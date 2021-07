"Tour de France 2021 : l'heure des Pyrénées, la 14e étape en direct"

TOUR DE FRANCE. Après la victoire historique de Mark Cavendish hier, à Carcassonne, le peloton s'élance ce samedi 10 juillet 2021 à l'assaut des Pyrénées. Le maillot jaune Tadej Pogacar et ses poursuivants rejoindront Quillan ce soir, après 291km de course, deux cols de 3e catégorie et trois de 2e catégorie. Suivez cette 14e étape en direct...

Diffusion TV du Tour de France L'essentiel Le Tour de France revient en montagne, ce samedi 10 juillet 2021, avec 291 km de course entre Carcassonne et Quillan, au coeur des Pyrénées. Si les grimpeurs sont bien décidés à attaquer, on peine à croire que Tadej Pogacar puisse être inquiété. Le maillot jaune peut-il changer d'épaules ce soir ? Les infos de l'étape en direct

En lice pour le maillot à poids de meilleur grimpeur, Nairo Quintana (team Arkea - Samsic) a d'ores et déjà annoncé son intention d'attaquer sur les pentes des Pyrénées. Ce samedi "sera une journée importante parce que tous les points en jeu pour le classement des grimpeurs comptent. Il va falloir être attentif pour prendre l’échappée et aller chercher les points", a-t-il assuré.

Hier, Mark Cavendish a remporté au sprint sa quatrième victoire d'étape sur le Tour de France 2021 et sa 34e victoire d'étape au total sur la Grande Boucle. Le sprinteur britannique de la formation Deceunick Quick-Step égale ainsi la légende Eddy Merckx. Le maillot jaune est resté solidement accroché sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar, qui possédait plus de 5 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants avant la traversée des Pyrénées. Le classement général

09/07/21 - 23:55 - Quand deux champions échangent leur maillot [FIN DU DIRECT] Nous terminons ce direct par une belle anecdote : celle de deux champions qui s'échangent leurs maillots. Lors de la 13e étape qui a consacré le Britannique Mark Cavendish, Tadej Pogaçar qui est à la tête du classement général, lui a offert son maillot jaune ; probablement touché par ce geste symbolique, Cavendish lui a, à son tour, offert un maillot vert. Du beau sport. 09/07/21 - 23:15 - Quels paysages pour la 14e étape du samedi 10 juillet 2021 ? Demain, le Tour offrira encore de beaux paysages aux coureurs et aux téléspectateurs. Ils pourront notamment, depuis le Pech de Bugarach, qui culmine à 1 230 mètres, observer les Pyrénées, les Corbières et la haute vallée de l'Aude. 09/07/21 - 22:55 - Le Tour de France, ça existe depuis quand ? Saviez-vous que le Tour de France est un événement plus que centenaire ? Cette compétition qui voit s'affronter des cyclistes du monde entier existe depuis 1903. Sa création a été impulsée par la presse spécialisée et les industriels du cycle. Bon, on vous l'accorde, le Tour a bien changé. Aujourd'hui, les coureurs sont de véritables stars et surtout, ils peuvent compter sur les progrès techniques qui ont permis la fabrication de vélos d'une qualité exceptionnelle. 09/07/21 - 22:05 - Combien d'étapes reste-t-il aux coureurs du Tour ? Alors que le Tour de France bat son plein depuis déjà deux semaines, la fatigue commence à se faire sentir dans les rangs du peloton. Il y a déjà eu plusieurs dizaines d'abandons liés à des blessures ou simplement à la fatigue. Avant de pouvoir pédaler sur les Champs-Elysées lors de la dernière étape qui aura lieu dimanche 18 juillet 2021, il reste aux coureurs pas moins de huit étapes (en comptant celle de demain). Les cyclistes passeront notamment par Andorre-La-Vieille, Pau, Libourne ; et bien entendu, Paris. 09/07/21 - 21:21 - Quentin Pacher élu le plus combattif à Carcassonne Il n'a peut-être pas franchi la ligne d'arrivée le premier mais il est à coup sûr l'un voire le plus combatif de cette 13e étape. Quentin Pacher (B&B HOTELS p/b KTM), a offert aux (télé)spectateurs, une belle échappée à moins de cinquante kilomètres de l'arrivée lors de la 13e étape qui ralliait Nîmes à Carcassonne. Il explique avoir " attaqué sur une petite route, propice à cela, pour relancer la course et même si le vent de face m’a fait souffrir, c’est bon pour la confiance de revoir la tête de la course." Et de poursuivre : "J’étais en prise pendant longtemps et, seul face au peloton, c’était peine perdue. J’aurais préféré être accompagné par d’autres coureurs". Demain, il s'élancera sur des routes qu'il connaît relativement bien lors de la 14e étape qui ralliera Carcassonne à Quillan sur une longueur de 183,7 kilomètres. 09/07/21 - 20:30 - (Encore) une chute sur le Tour Quelquefois il suffit qu'un petit caillou s'immisce sur la route du Tour... et c'est le drame. Ce vendredi 9 juillet 2021 a à nouveau été rude voire fatal pour certains coureurs cyclistes. A une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, une dizaine de sportifs sont tombés à l'arrière du peloton maillot jaune, obligeant certains coureurs comme l'Australien Luc Hamilton ou l'Allemand Roger Kluge à abandonner. 09/07/21 - 19:57 - Pogaçar : "La journée a été longue" Lors de cette étape qui a consacré Mark Cavendish, Tadej Pogaçar (UAE Emirates) conserve son Maillot Jaune en dépit d'une chute intervenue à 60 kilomètres de l'arrivée : "C'était une journée super difficile, très longue aussi. Le début était assez ennuyeux et ensuite c'était assez chaotique dans le final." Et de conclure : "Beaucoup de choses se sont passées et je suis juste heureux que cela soit terminé". 09/07/21 - 19:25 - Revivez la 34e victoire d'étape de Mark Cavendish Ce vendredi 9 juillet 2021, le coureur cycliste Mark Cavendish est rentré dans l'histoire de son sport en devenant le sportif ayant remporté le plus de victoires d'étapes, 34 au total. Il est ex-aequo avec le cycliste belge Eddy Merckx. Revivez cette émouvante victoire, vue du ciel, en images : ???? An aerial view of ???????? ???????? @MarkCavendish's 34th win ????



???? Une vue aérienne de la 34ème victoire de ???????? ???????? @MarkCavendish ????#TDF2021 pic.twitter.com/zLO3Sjw7aQ — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021 09/07/21 - 18:55 - Cavendish égalise le record d'étapes remportées Il peut être fier de lui. Ce vendredi 9 juillet 2021, le coureur cycliste mannois et britannique Mark Cavendish a égalisé le record de victoires d'étapes détenu par Eddy Merckx en arrivant à la première place de la 13e étape de ce Tour 2021. Chacun des deux coureurs compte désormais 34 victoires à son actif. 09/07/21 - 18:33 - La 14ème étape ralliera Carcassonne à Quillan Demain, samedi 10 juillet 2021, le Tour de France continue et se lance sur une quatorzième étape qui ralliera Carcassonne à Quillan. Christian Prudhomme, le directeur du Tour estime cette étape "plutôt tranquille" sur le début mais ajoute que "l'arrivée dans les Pyrénées tournera au toboggan à partir de Montségur". Après la longue épreuve de ce vendredi 9 juillet 2021, les coureurs devront ici rester mobilisés car même si l'étape ne fait "que" 183,3 kilomètres, elle va nécessiter efforts et vigilance. 09/07/21 - 18:12 - Pacher : "C’était impossible pour un homme seul" A l'attaque dans les 50 derniers kilomètres de l'étape du jour, le Français Quentin Pacher s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait rien espérer. "J’espérais partir avec 5 ou 6 coureurs, a-t-il fait savoir après l'arrivée. À la fin, avec le vent de face, c’était impossible pour un homme seul. Il reste de belles choses à faire sur les 5 jours à venir, notamment demain (NDRL : avec la première étape dans les Pyrénées). 09/07/21 - 18:05 - Alaphilippe : "On ne peut pas rêver mieux" Julian Alaphilippe s'est réjoui de la victoire de son équipier après l'arrivée de cette 13e étape du Tour de France, en indiquant notamment : "Je suis content d'avoir donné un coup de main à l'équipe, on ne peut pas rêver mieux avec cette victoire de Cavendish. C'est spécial. Il n'y a pas de mots, c'est un plaisir de se dévouer pour son équipier, encore plus quand c'est un ami, et encore plus quand c'est pour Mark. Ça rend la victoire encore plus belle. Ce n'est pas seulement un grand coureur, c'est aussi un super mec. Il a su rebondir après des moments de doutes et d'échecs. Je me suis toujours bien entendu avec lui". 09/07/21 - 17:58 - Cavendish : "Merckx restera le plus grand" "On ne peut jamais comparer un coureur à Eddy Merckx, qui restera le plus grand de tous les temps", a indiqué avec humilité Mark Cavendish, après sa 34e victoire d'étape sur le Tour de France, au micro de France 2. "J’ai gagné essentiellement sur des sprints, c’était différent à l’époque", a-t-il également rappelé. 09/07/21 - 17:49 - Pas de changement au classement général Tadej Pogacar a vécu une journée tranquille au sein du peloton même s'il lui a fallu éviter les chutes dans la deuxième partie de l'étape. Il conserve son matelas de 5 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants au classement général. #TDF2021 - GC after Stage 13 pic.twitter.com/XCpkKwHZk6 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 9, 2021 09/07/21 - 17:44 - Le sprint de Cavendish en vidéo Le Maillot vert, parfaitement emmené par ses coéquipiers, n'a laissé aucune chance à ses rivaux à l'arrivée de cette 13e étape du Tour de France : ???????????????? @MarkCavendish took his 34th stage win to equal Eddy Merckx record!



The final KM ⬇️



???????????????? @MarkCavendish remporte sa 34ème victoire d'étape sur le Tour et égale le record d'Eddy Merckx.



Le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/VUxyXN7mKa — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2021 LIRE PLUS

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France avec 5 minutes et 18 secondes d'avance sur le Colombien Rigoberto Uran et 5 minutes et 32 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le premier Français, Guillaume Martin est neuvième à 9'29.

Ce samedi 10 juillet 2021, l'étape du jour emmène le peloton du Tour de France de Carcassonne à Quillan, sur un tracé long de 291 kilomètres, avec plusieurs difficultés au programme. Le profil du parcours :

Dans l'Hexagone, la retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions et par Eurosport. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs. Une mission confiée sur Eurosport à Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel. Sachez également que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant).