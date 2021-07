"Tour de France 2021 : l'étape pour Van Aert, alerte pour Pogacar, le classement du jour"

TOUR DE FRANCE 2021. Dans une 11e étape du Tour de France très difficile avec deux ascensions du Mont Ventoux, le Belge Wout Van Aert a réalisé un numéro pour s'imposer en solitaire alors que Pogacar est toujours leader malgré l'attaque de Vingegaard dans le final. Le point sur le classement général.

Le Tour de France 2021 en direct

20:15 - Kenny Elissonde : "C’est une montée mythique, le faire sur le Tour, c’est encore mieux" "Quand j’étais petit, je regardais des cassettes de Richard Virenque sur le Mont Ventoux. Aujourd’hui (mercredi), je suis tombé sur plus fort mais je retiens la performance de l’équipe, Julien Bernard a fait un gros boulot. J’ai fait exprès d’attaquer au pied de l’ascension car c’était le plus pentu mais nous sommes tombés sur un os. Nous pouvons être contents de ce que nous avons fait.", déclarait le coureur français arrivé deuxième à l'issue de la onzième étape.

19:25 - Une douzième étape ralliant Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes Jeudi 8 juillet 2021, les coureurs du Tour s'élanceront pour une douzième étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, expliquent nos confrères de RTL. Un parcours digne des plus belles publications Instagram, avec des paysage "de carte postale", selon le directeur de course Thierry Gouvenou. Pourtant, les sprinteurs devront rester concentrés tout au long de ces "159,4 kilomètres qui relient la Drôme au Gard en passant par les gorges de l'Ardèche, jusqu'à Vallon-Pont-d'Arc (Km 57), dans la partie initiale". À quelques kilomètres de l'arrivée, les cyclistes passeront par Uzès, puis à proximité du Pont du Gard, l'une des merveilles de l'antiquité romaine...

18:54 - Cavendish et Bouhanni dans les délais Bonne nouvelle pour les sprinteurs puisque Nacer Bouhanni et Mark Cavendish, dans le dur dès le début de cette 11e étape, sont arrivés dans les délais et pourront donc, pourquoi pas, disputer le sprint demain du côté de Nîmes.

18:43 - Alaphilippe avait "à coeur d'essayer" Présent dans l'échappée du jour, Julian Alaphilippe n'a pas eu les forces pour résister à Wout Van Aert. "J'avais à cœur d'essayer, c'était une étrape difficile et c'était bien d'être à l'avant. J'ai tout donné, je n'ai pas de regret. Il y avait un tour de trop aujourd'hui. J'avais plus coché ce week-end mais je me suis retrouvé à l'avant. Ça s'est fait à la jambe. Le maillot à pois, ce n'est pas spécialement un objectif. Je suis fier et heureux de porter le maillot arc-en-ciel."

18:32 - Gaudu a perdu 25 minutes La journée a été particulièrement difficile pour David Gaudu qui était 10e au général au départ de cette 11e étape et qui a perdu plus de 25 minutes sur les pentes du Mont Ventoux.

18:20 - Pogacar : "J'ai explosé à la fin" La réaction du maillot jaune du Tour de France après une 11e étape difficile : "Je n'ai pas pu suivre Vingegaard, il a été super fort, c'était trop pour moi. J'ai essayé d'arriver le plus rapidement possible au sommet pour basculer mais ça a été une journée super dure. Je m'en tire bien et je reste optimiste pour demain. Quand on a commencé à grimper, surtout à partir de la deuxième ascension, le tempo n'était pas trop élevé mais ce n'était pas facile et j'ai explosé à la fin. Ineos jouait la victoire d'étape mais l'échappée a été forte et lors de la deuxième ascension, on n'a pas pu diminuer l'écart."

18:07 - Van Aert : "Peut être ma plus belle victoire" "J'ai pas les mots, je ne pensais pas m'imposer sur cette étape, c'est hier que j'ai commencé à y croire. Le Ventoux c'est une ascension iconique, c'est peut-être ma plus belle victoire. Si vous y croyez, tout est possible" a expliqué Wout Van Aert à la fin de cette 11e étape du Tour de France 2021.

17:57 - O'Connor passe à la 5e place du classement général L'Australien Ben O'Connor a perdu du temps dans la deuxième ascension du Mont Ventoux et n'est plus sur le podium du Tour de France. Il est désormais 5e au classement général, à plus de 5 minutes de Tadej Pogacar.

17:50 - Vidéo : la victoire de Van Aert Revivez les derniers mètres de cette 11e étape du Tour de France 2021 avec les larmes de Wout Van Aert sur la ligne d'arrivée. ???????????? Wout van Aert s'impose à Malaucène !



Le champion de Belgique a réalisé un grand numéro et il remporte une étape de gala. Dans le groupe des favoris, Pogacar bat Uran, Carapaz et Vingegaard au sprint #TDF2021



▶ Suivez Vélo club en direct : https://t.co/y4SRvS1fLY pic.twitter.com/F7HI718TpS — France tv sport (@francetvsport) July 7, 2021

17:45 - Guillaume Martin termine à 4 minutes de Van Aert Meilleur Français au général, Guillaume Martin a perdu 4 minutes sur le vainqueur de la 11e étape du Tour de France Wout Van Aert. Au classement, le coureur de la Cofidis reste à la 9e place.

17:38 - Pogacar prend la 4e place Tadej Pogacar a finalement pris la 4e place devant Carapaz, Uran et Vingegaard. Petite alerte sans conséquence pour le vainqueur sortant du Tour de France qui peut dire merci à la longue descente.

17:33 - Victoire de Van Aert ! Wout Van Aert peut lever les bras ! Quelle victoire pour le champion de Belgique qui a réalisé un sacré numéro dans cette 11e étape du Tour de France pour s'imposer en solitaire.

17:29 - Uran, Carapaz et Pogacar récupèrent du temps Le trio à la poursuite de Vingegaard n'est pas très loin, seulement une grosse dizaine de secondes séparent les deux. La descente semble être fatale au Danois.

17:25 - Encore 10 kilomètres Il ne reste plus que dix kilomètres pour Wout Van Aert avant de lever les bras. Le Belge a toujours 1'20 d'avance sur Elissonde et Mollema et 1'40 sur son coéquipier Vingegaard qui a toujours une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe Pogacar.