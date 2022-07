"DIRECT. Tour de France 2022 : Lampaert devance van Aert, première étape et classement en direct"

Christopher Froome franchit la ligne d'arrivée avec plus d'une minute et quinze secondes sur Yves Lampaert. Le Britannique termine très loin des leaders.

Le coureur américain Sepp Kuss de la Jumbo-Visma termine à l'instant ce contre-la-montre, avec plus d'une minute de retard sur Yves Lampaert, toujours leader provisoire de cette première étape.

Quadruple vainqueur du Tour de France, le Britannique est sur la rampe de lancement ici à Copenhague. Plus à son meilleur niveau depuis sa terrible chute, le "Kenyan Blanc" aura un rôle d'équipier de luxe dans sa formation.

Vice-champion de contre-la-montre de Belgique, Yves Lampaert réalise la sensation dans cette première étape en battant tous les favoris à Copenhague, avec plus de 4 secondes d'avance sur van Aert !

Le Belge Yves Lampaert prend des risques dans cette première étape et ne compte que cinq secondes de retard sur le meilleur temps intermédiaire. Peut-il aller chercher van Aert ? Réponse dans quelques minutes.

Après sa chute, Christophe Laporte franchit la ligne d'arrivée avec plus de 30 secondes de retard sur Wout van Aert. Cela prouve que sans tomber, il aurait été dans la course à la victoire, dommage pour lui.

Le Danois Kasper Asgreen en termine avec cette première étape et n'a jamais été dans le coup finalement, malgré les encouragements de ses compatriotes. Il termine à plus de 40 secondes de Wout van Aert.

On en a pas trop parlé, mais c'est peut être une grossière erreur ! Chez lui au Danemark, Kasper Asgreen vise également le maillot jaune pour cette 1ère étape du Tour de France. Spécialiste du chrono, le Danois devra sortir un parcours parfait.

Tadej Pogacar , le double tenant du titre, franchit la ligne d'arrivée et s'intercale entre Wout van Aert et Filippo Ganna sur le podium, à la deuxième place ! Très belle performance du coureur slovène.

Le coureur belge Wout van Aert déloge Filippo Ganna immédiatement en le repoussant à plus de cinq secondes. Pogacar va arriver d'un instant à l'autre maintenant.

Le champion du monde du contre-la montre Filippo Ganna termine cette première étape du Tour de France et s'empare de la première place provisoire, pour un peu plus de deux secondes !

17:13 - Ganna, van Aert et Pogacar bien partis

Filippo Ganna, Wout van Aert et Tadej Pogacar viennent de passer tous les trois au point intermédiaire. L'Italien a deux secondes de retard sur le meilleur temps, van Aert une seconde et Pogacar six !