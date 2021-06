"Tour de France 2021 : victoire d'Alaphilippe dans la 1re étape, résumé, vidéo et classement du jour"

TOUR DE FRANCE. Il était attendu dans cette 1re étape. Le Français Julian Alaphilippe va porter le premier maillot jaune de ce Tour de France 2021 après s'être imposé comme un patron à Landerneau. Cette étape, partie de Brest à la mi-journée, aura été marquée par de lourdes chutes. Résumé et classement...

Le Tour de France 2021 a débuté très fort ce samedi 26 juin. Pour la 1re étape entre Brest et Landerneau, une étape résolument adaptée aux puncheurs, Julian Alaphilippe a répondu présent en s'imposant assez nettement sur la concurrence et en confirmant les espoirs qui étaient placés en lui dès ce premier jour de course. Le Français a donc pris la tête du classement général de cette 108e édition du Tour de France, riche en incertitudes sportives, mais plus apaisée qu'en 2020 sur le plan sanitaire, avec notamment le retour du public.

Le peloton du Tour de France a quitté Brest, peu après 12h30 ce samedi, sous un ciel bas mais sans goutte de pluie, pour la première étape de l'épreuve. Le champion du monde Julian Alaphilippe et les 183 autres coureurs, tous testés négatifs au Covid-19, se sont élancés pour les 197,8 kilomètres du parcours jusqu'à Landerneau, truffé d'ascensions courtes et raides, avec des airs de classique. On notera les toutes premières échappées de ce Tour 2021 et notamment celle du quintette Bonnamour, Pérez, Rodriguez, Schelling, Swift, D. van Poppel, qui n'aura jamais dépassé les quatre minutes d'écart avec le peloton. Le Néerlandais Ide Schelling, 23 ans, dont c'est le premier Tour de France, s'est également illustré dans cette première étape en se dégageant dans l'une des six côtes du jour, à 83 kilomètres de l'arrivée. Un raid solitaire qui a pris fin à l'entrée des 30 derniers kilomètres et qui lui a offert le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Deux grosses chutes se sont produites dans cette étape d'ouverture. Une spectatrice tenant une pancarte empiétant sur la chaussée a notamment provoqué une maxi-chute à 45 kilomètres de l'arrivée, impliquant l'Allemand Tony Martin, qui a lui-même entraîné d'autres coureurs, comme des dominos, sur la chaussée étroite et les bas-côtés. Plusieurs de ses coéquipiers de la formation Jumbo, dont le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020), se sont retrouvés à terre. Une seconde chute a eu lieu à moins de 8 kilomètres de l'arrivée et a impliqué le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, qui a pu toutefois remonter sur le vélo après plusieurs minutes. Le champion de Belgique Wout van Aert, le champion d'Italie Sonny Colbrelli et le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez sont aussi tombés aujourd'hui, sans conséquences immédiates.

L'arrivée de cette 1re étape du Tour de France a eu lieu peu avant 17h30, sur les hauteurs de la Fosse-aux-Loups. C'est d'ailleurs à cet endroit, l'une des grosses difficultés de la fin de l'étape, qu'Alaphilippe a attaqué, très tôt, sans jamais pouvoir être rattrapé. Le Français de l'équipe Deceuninck a battu de 8 secondes les autres puncheurs et les favoris du Tour au sommet. L'Australien Michael Matthews a pris la deuxième place devant le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) qui a empoché 4 secondes de bonification.

Julian Alaphilippe était candidat au premier maillot jaune de ce Tour de France, tout comme le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin), petit-fils de Raymond Poulidor, l'une des légendes du Tour. Le Français a mis le pouce à la bouche après avoir levé les bras sur la ligne d'arrivée à Landerneau. Une façon de célébrer la naissance de son fils Nino, né quelques jours avant le départ du Tour de France et issu de son union avec l'ancienne championne et animatrice Marion Rousse. Sur son finish quasi-parfait, il a réagi au micro de France Télévisions à l'issue de cette 1re étape du Tour de France : "J'avais à cœur de réussir, mais de là à le faire... Dans le final, j'ai été pris dans une chute mais on a pu rentrer sans s'énerver. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension. J'ai donné le maximum sans me poser de questions".

Il faut remonter à la Grande boucle 2001 et à la victoire de Christophe Moreau pour retrouver un Français maillot jaune à l'issue de la première étape. Pour Julian Alaphilippe, c'est déjà la sixième victoire sur le Tour de France. Le cycliste de 29 ans portera le maillot jaune pour la 18e fois de sa carrière demain dimanche, dans la deuxième étape entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. Une étape qui s'annonce tout aussi explosive compte tenu de son profil.

Le premier classement général de ce Tour de France 2021 place donc Julian Alaphilippe en tête avec une poignée de secondes d'avance sur ses poursuivants, grâce notamment à 10 secondes de bonifications. Michael Matthews est à 12 secondes, Primoz Roglic à 14. Tadej Pogacar, premier au classement général l'année dernière à l'issue du Tour, est à 18 secondes après une sixième place dans cette première étape :

Le Tour de France 2021 de cyclisme est sur les rails depuis la présentation du parcours effectuée le dimanche 1er novembre 2020 par Christian Prudhomme, le directeur de course. Voici la carte et le tracé de cette Grande Boucle :

Après le départ de Bretagne et plus précisément de la ville de Brest, le Tour de France 2021 mettra le cap vers l'est du pays, via notamment la Mayenne et le Morvan, avant le franchissement des Alpes puis des Pyrénées, puis le retour sur Paris via la Gironde. Le parcours du Tour de France 2021 et les dates de toutes les étapes :

Etape 1, samedi 26 juin : Brest - Landerneau (197,8 km)

Etape 2, dimanche 27 juin : Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne (183,5 km)

Etape 3, lundi 28 juin : Lorient - Pontivy (182,9 km)

Etape 4, mardi 29 juin : Redon - Fougères (150,4 km)

Etape 5, mercredi 30 juin : Changé - Laval (contre-la-montre individuel, 27,2 km)

Etape 6 : jeudi 1er juillet : Tours - Châteauroux (160,6 km)

Etape 7, vendredi 2 juillet : Vierzon - Le Creusot (249,1 km)

Etape 8, samedi 3 juillet : Oyonnax - Le Grand-Bornand (150,8 km)

Etape 9, dimanche 4 juillet : Cluses - Tignes (144,9 km)

Lundi 5 juillet, repos à Tignes

Etape 10, mardi 6 juillet : Albertville - Valence (190,7 km)

Etape 11, mercredi 7 juillet : Sorgues - Malaucène (198,9 km)

Etape 12, jeudi 8 juillet : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes (159,4 km)

Etape 13, vendredi 9 juillet : Nîmes - Carcassonne (219,9 km)

Etape 14, samedi 10 juillet : Carcassonne - Quillan (183,7 km)

Etape 15, dimanche 11 juillet : Céret - Andorre-la-Vieille (191,3 km)

Lundi 12 juillet : Repos en Andorre

Etape 16, mardi 13 juillet : Pas de la Case - Saint-Gaudens (169 km)

Etape 17, mercredi 14 juillet : Muret - Saint-Lary-Soulan (178,4 km)

Etape 18, jeudi 15 juillet : Pau - Luz-Ardiden (129, 7 km)

Etape 19, vendredi 16 juillet : Mourenx - Libourne (207 km)

Etape 20, samedi 17 juillet : Libourne - Saint-Emilion (30,8 km)

Etape 21, dimanche 18 juillet : Chatou - Champs-Elysées, Paris (108,4 km)

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur l'an dernier, et son compatriote Primoz Roglic, figurent une nouvelle fois parmi les favoris au départ de ce Tour de France 2021. Il faudra aussi sans doute compter avec les "boys" de l'équipe Ineos (Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte, Tao Geoghegan Hart), Alejandro Valverde, Enric Mas (Movistar), Simon Yates (Team BikeExchange) et Rigoberto Uran. Côté français, les coureurs les mieux armés semblent être David Gaudu (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis) et Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step). Ce dernier devrait en priorité chercher à remporté des étapes et à porter le maillot jaune en début de Tour mais l'appétit vient parfois en mangeant... Parmi les grands absents, figurent le Colombien Egan Bernal, qui privilégie cette année le Giro et la Vuelta, le Britannique Adam Yates, ainsi que les Français Romain Bardet, qui a aussi axé sa saison sur les autres grands Tours, et Thibaut Pinot, qui soigne toujours ses maux de dos.

La retransmission du Tour de France 2021 à la télévision est assurée par le groupe France Télévisions ainsi que par Eurosport, les diffuseurs officiels français. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs, tandis que sur Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel seront au micro pour animer le live. En plus de la diffusion TV, sachez que chaque chaîne proposera une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant).