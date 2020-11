Tour de France 2021 : rumeurs, étapes, carte... Les infos du parcours

TOUR DE FRANCE. Le suspense prend fin aujourd'hui : le parcours officiel du Tour de France 2021 sera rendu public en début de soirée. Dates, lieu du départ, ville-étapes, tracé possible… Le point sur les dernières informations avant la présentation de Christian Prudhomme.

[Mis à jour le 1er novembre 2020 à 07h02] Décalé l'an dernier en fin d'été en raison de la crise du coronavirus, le Tour de France de cyclisme est cette année perturbé par les contraintes liées au Covid-19 avant même la présentation du parcours 2021. Initialement programmée jeudi, en public, la cérémonie au Palais des Congrès de Paris a en effet été annulée et le tracé sera finalement dévoilé aujourd'hui, dans une atmosphère plus confidentielle. Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle, a en effet prévu de s'exprimer sur le plateau de France 3, à partir de 20h05, dans l'émission Stade 2, qui sera pour l'occasion dédié à l'évènement. Le contexte sanitaire devrait également avoir une incidence sur les villes -étapes choisies pour accueillir ce Tour de France 2021. Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'ouverture des frontières et la liberté de circulation pour l'été prochain, il ya fort à parier que cette 108e édition ne fasse aucun détour par l'étranger, comme elle en a pris l'habitude depuis de nombreuses années. Les marqueurs incontournables de la course seront toutefois au rendez-vous avec notamment le franchissement des Alpes et des Pyrénées et l'arrivée sur les Champs-Elysées.

Les dates de la prochaine Grande Boucle ont été fixées il y a de longs mois : le Tour de France 2021 s'élancera le samedi 26 juin et se terminera le dimanche 18 juillet, si les contraintes sanitaires ne viennent pas à nouveau chambouler les plans des organisateurs, qui ont déjà du avancer leur calendrier pour cette 108 édition en avançant le départ à la fin du mois de juin pour ne pas empiéter sur les JO de Tokyo (23 juillet - 8 août).

Le grand départ du Tour de France de cyclisme est régulièrement organisé depuis une ville étrangère (Liège en 2012, Leeds en 2014, Utrecht en 2015, Düsseldorf en 2017, Bruxelles en 2019...). Cela devait encore être le cas en 2021 puisque c'est le Danemark et sa capitale Copenhague qui avaient été initialement choisies pour accueillir le Grand Départ, mais la crise sanitaire est venue bouleverser le calendrier de nombreuses compétitions et mettre dans l'embarras la ville danoise, qui doit également organiser des matchs de l'Euro 2020... décalé au mois de juillet 2021. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, les organisateurs du Tour de France ont décidé de décaler à 2022 le lancement du Tour de France au Danemark et de confier le départ de cette édition 2021 à la Bretagne, et plus précisément à la ville de Brest.

Après avoir confié le départ à Brest, les organisateurs ont également annoncé que le Tour de France 2021 donnerait lieu à "quatre étapes 100 % bretonnes", sans dévoiler le détail du parcours de ce début de course. Néanmoins, les rumeurs vont bon train et les premières fuites sont déjà apparues… Selon Le Télégramme, après le départ de Brest, l'arrivée de la 1ère étape sera jugée à Landerneau, avant des étapes Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne, Lorient - Pontivy et Redon - Fougères. Le site Velowire, spécialiste de l'exercice, a également recoupé de nombreuses informations au sujet du tracé et indique que le parcours du Tour devrait ensuite s'orienter vers la Mayenne, puis le Cher et la Saône-et-Loire (Bourges, Le Creusot...) avant le franchissement des Alpes (Le Grand Bornand, Tignes) puis des Pyrénées (Saint-Lary-Soulan, Luz-Ardiden). France Bleu Occitanie assure par ailleurs connaître les villes retenues pour accueillir les étapes du 8 juillet au 14 juillet (voir ci-dessous). Le parcours possible du Tour de France 2021 selon les dernières rumeurs :

Etape 1, samedi 26 juin : Brest - Landerneau.

Etape 2, dimanche 27 juin : Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne.

Etape 3, lundi 28 juin : Lorient - Pontivy.

Etape 4, mardi 29 juin : Redon - Fougères.

Etape 5, mercredi 30 juin : Changé - Laval (contre-la-montre individuel)

Etape 6 : jeudi 1er juillet : Tours - Châteauroux

Etape 7, vendredi 2 juillet : Vierzon - Le Creusot

Etape 8, samedi 3 juillet : Oyonnax - Le Grand-Bornand

Etape 9, dimanche 4 juillet : arrivée à Tignes

Lundi 5 juillet, repos à Tignes

Etape 10, mardi 6 juillet : Bourg-Saint-Maurice - Valence

Etape 11, mercredi 7 juillet : Sorgues - Malaucène

Etape 12, jeudi 8 juillet : arrivée à Nîmes

Etape 13, vendredi 9 juillet : Nîmes - Carcassonne

Etape 14, samedi 10 juillet : Carcassonne - Quillan

Etape 15, dimanche 11 juillet : Céret - Andorre

Lundi 12 juillet : Repos en Andorre

Etape 16, mardi 13 juillet : Andorre - Saint-Gaudens

Etape 17, mercredi 14 juillet : Muret - Saint-Lary-Soulan

Etape 18, jeudi 15 juillet : Pau - Luz-Ardiden

Etape 19, vendredi 16 juillet : Oloron-Sainte-Marie - Libourne

Etape 20, samedi 17 juillet : Libourne - Saint-Emilion

Etape 21, dimanche 18 juillet : arrivée sur les Champs-Elysées, à Paris.

Le recoupement des informations et des rumeurs a permis à France Bleu de proposer ces derniers jours une carte "probable" de ce Tour de France 2021 :

Tour de France : découvrez le parcours probable de l'édition 2021 grâce à notre cartehttps://t.co/s69NyDkjyl pic.twitter.com/iKAWwt1MNS — France Bleu Sport (@francebleusport) October 28, 2020

Comme les années précédentes, le Tour de France 2021 sera à suivre à la fois sur France TV et sur Eurosport, qui assurent tous les deux la diffusion de toutes les étapes en direct, avec au commentaires, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Marion Rousse et Thomas Voeckler d'un côté, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et Steve Chainel de l'autre.

Une nouvelle fois, le plateau de ce Tour de France 2021 sera sans nul doute particulièrement relevé. Le tenant du titre Tadej Pogacar devrait être candidat à sa propre succession. L'équipe Ineos pourrait miser sur le Colombien Egan Bernal, vainqueur en 2019 mais contraint à l'abandon en 2020 mais aussi sur les Britanniques Geraint Thomas et Tao Goeghen Hart ou encore sur l'Equatorien Richard Carapaz. La formation Jumbo-Visma dispose elle aussi de plusieurs atouts dans sa manches avec Primoz Roglic Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk... Les Colombiens Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Rigoberto Uran, Sergio Higuita et Esteban Chaves seront également probablement à surveiller, tout comme les Espagnols Enric Mas, Alejandro Valverde et Mikel Landa. Côté français, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), s'il retrouve la santé, sera certainement le meilleur atout, tandis que Julian Alaphilippe pourrait à nouveau se concentrer sur des victoires d'étape. La performance de Romain Bardet, qui a décidé de quitter l'équipe Ag2r pour rejoindre la formation Sunweb, sera également observée de près.