ, les deux premières heures étaient folles, et après on a eu le meilleur coureur du peloton dans l'échappée. Beaucoup de garçons voulaient être devant. Toute mon équipe était là pour moi aujourd'hui. Je me suis demandé si on allait rattraper le maillot jaune, mais le peloton était plus fort, je me sentais bien dans les dernières ascensions, et l'équipe a fait un travail incroyable pour me placer. Ce n'était pas un pur sprint, il y a eu deux ascensions très rapides juste avant. Le but n'était pas de prendre le maillot jaune aujourd'hui, on verra pour la suite" a expliqué le nouveau leader du Tour de France.