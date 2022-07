"DIRECT. Tour de France 2022 : Wout Van Aert remporte la 8e étape, le classement"

TOUR DE FRANCE. Ce samedi 9 juillet 2022, à Lausanne, le maillot vert Wout Van Aert a levé les bras à l'arrivée à la suite de la dernière montée. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune. Suivez le Tour de France en direct.

18:30 - Merci de nous avoir suivi dans cette 8e étape du Tour de France On se dit au-revoir sur cette victoire de Wout Van Aert à Lausanne. On se retrouve le dimanche 10 juillet 2022 pour la première étape de montagne dans les Alpes entre Aigle (Suisse) et Châtel. A slow-motion look at ???? @WoutvanAert's win after a tight hill-sprint!



18:20 - Tadej Pogacar, maillot jaune du Tour de France : "Le Covid-19 me fait vraiment peur" Au micro de France TV, le Slovène s'est exprimé sur la chaleur et la crainte du Covid-19 avant la première journée dans les Alpes : "Ce matin, il ne faisait pas trop chaud puis après j'ai souffert un peu de la chaleur. La course a été nerveuse. Je me sens mieux quand il pleut. Quand il fait chaud, je me sens un peu moins bien. Ce sont des conditions difficiles. Mais, c'est pareil pour tout le monde. Le Covid-19 me fait vraiment peur. Il y a deux coureurs qui ont été obligés d'abandonner. Nous ne sommes pas épargnés. On ne peut pas risquer de courir avec cette maladie. On doit prendre ça de manière sérieuse. On se fait tester tous les 2-3 jours. Hier, j'étais négatif."

18:10 - Wout Van Aert, maillot vert du Tour de France : "J'ai bien fini le travail de mon équipe" Le vainqueur de la 8e étape s'est exprimé au micro de France TV : "C'était une étape importante pour le maillot vert. On a bien contrôlé l'étape aujourd'hui. Ils n'étaient que trois à l'avant. C'était difficile de revenir, et dans la dernière montée, c'était pour moi. J'ai bien fini le travail de mon équipe. J'étais à la limite dans la montée. J'étais avec Pogacar. Les 300 mètres étaient plus faciles. J'ai réalisé mon effort, et ça a payé !"

18:00 - Marc Madiot donne des nouvelles de Pinot et Gaudu Le patron de la Groupama FDJ a analysé cette 8e étape du Tour de France : "On savait que la course allait être tendu dans la première partie. On imaginait une échappée de 15 coureurs, finalement, ils étaient trois. Il y a eu une grosse chute, malheureusement. Tout le monde a l’air d’aller bien même si Pinot et Gaudu sont tombés. Demain, on veut protéger Gaudu."

17:55 - Benjamin Thomas a des regrets sur cette 8e étape du Tour de France Le coureur de la Cofidis a fini dans le Top 10. Il a regretté cette fin d'étape : "Je n'ai pas été bien placé. Je suis resté dans la roue de Matthews. J'ai tenté de tout donner, mais je ne pensais pas qu'il y avait un plan sur 200 ou 300 mètres. J'ai un peu de regrets, mais ça reste une belle place !"

17:50 - Guillaume Martin réagit après la 8e étape du Tour de France Au micro de France TV, Guillaume Martin est confiant sur la suite du Tour : "La condition est bonne. Je passe inaperçu, mais je suis toujours là et avec de bonnes sensations. C'était trop explosif pour jouer la victoire. J'ai le moyen de faire de belles choses pour la suite. Il y avait vent de face à l'arrivée, personne ne voulait se découvrir. Je ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui."

17:45 - La réaction de Wout Van Aert après sa victoire lors de la 8e étape du Tour de France Le Belge de la Jumbo Visma a analysé son deuxième succès sur cette Grande Boucle : "Aujourd'hui était une bonne occasion de prendre beaucoup de points. Je suis vraiment heureux que mon équipe ait fait ce travail. Dans la première partie raide j'ai dû me battre pour rester dans la roue de Pogacar, après c'était facile pour le sprint."

17:39 - La victoire de Van Aert sur la 8e étape du Tour de France (vidéo) Une nouvelle fois, le maillot vert a su montrer sa supériorité sur une arrivée au sprint. ???????????? @WoutvanAert wins in Lausanne!



17:37 - Les échappés sont maudits sur ce Tour de France Sur une étape vallonnée, tout le monde avait misé sur une victoire d'un coureur échappé... Il n'en est rien ! Avec seulement 3 coureurs à l'avant, ils n'ont pas été en mesure de résister au retour du peloton ! Dommage, les coureurs ont manqué une belle possibilité...

17:37 - 8e victoire d'étape pour Wout Van Aert sur le Tour de France Le Belge est dans la forme de sa vie ! Il remporte un deuxième succès dans cette Grande Boucle ! Il a conforté son maillot vert !

17:36 - Tadej Pogacar était proche d'un triplé sur le Tour de France Emmené par Majka, le Slovène restait sur deux victoires de rang sur la Grande Boucle. Cette fois, devant la puissance de Van Aert, le maillot jaune a été obligé de s'avouer vaincu ! Il finit à la troisième position, et récupère des bonifications.

17:30 - Van Aert s'impose sur cette 8e étape du Tour de France Le maillot vert était le plus, le plus puissant dans cette arrivée en bosse ! Il devance Matthews et Pogacar ! C'est la deuxième victoire du Belge dans cette Grande Boucle !

17:28 - Majka emmène Pogacar Le maillot jaune est en deuxième position ! L'UAE domine encore une fois la course !

17:28 - Nous sommes à 2 kilomètres de l'arrivée de la 8e étape du Tour de France Ils ne sont plus que 15 coureurs à se jouer la victoire !

17:27 - Van Aert est facile Le maillot vert est dans une belle forme. Il parvient à boucher un trou. Le Belge est le favori de l'étape avec Pogacar !

17:26 - Le peloton est très attiré Tout le monde est au maximum ! Le coureurs sont en file indienne !

17:25 - Wright est repris par le peloton Majka ramène le peloton, Pogacar est bien placé ! Attention au maillot jaune, il est dans une forme exceptionnelle !

17:24 - Wright résiste Le Britannique n'a plus que 8 secondes d'avance sur le peloton à 4 kilomètres de l'arrivée !

17:24 - Van der Poel emmène le peloton Le Néerlandais a retrouvé la forme. Il ramène à lui seul le peloton quasiment à hauteur de Wright. Dans 500 mètres, le Tour de France va attaquer la Côte du Stade olympique.

17:24 - Sagan s'est relevé Tombé, le Slovaque n'est pas en mesure de jouer la victoire d'étape !

17:23 - Wright est dans la Côte du Stade olympique Le peloton l'aperçoit, les coureurs ne sont plus qu'à 20 secondes !

17:20 - Cattaneo est repris par le peloton Ça roule très vite à l'intérieur du peloton. Wright n'a plus que 28 secondes d'avance. Le Britannique résiste à 6 kilomètres de l'arrivée.

17:20 - Les deux échappés sont en bout de course Cattaneo et Wright n'ont plus que 30 secondes d'avance. Le peloton est trop fort, et la 8e étape du Tour de France va se jouer dans la dernière côte du Stade olympique.

17:19 - Cattaneo se relève L'Italien a tout donné, il n'en peut plus ! Wright continue l'effort en solitaire. Ce dernier a encore 30 secondes d'avance à 8 kilomètres de l'arrivée.