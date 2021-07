"Tour de France 2021 : un sprint ou des bordures ? La 12e étape en direct"

TOUR DE FRANCE 2021. Une 12e étape du Tour de France promise aux sprinteurs ? Entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, le parcours pourrait profiter à une longue échappée mais également à d'éventuelles bordures en raison du fort vent dans la région. L'étape du jour en direct.

Sommaire

Classement du Tour de France 2021

Parcours

Diffusion TV L'essentiel sur le Tour de France 2021 ETAPE 12. Le Tour de France poursuit sa route aujourd'hui avec la 12e étape au programme entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Après un départ agité et des bordures, c'est finalement une échappée de 13 coureurs avec le champion du monde Julian Alaphilippe qui a pris le large. Notez un nouvel abandon sur les routes du Tour avec le retrait du triple champion du monde Peter Sagan. L'étape du jour en direct

PARCOURS. L'étape du jour va se disputer sur un tracé relativement plat, à l'exception de la côte du Belvèdere de Tharaux (3e catégorie, 4,4 km à 4,6 % de pente moyenne). Le final, sur des routes exposées, pourrait aussi être favorable à la création de bordures dans le peloton. Le profil du parcours

CLASSEMENT. Même s'il a connu une première alerte hier sur les pentes du Mont Ventoux, le Slovène Tadej Pogacar reste solidement accroché à son maillot jaune, avec plus de 5 minutes d'avance sur ses premiers poursuivants. Le classement général

14:52 - L'écart stabilisé autour des huit minutes L'écart est toujours en train d'augmenter mais est désormais assez stable avec un peu plus de huit minutes d'avance pour le groupe de tête par rapport au peloton du Tour de France. 14:46 - Problème mécanique pour Cavendish Le maillot vert du Tour de France a eu un petit incident mécanique avec un problème de cale qui l'oblige à mettre pied à terre. Il est bien évidemment reparti et va réintégrer le groupe maillot jaune. 14:37 - 7' d'avance pour l'échappée L'écart est toujours en train d'augmenter entre l'échappée composée de Greipel (Irsrael-Start Up Nation), Theuns (Trek-Segafredo), Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Erviti (Movistar), Politt (Bora-Hansgrohe), Küng (Groupama-FDJ), Bissegger (EF-Nippo), C.Swift (Arkea-Samsic), Sweeny, Van Moer (Lotto-Soudal), Mezgec (BikeExchange), Henao (Qhubeka-Nexthash) et Boasson Hagen (TotalEnergies) et le peloton du Tour de France mené par la Team UAE Emirates. 14:26 - 4 minutes d'avance pour la tête de la course Le peloton roule très tranquillement et l'écart est désormais de 4 minutes avec l'échappée. Difficile de savoir qui pourrait se mettre au travail pour maîtriser l'écart car des sprinteurs sont à l'avant et plusieurs grosses équipes sont représentées dont l'équipe de Mark Cavendish avec Julian Alaphilippe. 14:18 - Le peloton sur toute la largeur de la route L'équipe UAE Emirates prend toute la largeur de la route avec l'équipe Ineos et Education First, l'échappée est validée. Reste à savoir maintenant si cette dernière va prendre 10 minutes d'avance ou s'il va y avoir de nouvelles tentatives de bordure. 14:13 - Le peloton s'est reformé La jonction est faite entre le groupe Thomas, Porte et le peloton maillot jaune. Les coureurs semblent même valider l'échappée du jour avec déjà une minute d'avance pour le groupe de 13. 14:10 - 40 secondes d'avance pour le groupe de tête Il n'y a qu'une petite quarantaine de secondes d'avance pour le groupe à l'avant composé de treize coureurs avec Greipel, Theuns, Alaphilippe, Erviti, Politt, Küng, Bissegger, Swift, Sweeny, Van Moer, Mezgec, Henao et Boasson Hagen. 14:06 - Alaphilippe à l'offensive Le champion du monde est très actif à l'avant de la course et tente de se glisser dans une échappée. Un gros groupe est en train de se créer à l'avant. 14:05 - Le groupe Thomas à 30 secondes, 45 pour le groupe Porte Deux groupes sont à l'arrière du peloton avec tout d'abord un groupe avec Geraint Thomas à environ une trentaine de secondes et un autre groupe composé notamment de Richie Porte à 45 secondes. 14:01 - Attaque de Cosnefroy Benoit Cosnefroy est le premier attaquant du jour, il est accompagné de Kenny Elissonde, deuxième de l'étape hier. Un petit groupe est en train de se constituer à l'avant. 13:58 - Pello Bilbao et de Guillaume Martin distancés Il y a des coureurs de partout dans ce début d'étape et selon les informations de Radio Tour, Pello Bilbao et de Guillaume Martin sont pour le moment piégés. 13:53 - Julian Alaphilippe roule à l'avant Le champion du monde en personne roule à l'avant du peloton mais il ne roule pas pour attaquer mais bien pour tenter de déjà casser le peloton. L'étape s'annonce incroyable. 13:51 - Le peloton s'est déjà cassé Déjà des cassures dans le peloton au moment du départ réel de cette 12e étape du Tour de France après un léger accrochage à l'arrière. 13:49 - C'est parti pour l'étape du jour ! Christian Prudhomme vient de sortir de la voiture et agite le drapeau du départ pour cette 12e étape du Tour de France après un léger décalage pour permettre à Davide Formolo de réintégrer le peloton. La tension est déjà palpable avec un vent de côté. 13:43 - Départ fictif de la 12e étape Après dix minutes de décalage, les coureurs du Tour de France viennent de s'élancer pour une petite "balade" d'un peu plus de 4 kilomètres dans Saint-Paul-Trois-Chateaux. Le départ réel risque d'être très agité même si les coureurs sont fatigués après la grosse étape de la veille. LIRE PLUS

Les infos utiles sur le Tour de France 2021

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) occupe toujours la première place du classement général du Tour de France avec 5 minutes et 18 secondes d'avance sur le Colombien Rigoberto Uran et 5 minutes et 32 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Le premier Français, Guillaume Martin est neuvième à 9'29.

Ce jeudi 8 juillet 2021, l'étape du jour emmène le peloton du Tour de France de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes, sur un tracé long de 159,4 kilomètres, avec une seule difficulté au programme. Le profil du parcours :

Dans l'Hexagone, la retransmission TV du Tour de France 2021 est assurée par le groupe France Télévisions et par Eurosport. Sur les chaînes du service public, ce sont Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Thomas Voeckler qui sont chargés de faire vivre la course en direct aux téléspectateurs. Une mission confiée sur Eurosport à Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel. Sachez également que chaque chaîne propose une retransmission en streaming sur son site Internet respectif, France TV (accès gratuit) et Eurosport Player (accès payant).