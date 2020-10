Tour de France 2021 : date et lieu du départ, parcours... Les infos

TOUR DE FRANCE. Le parcours détaillé et la carte de la 108e édition de la Grande Boucle seront dévoilés officiellement la semaine prochaine. Il est déjà acquis que le départ sera donné de Brest en juillet 2021. Dates, rumeurs sur le tracé… Voici ce que l'on sait déjà.

Sommaire Dates

Départ

Parcours

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de connaître le parcours du Tour de France 2021 de cyclisme : le tracé complet sera en effet dévoilé le jeudi 29 octobre prochain (11h30) par Christian Prud'homme, le directeur de la Grande Boucle, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation. Habituellement organisée en grande pompe et en public au Palais des Congrès, à Paris, cette dernière devrait adopter un format plus modeste cette année, compte tenu des mesures de restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. L'évènement sera quoi qu'il en soit à suivre en vidéo sur le site officiel du Tour de France et bien sûr, en direct commenté sur Linternaute.

Après une édition chamboulée par la crise du coronavirus, le Tour de France espère revenir à un calendrier plus classique en 2021. Les dates prévues pour les organisateurs sont les suivantes : le départ est programmé le samedi 26 juin et l'arrivée le dimanche 18 juillet. Cette Grande Boucle est légèrement avancée par rapport d'habitude, pour laisser la possibilité aux coureurs de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet.

Le prestige accordé au départ du Tour de France cycliste, l'un des évènements sportifs les plus suivis au monde, attire chaque année de nombreuses villes-candidates. Depuis une quinzaine d'années, ce grand départ est régulièrement organisé depuis une ville étrangère (Liège en 2012, Leeds en 2014, Utrecht en 2015, Düsseldorf en 2017, Bruxelles en 2019...). Cela devait encore être le cas en 2021 puisque c'est le Danemark et sa capitale Copenhague qui avaient été initialement choisies pour accueillir le Grand Départ, mais la crise sanitaire est venue bouleverser le calendrier de nombreuses compétitions et mettre dans l'embarras la ville danoise, qui doit également organiser des matchs de l'Euro 2020... décalé au mois de juillet 2021. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les organisateurs du Tour de France ont décidé de décaler à 2022 le lancement du Tour de France au Danemark et de confier le départ de cette édition 2021 à la Bretagne, et plus précisément à Brest, d'où partira la 1ère étape, le 26 juin prochain.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les organisateurs ont également annoncé que le Tour de France 2021 donnerait lieu à "quatre étapes 100 % bretonnes", sans dévoiler le détail du parcours de ce début de course. Néanmoins, les rumeurs vont bon train et les premières fuites sont déjà apparues... Selon Le Télégramme, après le départ de Brest, l'arrivée de la 1ère étape sera jugée à Landerneau, avant des étapes Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne, Lorient - Pontivy et Redon - Fougères. Le site Velowire, spécialiste de l'exercice, a également recoupé de nombreuses informations au sujet du tracé et indique que le parcours du Tour devrait ensuite s'orienter vers la Mayenne, puis le Cher et la Saône-et-Loire (Bourges, Le Creusot...) avant le franchissement des Alpes (Le Grand Bornand, Tignes) puis des Pyrénées (Saint-Lary-Soulan, Luz-Ardiden). Le début de parcours possible du Tour de France 2021 :