"DIRECT. Tour de France 2022 : Wout van Aert remporte la 4e étape après un coup de force, le classement"

TOUR DE FRANCE 2022. Après une longue journée de contrôle de la part du peloton, la 4e étape de ce Tour de France a été remporté par Wout van Aert après un énorme coup de force du Belge.

18:05 - Jasper Philipsen : "je n'ai pas vu partir Van Aert" Alors qu'il pensait avoir remporté l'étape du jour en s'adjugeant le sprint final, ce n'est qu'après l'arrivée que Jasper Philipsen a compris que Wout Van Aert était arrivé premier. Il a expliqué sa bourde : "je n'ai pas vu partir Van Aert, et j'avais une mauvaise connexion à l'oreillette. J'ai sprinté pour la gagne, mais c'est juste en passant a ligne que je me suis rendu compte de mon erreur."

17:57 - Van Aert met 18 secondes au peloton Le Belge Wout van Aert a collé 18 secondes au peloton après sa victoire. Il possède désormais 25 secondes d'avance sur Lampaert et 32 secondes sur Pogacar.

17:40 - La vidéo de la victoire de van Aert Revivez les derniers mètres de la victoire de Wout van Aert dans cette 4e étape du Tour de France. Le récital de Wout van Aert !! Parti en solitaire à 10km de l'arrivée, le maillot jaune s'impose à Calais et conforte sa place de leader. Quelle fin de course ! ???? #LesRP #TourDeFrance pic.twitter.com/hO6MjVPkWw — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2022

17:35 - Christophe Laporte termine 3e Le Français Christophe Laporte termine à la 3e place de cette 4e étape du Tour de France et donne encore plus le sourire à son équipe de la Jumbo.

17:33 - Philipsen règle le sprint et.. Lève les bras Moment gênant sur la route du Tour de France puisque le sprinteur d'Alpecin lève les bras pour célébrer la victoire alors qu'il termine 2e derrière le Belge.

17:32 - La victoire de van Aert ! Quel coup de force du Belge ! Après trois deuxième place depuis le début du Tour de France, le maillot jaune lève les bras à Calais et conforte son maillot jaune de leader.

17:30 - Le peloton s'organise pour revenir Il reste moins de 3 kilomètres et le peloton est organisé pour tenter de revenir sur le Belge. La Lotto et la Quick Step donnent absolument tout dans les rues de Calais, mais le Belge semble bien parti.

17:25 - Plus de 20 secondes d'avance ! Quel coup de force du Belge et maillot jaune du Tour de France qui est tout seul en tête de cette 4e étape.

17:22 - Van Aert seul en tête ! Wout van Aert est désormais seul en tête avec Adam Yates et Jonas Vingegaard juste derrière. Roglic, Pogacar sont distancés

17:21 - Le coup de force de la Jumbo Oh le coup très fort de la Jumbo Visma et de Wout van Aert qui vient accélérer dans la petite cote non répertoriée et qui fait exploser le peloton dans tous les sens.

17:17 - Le peloton prend toute la largeur Il n'y a pas d'équipe qui sort du lot à l'avant du peloton puisque ce dernier prend littéralement toute la largeur de la chaussée à quelques kilomètres de l'arrivée.

17:14 - Moins de 15 kilomètres ! Gros numéro d'Anthony Perez, le coureur de la Cofidis est toujours en tête avec plus de 30 secondes d'avance alors qu'il reste moins de 15 kilomètres avant Calais.

17:08 - Le peloton du Tour de France est étiré Tous les coureurs font face au vent dans ce final et certains coureurs sont en train de décrocher au fur et à mesure. Anthony Perez ouvre toujours la route dans cette fin de 4e étape.

17:04 - Le vent accélère Attention aux bordures, le vent est désormais de 3/4 dos et le peloton du Tour de France ne va plus ralentir jusqu'à Calais.

16:59 - Toujours une minute d'avance pour Perez Anthony Perez possède toujours une minute d'avance sur l'avant garde du peloton dans cette 4e étape du Tour de France alors qu'il reste 27 kilomètres.

16:51 - Petit incident à l'arrière du peloton La tension monte dans le peloton à un peu plus de 34 kilomètres de l'arrivée avec un léger accrochage à l'arrière avec notamment Brandon McNulty qui est impliqué.

16:44 - Cort Nielsen rattrapé Le Danois s'est complétement relevé et a a déjà été repris par le peloton qui roule de plus en plus vite dans ce final exposé au vent.

16:37 - Attaque de Perez Anthony Perez a décidé de partir tout seul dans cette 4e étape du Tour de France. Il n'y aura pas de 12/12 pour Cort Nielsen qui vient de mettre le clignotant.

16:35 - L'équipe BikeExchange en tête L'équipe de Groenewegen est passée en tête du peloton dans ce final. Deux cartouches sont présentes aujourd'hui avec Matthews et donc le sprinteur néerlandais.

16:31 - Nouveau point pour Cort Nielsen Le Danois marque un nouveau point pour son maillot à pois de meilleur grimpeur dans cette 4e étape du Tour de France dans la côte du Ventus. 11/11 pour le coureur.

16:27 - Plus qu'une minute et trente secondes d'écart L'écart entre l'échappée et le peloton est en train de fondre avec juste un peu plus d'1'30 d'avance pour Cort Nielsen et Perez.

16:22 - Van Aert grand favori ? Après trois deuxième place depuis le début du Tour de France, Wout Van Aert va-t-il enfin lever les bras ? Avec un final accidenté, il est clairement le favori de cette 4e étape.